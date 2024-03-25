Самая богатая секта в Российской империи: в чем секрет скопцов

В середине XVIII века в Российской империи появилось движение скопчества. Его основателем считается беглый крепостной Кондратий Селиванов, покинувший секту хлыстов «богородицы» Акулины Ивановны.

Видимо, крестьянин оказался «эффективным менеджером», ведь вскоре секта скопцов стала самой богатой в стране.

Основы учения

Основой учения скопцов стала вера в то, что единственный путь спасения души – борьба с плотью путём оскопления (удаление репродуктивных органов). За это сектантов в царской России преследовали и отправляли в ссылку в Сибирь. Но даже такие меры не делали движение менее популярным. Так, во второй половине XIX века скопцов было около шести тысяч. Проживали они в Тамбовской, Курской, Орловской губерниях и, конечно же, в Сибири, где скопческие общины скупали земли у местного населения. Занимались сектанты в основном купечеством и ростовщичеством.

Себя же скопцы предпочитали называть «белыми голубями», так как «убелиться» на жаргоне сектантов означало оскопиться. Общины у них именовались «кораблями». Во главе такого «судна» стоял «кормчий», а помогала ему управлять общиной обязательно женщина – «богородица».

Оказаться в секте можно было несколько способами: оскопление в детстве, экономическое закабаление, выкуп крепостных крестьян при условии оскопления и добровольное вступление, которое было результатом активной пропаганды «чистоты».

Скопцы не ели мясной пищи, не употребляли алкоголь, не курили, не устраивали пышных торжеств, не пели светских песен и старались никогда не ругаться.

Причина богатства

Скопцы охотно посещали православную церковь, что, впрочем, не мешало им осмеивать обряды и таинства. Храм они называли «конюшней», священников – «жеребцами», богослужения – «ржанием жеребцов».

Дети же для скопцов считались «щенятами», а деторождение – причина обнищания и разорения. Этим сектанты и объясняли своё богатство. Их вера также подразумевала страшный суд. Но наступить он должен был после того, как число скопцов достигнет 144 тысяч.

Существует теория, что идеями скопчества даже как-то проникся русский поэт Александр Пушкин. Якобы в сказке «Золотой петушок» Шамаханская царица – это деревня скопцов Шамохань, а сам сюжет литературного произведения вращается вокруг поочередного оскопления сыновей царя, влюбившихся женщину, стоящую во главе общины. Скопцов часто упоминают в своём творчестве и другие литераторы. Например, Фёдор Достоевский и Николай Клюев.