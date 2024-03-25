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Неземная красота: как женщины-космонавты ухаживают за собой на МКС

Белоруская Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом в истории независимой Беларуси, ставшей участницей космического полета. Ожидается, что на орбите она проведет 12 дней, за это время выполнит несколько научных экспериментов.

Неземная красота: как женщины-космонавты ухаживают за собой на МКС
© NASA

Отметим, что первой женщиной, отправившейся в космос, стала Валентина Терешкова. Старт «Востока-6» с Терешковой на борту состоялся 16 июня 1963 года. Полет длился почти трое суток и 26-летней Терешковой дался нелегко. Тем не менее эксперимент прошел успешно, и женщиной-космонавтом номер два тоже стала советская летчица – Светлана Савицкая, правда, через 19 лет. Она стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. На следующий год, в 1983-м, первую женщину-космонавта запустили американцы. С тех пор из россиянок на орбите посчастливилось побывать Елене Кондаковой (суммарно провела на орбите 178 суток), Елене Серовой (167 суток), Анне Кикиной (157 суток) и актрисе Юлии Пересильд (11 суток). Абсолютные лидеры в этом рейтинге – США, на счету которых на данный момент 55 женщин-космонавтов.

© ТАСС // Марина Василевская

Любопытно, что подавляющее большинство женщин не стригут волосы перед длительным полетом, как же им удается сохранять красоту в условиях невесомости и дефицита воды на МКС?

В распоряжении каждого космонавта есть индивидуальный набор, который хранится в гигиенических сумках «Комфорт-1М», они производятся в России. В наборе есть полотенца, расческа, зубная щетка и паста, крема для лица и рук, бритвенный станок, гель для и после бритья, дезодоранты в стиках, ватные палочки, небьющееся зеркало, кусачки для ногтей, пилочка, женские гигиенические принадлежности, пудра для тела, гигиеническая помада. Посмотреть на то, как выглядит эта сумка, можно, к примеру, на видео с МКС, записанном итальянской космонавткой Самантой Кристоферетти. В нем она показывает, как ведет себя вода в условиях невесомости, выдавливая ее из специального пакета на руку. Со стороны похоже на прозрачное колыхающееся желе или кисель.

Любые процедуры в космосе происходят несколько сложнее, чем на Земле, однако высокая мотивация космонавтов помогает преодолевать все бытовые сложности месяцами. Например, чтобы умыться, нужно выдавить из пакета воду и растереть ее по коже с помощью специальных салфеток. Затем тщательно собрать «облепившую» кожу воду полотенцем. Зубы чистят обычной зубной пастой, разница лишь в том, что нет умывальника, куда можно выплюнуть воду. Решается это двумя способами: одни космонавты глотают пасту, другие – выплевывают ее в салфетку или полотенце.

А вот процесс мытья головы сильно отличается от земного. На голову выдавливают немного воды, которую распределяют по волосам руками и расческой, затем используют специальный шампунь, не требующий смывания, в конце волосы тщательно вытирают полотенцем. Этот процесс на видео показали россиянка Анна Кикина, американская астронавтка Карен Найберг и итальянка Кристоферетти. И если у Кристоферетти волосы короткие и легко промываются по всей длине, то длинноволосым девушкам приходится гораздо труднее. Кроме того, после мытья придется два-три часа провести у вентиляционной решетки, чтобы просушить шевелюру.

Около вентиляционных решеток вешают и полотенца на просушку, ведь их количество ограничено. Системы космической станции собирают и очищают воду, делая ее пригодной для повторного использования.

Мыться на МКС можно разными способами, в зависимости от количества свободного времени. Специальное космическое мыло не требует смывания, поэтому можно выдавить на тело воду, затем жидкое мыло из пакета, намылиться и в конце просто вытереться полотенцем. Если времени мало – обтираются гигиеническими полотенцами, пропитанными антибактерицидным раствором. По отзывам космонавтов, после космического мытья появляется ощущение свежести, как после душа. К слову, на американской станции Skylab и советских станциях «Салют-7» и «Мир» был душ, однако на МКС от этой идеи отказались из-за сложностей со сбором и высокого расхода воды.

Вся одежда и нижнее белье для космонавтов строго подсчитываются. Так, на полгода полета одному человеку полагается 60 комплектов нижнего белья и 30 пар носков. Стиральные машины на борту не предусмотрены, грязная одежда после носки утилизируется: ее упаковывают в транспортный корабль вместе с другим мусором, после чего «грузовик» отделяется от станции и сгорает в атмосфере Земли. Поскольку в жилых отсеках МКС поддерживается контролируемая среда с постоянной влажностью и температурой, вещи там пачкаются медленнее, чем обычно.

«Про запах пота и заношенную одежду – неправда, – рассказывал в интервью космонавт Юрий Лончаков, трижды побывавший на МКС. – Во-первых, прекрасно работает система очистки и регенерации воздуха. Во-вторых, для каждого члена экипажа на «Прогрессах» приходит достаточный запас футболок, шорт, нижнего белья и т. д. Земля о нас заботится, потому одежду меняем раз в два-три дня. Как делал я: ту одежду, что использовал в рабочее время пару дней, надевал потом на время спортивных тренировок, потому что после беговой дорожки и силовых упражнений ты весь мокрый. И уже потом эту одежду утилизировал. Тренировки обязательны каждый день, чтобы мышцы в невесомости не атрофировались».

По словам космонавтов, после полета кожа на ступнях становится как у младенцев – нежная и шелковистая. Это связано с тем, что долгое время отсутствует нагрузка на ноги. В целом же кожа в условиях космической станции, наоборот, страдает от сухости, что усложняет процесс заживления царапин и синяков. Кроме того, космонавты должны очень аккуратно менять одежду, чтобы не распространять «облака» из отсохших частичек кожи.

В условиях длительных полетов без подстригания ногтей не обойтись: маникюр делают около вентиляционных отверстий, чтобы кусочки ногтей затягивались в вытяжку, а не разлетались по станции. Затем вентиляционную решетку пылесосят. Для стрижки волос используется машинка с трубкой, подсоединенная к пылесосу. В космосе технически возможны и более сложные стрижки, которые, впрочем, не всегда оканчиваются удачно. Однажды Саманта Кристоферетти перед полетом специально отвела своего коллегу Терри Виртса в парикмахерскую, чтобы показать, как нужно будет ее постричь, но в условиях невесомости и разлетающихся в разные стороны коротких волос парикмахер из Виртса не вышел.

Запрета на декоративную косметику на МКС нет, тут все решает привычка. Кто-то из женщин на борту космической станции предпочитает обходиться без макияжа, который сделает умывание еще сложнее, а кто-то использует карандаши для глаз и губ, тени и помады, за исключением тонального крема.

© NASA // Елена Серова на борту МКС

Что касается одежды, то взять в космос любимый спортивный костюм, конечно, не получится. Одежду для космонавтов на МКС поставляют США, Япония и Россия. На каждое изделие требуется масса документов, описывающих свойства ткани, красители, швы и все мельчайшие детали. Утвержденные модели отшиваются индивидуально для каждого члена команды. При подготовке к полету члены экипажа изучают ассортимент, примеряют одежду и белье и либо одобряют его, либо высказывают свои пожелания по доработке. Главное – изделие должно получиться максимально комфортным и легким, а цвета и силуэт диктует мода.

«Разнообразие цветовой гаммы белья и одежды позволяет в замкнутом объеме станции поддерживать психологическое состояние операторов на необходимом эмоциональном уровне. Существует целая теория бортовой колористики. В наших каталогах более 35 цветов», – объясняет Светлана Крютченко, гендиректор компании «Кентавр-Наука», создающей космическую одежду.

Когда вещи готовы, их обеспыливают, стерилизуют и герметично заваривают. Чтобы избежать случайного попадания в комплект металлических предметов, например, иголки или булавки, всю одежду проверяют на рентгеновской установке.

Как говорят опытные специалисты по подготовке космонавтов, различий в условиях пребывания на МКС мужчин и женщин практически нет. Правила едины для всех: космонавты одинаково умываются, моют голову, носят одежду из одних и тех же тканей, имеют одинаковое количество свободного времени. Зато пребывание женщин на борту порой мотивирует мужчин быть более собранными.

«Я имел однажды долгий разговор с Валерием Поляковым, – рассказывал в интервью научный руководитель Института медико-биологических проблем, вице-президент РАН Анатолий Григорьев. – Великолепный наш космонавт, который участвовал в длительных полетах, налетал 678 суток, в том числе 438 за одну экспедицию. Это, кстати, до сих пор не побитый мировой рекорд по продолжительности одного полета. Так вот он летал некоторое время с Еленой Кондаковой. Он говорил: «Это большое удовольствие – оказывать женщине какие-то знаки внимания. Например, поздравить с 8 Марта. Она тоже нам пекла пирог. И мы со своей стороны как-то подтягивались. Понимали, что каждый день надо побриться, что расслабляться нельзя. Лишний раз свой лексикон контролируешь».
Истории
Марина Василевская
Анна Кикина
Елена Кондакова
Анатолий Григорьев
Валентина Терешкова
Юрий Лончаков
Валерий Поляков
Светлана Савицкая
Юлия Пересильд
Елена Серова
РАН