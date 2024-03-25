Самые сильные молитвы на удачу. Как просить помощи и везения в делах?

В моменты, когда кажется, что помощи в делах ждать не от кого, люди часто обращаются к высшим силам. Верующие прибегают к молитве, начиная новое дело, сталкиваясь со сложными задачами и вообще в любых ситуациях, когда нужно почувствовать поддержку свыше.

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«Лента.ру» собрала 3 самые сильные молитвы на удачу и успех в делах, которые помогут укрепить веру в счастливый исход любого начинания.

Первая молитва на удачу: обращение к Господу Богу

Чаще всего люди обращаются за помощью к самому Богу. Помимо кратких молитв «Господи, помилуй» или «Господи, благослови», есть более развернутые тексты, которые читают, в том числе на удачу.

Текст молитвы к Богу на удачу

Господи, Отец наш милостивый, Спаситель наш! Пусть взлетит просьба моя к Престолу Твоему, и не затеряется слово мое в молитвах других, и не осквернится просьба моя в помыслах греховных! Каждое дитя свое ты любишь и благословляешь его на успех, жизнь радостную и праведную. Каждое дитя свое кающееся, ты милуешь и прощаешь, любовью своею исцеляешь пороки и омываешь их чело грешное. Искренне молящиеся находят спокойствие и счастье возле стоп твоих. Подари мне, Боже, свое прощение и удачу в делах моих чистых, тебе угодных. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Вторая молитва на удачу: обращение к Николаю Угоднику

Святой Николай — один из самых почитаемых святых во всем мире. Считается, что он помогает всем, кто оказался в беде: спасает от несправедливых наказаний, приходит на помощь рыбакам и путешественникам во время сильных штормов, а также помогает всем верующим, оказавшимся в трудном финансовом положении.

Поэтому многие водители ставят образ святого в своей машине и молятся Николаю Чудотворцу на удачу, чтобы избежать любых неприятностей в дороге

Христиане верят, что святой Николай Чудотворец также защищает детей. В народных преданиях православной Руси его образ переплетается с рассказами о Деде Морозе. Католики же буквально верят, что святой Николай посещает детей на Рождество и дарит им подарки, отсюда и имя доброго волшебника — Санта-Клаус.

Так что для верующих Николай Чудотворец — это сильный заступник и помощник в любых делах и невзгодах. Помимо прочего, у него просят удачного завершения важных дел и везения.

Текст молитвы Николаю Угоднику на удачу

Угодник Божий, Николай Чудотворец, заступник святой и благодетель наш! Возьми меня под свою защиту, под крыло свое и благослови помыслы мои молитвою своей. Заступи дела мои от греха, душу мою от пороков очисть, дабы Господа нашего восхвалять. Направляй меня на удачу рукою своей. Прошу твоего заступничества как в пути самостоятельном, так и в отчем доме, так на земле твердой, так и в море. Прославляю тебя, Николай, за помощь твою, за чудеса твои. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Третья молитва на удачу: обращение к Ангелу-хранителю

Согласно христианскому учению, при рождении каждому человеку дается ангел-хранитель, который сопровождает его на жизненном пути и помогает в трудностях. Также ангел-хранитель направляет своего подопечного на праведный путь и молится Богу о спасении его души.

Так что в любом важном деле, в любых сложных обстоятельствах можно обратиться к своему ангелу-хранителю и произнести эту молитву.

Текст молитвы Ангелу-хранителю на удачу

Ангел-хранитель мой, что за спиной моей стоишь, данный мне Господом, посланный мне с небес. Ты все мои деяния видишь, каждое слово мое слышишь, все мысли мои читаешь. Обращается к тебе душа моя грешная и помощи просит. Подсоби мне в делах моих праведных, защити меня от злого глаза людского, укажи мне путь истинный, к Отцу нашему приводящий. Принеси процветание в жизнь мою во имя Отца и Сына и Святого духа. Аминь.

Православная молитва ангелу-хранителю на удачу, прочитанная от чистого сердца, поможет успокоиться перед выполнением сложной задачи, очистить разум от лишних мыслей и настроиться на работу с верой в успех.

Какие еще молитвы на удачу можно произносить?

Эти три молитвы считаются одними из самых сильных. При этом важно помнить, что любая искренняя молитва, даже произнесенная своими словами, будет иметь не меньший вес, чем объемный духовный текст из молитвослова.

Однако если самостоятельно молиться не получается, или верующий предпочитает обращаться к Богу по молитвослову, можно выучить и другие известные молитвы.

Молитва Святому Духу

Царю Небесному, Утешителю, Душе истины, Иже везде сый и вся исполняй, Сокровище благих и жизни Подателю, прииди и вселися в ны, и очисти ны от всякия скверны, и спаси, Блаже, души наша. Аминь.

Иисусова молитва

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного.

Отче Наш

Отче наш, Иже еси на небеси! Да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный даждь нам днесь; и остави нам долги наша, якоже и мы оставляем должником нашим; и не введи нас во искушение, но избави нас от лукаваго. Яко Твое есть Царство и сила, и слава, Отца, и Сына, и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Как правильно молиться

Понимать смысл

Православная церковь рекомендует верующим выделять особое время для молитвы. Например, молиться можно утром или перед сном, или несколько раз в день, если позволяет время. Самое главное — понимать, какой смысл несет в себе та или иная молитва.

Важно внимательно относиться к духовному тексту. Если какие-то слова молитвы непонятны, лучше сначала разобрать ее со словарем или обратиться к священнослужителю, который истолкует текст.

Также неплохой вариант — найти молитву не на церковнославянском, а на русском языке или составить собственный текст и хотя бы на первых порах обращаться к Богу своими словами.

Не отвлекаться

В церковнославянском языке есть слово «истрезвись» — то есть подходи к какому-либо делу с трезвым умом и ясным сознанием. Молитву следует читать именно таким образом, полностью концентрируясь на тексте и своей просьбе, не допуская посторонних мыслей.

Во время молитвы самое главное — не отвлекаться на посторонние мысли и бытовые проблемы

Не допускать чувства превосходства

Согласно церковному учению, осуждать других людей — грех. То есть если христианин, обращаясь к Богу, начинает чувствовать себя выше тех, кто этого не делает, вряд ли будет толк от его молитвы.

То же касается и соблюдения поста и вообще любых атрибутов веры — верующего человека не должна беспокоить духовная жизнь других, и в молитве от отвечает только за свою душу.