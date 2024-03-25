Черный и зеленый чай – два совершенно разных по вкусу и аромату напитка. Однако мало кто знает, что они происходят из одного и того же растения.

Процесс производства зеленого чая начинается с остановки ферментации чайных листьев при помощи высокой температуры. Для этого листья обрабатывают паром. Такая обработка позволяет сохранить в листьях большую часть природных антиоксидантов, витаминов и минералов. Благодаря этому зеленый чай имеет свежий травянистый аромат и слегка горьковатый вкус.

Черный чай является одним из самых популярных видов чая в мире, обладающим насыщенным терпким вкусом. Все начинается с деликатного сбора верхних нежных чайных листочков и почек чайного куста вручную или при помощи специальных машин. Собранные свежие листья раскладывают тонким слоем для провяливания, чтобы они слегка подвяли и сконцентрировали ароматические соединения.