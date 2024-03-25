Первая мировая война: зачем Россия в ней участвовала

Первая мировая война обернулась для России миллионами погибших, распадом империи и концом монархии.

С момента начала этого масштабного конфликта прошло более 100 лет, но до сих пор у историков нет единого мнения относительно необходимости участия в нём Российской империи.

Ненужная война

Бывший министр внутренних дел Пётр Дурново заранее предупреждал Николая II об опасности втягивания страны в противостояние с Германией. Рассуждал он, в первую очередь, с точки зрения выгоды. По его мнению, даже победив, Россия бы всё равно ничего ценного для себя не вынесла. Но император не прислушался. Им в тот момент руководил не голос разума, а патриотический порыв.

Согласно официальной версии, Россия вступила в войну, так как должна была по условиям договора оказывать военную помощь Сербии в случае посягательств на её территориальную целостность. 28 июля 1914 года Австро-Венгрия объявила войну Сербии, а 31 июля в Российской империи объявили всеобщую мобилизацию. Уже 2 августа Николай II подписал манифест о начале войны.

Президент Российской ассоциации историков Первой мировой войны Евгений Сергеев уверен, что Сербия в тот момент являлась важным стратегическим плацдармом России на Балканах, а поэтому было нельзя терять престиж в глазах братьев-славян. Первое время народ поддерживал инициативу царя. Так, на улицах российских городов прошли массовые манифестации в поддержку сербов, которые закончились погромами немецких магазинов.

Цели оправдывают средства

Последний русский император стремился в ходе войны расширить территориальные владения (а частности, заполучить Константинополь и Босфор), «поставить на место» Германию и объединить польские земли, находящиеся под контролем австрийцев, венгров и немцев.

Но время для начала военных действий всё же было выбрано неудачное. Российская армия на тот период находилась в стадии переоснащения. Нехватку современной военной техники, оружия и боеприпасов государственные заводы в сжатые сроки компенсировать не смогли, и поэтому за дело взялись «частники», а также западные страны, которые реализовывали необходимый русским товар по завышенным ценам. Так что для кого-то Первая мировая война стала отличным способом обогатиться.

Примечательно, что перед началом военного конфликта будущие противники, Россия и Германия, поддерживали довольно тесные торгово-экономические связи. Понятно, что такое сотрудничество было многим не на руку, а поэтому некоторые историки справедливо полагают – страны просто стравили между собой. Так, ослабление Германии для Великобритании являлось жизненно необходимым, так как немецкие товары теснили английские не только в Российской империи, но и британских колониях.