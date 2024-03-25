Как использовали кофе до того, как он стал напитком

Кофе — один из самых популярных напитков на планете. Многие не представляют себе начало дня, без чашечки ароматного кофе, а есть и любители пить его на протяжение всего дня. Кофе также используется в кулинарии, медицине и индустрии красоты. Но мало кто знает, что начало «карьеры» этого любимца миллионов было совсем непривлекательным и в то время мало кому приходило в голову, что кофейные зерна можно превратить в напиток.

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Считается, что традиция пить кофе зародилась на Ближнем Востоке в 15 веке. Как обстояли дела с этим продуктом до этого времени, широким массам неизвестно. Но для ученых это не секрет, и они проследили историю кофе задолго до того, как он обосновался в персидских и арабских кофейнях.

© Средневековая турецкая кофейня

Когда кофе еще не был напитком, его активно использовали в других целях, а точнее - мыли им руки. Археологи и ботаники изучили весь путь кофейных зерен, начиная со знакомства с ними человека. Растение, которое сегодня дарит нам сорт кофе арабика, появилось на юго-западе Эфиопии. Этот регион называется Бонга, поэтому арабы называли кофейные зерна buna или bunn. Именно из этого места популярный продукт начал шествие по планете.

Загадочный товар из Йемена

Впервые в арабских книгах по медицине и ботанике кофе упоминается в 10 столетии. Описание этого ингредиента была расплывчатым, но ученые все же установили, что речь шла именно о кофе. Тогда его называли не bunn, а bunk. Авторы научных трудов рекомендовали использовать в целях личной гигиены, а точнее мыть молотыми зернами руки.

© В трактате 12 века кофе изображен в виде коры. Видимо художник видел только молотый

До этого, в 9 веке, аббасидский врач Ибн Масавайх рассказал о полезных зернах в трактате «Джавахир ат-Тиб». В руки лекаря они попали из Йемена, где по его словам использовались женщинами в косметических целях. Правда, ученый не смог определить растение, посчитав, что это плоды одного из видов пустынной акации.

Ибн Масавайх был не единственным заблуждающимся. В Средние века очень немногие имели представление о том, как выглядит кофейное дерево. Это неудивительно, ведь в их руки попадали только зерна, привезенные купцами из Йемена. Использовали кофе тоже кто во что горазд. Из него делали косметические средства, медикаменты и ароматические добавки.

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Похожая ситуация в то время складывалась и с черным чаем. Его привозили в виде тонких черных листов купцы из Китая. Чай применяли в качестве компрессов при головных болях и от отеков. Врачи направо и налево выписывали чай, который многие из них считали едва ли не панацеей.

Странное применение

Что касается кофе, то несколько столетий люди не могли придумать, как его лучше применить. В 10 веке врач ар-Рази писал, что его можно использовать при неприятном запахе ног. Также кофе рекомендовали как ароматизатор, заглушающий любые дурные запахи. Особенно ходовым товаром кофе был в салонах, где при помощи ванн с негашеной известью делали депиляцию. Им заглушали резкий запах химического вещества.

© Ибн Сина (Авиценна)

Врач Ибн Сина утверждал, что кофе придает телу приятный запах и смягчает кожу. Он же написал, что отвар из обжаренных зерен способен дарить человеку бодрость и позитивно влияет на интеллект. Ибн Сина стал первым, кто изучил влияние кофеина на организм человека.

Способность кофе поглощать неприятные запахи сделала порошок из зерен востребованным на Востоке гигиеническим средством. В багдадском трактате 10 века «Китаб аль-Табих Ибн Сайяра аль-Варрака Китаб ат-Табих», посвященном ароматическим веществам, мыть руки с кофе рекомендовалось после еды. Готовился отвар, в который добавляли гвоздику, черный кардамон, фруктовую кожуру, корицу.

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Жидкость не только устраняла запахи, но и отлично отмывала жир и сахар. После такого мытья рук, их кожа становилась мягкой и нежной. Мыли кофе руки минимум пять столетий, и только после этого мир оценил его вкусовые качества и способность бодрить. В последние десятилетия некоторые компании вспомнили о первом использовании кофе и снова начали использовать его в косметологии.