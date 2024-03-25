Неземная красота: как женщины-космонавты ухаживают за собой на МКС

Белоруская Марина Василевская стала первой женщиной-космонавтом в истории независимой Беларуси, ставшей участницей космического полета. Ожидается, что на орбите она проведет 12 дней, за это время выполнит несколько научных экспериментов.

© NASA

Отметим, что первой женщиной, отправившейся в космос, стала Валентина Терешкова. Старт «Востока-6» с Терешковой на борту состоялся 16 июня 1963 года. Полет длился почти трое суток и 26-летней Терешковой дался нелегко. Тем не менее эксперимент прошел успешно, и женщиной-космонавтом номер два тоже стала советская летчица – Светлана Савицкая, правда, через 19 лет. Она стала первой женщиной, вышедшей в открытый космос. На следующий год, в 1983-м, первую женщину-космонавта запустили американцы. С тех пор из россиянок на орбите посчастливилось побывать Елене Кондаковой (суммарно провела на орбите 178 суток), Елене Серовой (167 суток), Анне Кикиной (157 суток) и актрисе Юлии Пересильд (11 суток). Абсолютные лидеры в этом рейтинге – США, на счету которых на данный момент 55 женщин-космонавтов.

© ТАСС // Марина Василевская

Любопытно, что подавляющее большинство женщин не стригут волосы перед длительным полетом, как же им удается сохранять красоту в условиях невесомости и дефицита воды на МКС?

В распоряжении каждого космонавта есть индивидуальный набор, который хранится в гигиенических сумках «Комфорт-1М», они производятся в России. В наборе есть полотенца, расческа, зубная щетка и паста, крема для лица и рук, бритвенный станок, гель для и после бритья, дезодоранты в стиках, ватные палочки, небьющееся зеркало, кусачки для ногтей, пилочка, женские гигиенические принадлежности, пудра для тела, гигиеническая помада. Посмотреть на то, как выглядит эта сумка, можно, к примеру, на видео с МКС, записанном итальянской космонавткой Самантой Кристоферетти. В нем она показывает, как ведет себя вода в условиях невесомости, выдавливая ее из специального пакета на руку. Со стороны похоже на прозрачное колыхающееся желе или кисель.

Любые процедуры в космосе происходят несколько сложнее, чем на Земле, однако высокая мотивация космонавтов помогает преодолевать все бытовые сложности месяцами. Например, чтобы умыться, нужно выдавить из пакета воду и растереть ее по коже с помощью специальных салфеток. Затем тщательно собрать «облепившую» кожу воду полотенцем. Зубы чистят обычной зубной пастой, разница лишь в том, что нет умывальника, куда можно выплюнуть воду. Решается это двумя способами: одни космонавты глотают пасту, другие – выплевывают ее в салфетку или полотенце.

А вот процесс мытья головы сильно отличается от земного. На голову выдавливают немного воды, которую распределяют по волосам руками и расческой, затем используют специальный шампунь, не требующий смывания, в конце волосы тщательно вытирают полотенцем. Этот процесс на видео показали россиянка Анна Кикина, американская астронавтка Карен Найберг и итальянка Кристоферетти. И если у Кристоферетти волосы короткие и легко промываются по всей длине, то длинноволосым девушкам приходится гораздо труднее. Кроме того, после мытья придется два-три часа провести у вентиляционной решетки, чтобы просушить шевелюру.

Около вентиляционных решеток вешают и полотенца на просушку, ведь их количество ограничено. Системы космической станции собирают и очищают воду, делая ее пригодной для повторного использования.

Мыться на МКС можно разными способами, в зависимости от количества свободного времени. Специальное космическое мыло не требует смывания, поэтому можно выдавить на тело воду, затем жидкое мыло из пакета, намылиться и в конце просто вытереться полотенцем. Если времени мало – обтираются гигиеническими полотенцами, пропитанными антибактерицидным раствором. По отзывам космонавтов, после космического мытья появляется ощущение свежести, как после душа. К слову, на американской станции Skylab и советских станциях «Салют-7» и «Мир» был душ, однако на МКС от этой идеи отказались из-за сложностей со сбором и высокого расхода воды.

Вся одежда и нижнее белье для космонавтов строго подсчитываются. Так, на полгода полета одному человеку полагается 60 комплектов нижнего белья и 30 пар носков. Стиральные машины на борту не предусмотрены, грязная одежда после носки утилизируется: ее упаковывают в транспортный корабль вместе с другим мусором, после чего «грузовик» отделяется от станции и сгорает в атмосфере Земли. Поскольку в жилых отсеках МКС поддерживается контролируемая среда с постоянной влажностью и температурой, вещи там пачкаются медленнее, чем обычно.

«Про запах пота и заношенную одежду – неправда, – рассказывал в интервью космонавт Юрий Лончаков, трижды побывавший на МКС. – Во-первых, прекрасно работает система очистки и регенерации воздуха. Во-вторых, для каждого члена экипажа на «Прогрессах» приходит достаточный запас футболок, шорт, нижнего белья и т. д. Земля о нас заботится, потому одежду меняем раз в два-три дня. Как делал я: ту одежду, что использовал в рабочее время пару дней, надевал потом на время спортивных тренировок, потому что после беговой дорожки и силовых упражнений ты весь мокрый. И уже потом эту одежду утилизировал. Тренировки обязательны каждый день, чтобы мышцы в невесомости не атрофировались».

По словам космонавтов, после полета кожа на ступнях становится как у младенцев – нежная и шелковистая. Это связано с тем, что долгое время отсутствует нагрузка на ноги. В целом же кожа в условиях космической станции, наоборот, страдает от сухости, что усложняет процесс заживления царапин и синяков. Кроме того, космонавты должны очень аккуратно менять одежду, чтобы не распространять «облака» из отсохших частичек кожи.

В условиях длительных полетов без подстригания ногтей не обойтись: маникюр делают около вентиляционных отверстий, чтобы кусочки ногтей затягивались в вытяжку, а не разлетались по станции. Затем вентиляционную решетку пылесосят. Для стрижки волос используется машинка с трубкой, подсоединенная к пылесосу. В космосе технически возможны и более сложные стрижки, которые, впрочем, не всегда оканчиваются удачно. Однажды Саманта Кристоферетти перед полетом специально отвела своего коллегу Терри Виртса в парикмахерскую, чтобы показать, как нужно будет ее постричь, но в условиях невесомости и разлетающихся в разные стороны коротких волос парикмахер из Виртса не вышел.

Запрета на декоративную косметику на МКС нет, тут все решает привычка. Кто-то из женщин на борту космической станции предпочитает обходиться без макияжа, который сделает умывание еще сложнее, а кто-то использует карандаши для глаз и губ, тени и помады, за исключением тонального крема.

© NASA // Елена Серова на борту МКС

Что касается одежды, то взять в космос любимый спортивный костюм, конечно, не получится. Одежду для космонавтов на МКС поставляют США, Япония и Россия. На каждое изделие требуется масса документов, описывающих свойства ткани, красители, швы и все мельчайшие детали. Утвержденные модели отшиваются индивидуально для каждого члена команды. При подготовке к полету члены экипажа изучают ассортимент, примеряют одежду и белье и либо одобряют его, либо высказывают свои пожелания по доработке. Главное – изделие должно получиться максимально комфортным и легким, а цвета и силуэт диктует мода.

«Разнообразие цветовой гаммы белья и одежды позволяет в замкнутом объеме станции поддерживать психологическое состояние операторов на необходимом эмоциональном уровне. Существует целая теория бортовой колористики. В наших каталогах более 35 цветов», – объясняет Светлана Крютченко, гендиректор компании «Кентавр-Наука», создающей космическую одежду.

Когда вещи готовы, их обеспыливают, стерилизуют и герметично заваривают. Чтобы избежать случайного попадания в комплект металлических предметов, например, иголки или булавки, всю одежду проверяют на рентгеновской установке.

Как говорят опытные специалисты по подготовке космонавтов, различий в условиях пребывания на МКС мужчин и женщин практически нет. Правила едины для всех: космонавты одинаково умываются, моют голову, носят одежду из одних и тех же тканей, имеют одинаковое количество свободного времени. Зато пребывание женщин на борту порой мотивирует мужчин быть более собранными.