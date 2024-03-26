Почему 26 марта называют «Фиолетовым днем»

26 марта фиолетовый цвет приобретает особенное значение, а походы в лес оказываются под запретом. А еще это день рождения медицинского пластыря и российской почтовой карточки. Рассказываем, какой праздник приходится на 26 марта 2024 года, чем стоит заняться в этот день и чем еще примечательна эта дата.

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26 марта 2024 года

В этот день весь мир отмечает Международный день борьбы с эпилепсией, или «Фиолетовый день». Цель — распространение информации об эпилепсии в широких кругах и борьба со стигматизацией больных эпилепсией. В этот день проводятся конференции, лекции, тренинги по оказанию первой помощи при эпилептическом приступе. В некоторых городах уличная иллюминация окрашивается в фиолетовый цвет. (предположительно, фиолетовый цвет успокаивает нервную систему.)

«Фиолетовый день» учредили в 2008 году. Интересно, что инициатором стала 9-летняя девочка — канадка Кессиди Меган, больная эпилепсией. Из-за своего диагноза Кессиди с малолетства ощущала себя отделенной от сверстников. И поэтому она придумала день, который разрушил бы социальные предубеждения вокруг больных эпилепсией. Ее идею разделили сначала Ассоциация больных эпилепсией Новой Шотландии, а потом и другие крупные компании. Так «Фиолетовый день» распространился по всему миру. В России идея тоже обрела популярность. В этот день на территории РФ проходят образовательные мероприятия.

Эпилепсия входит в список наиболее распространенных хронических неврологических заболеваний в мире. Она диагностирована примерно у 1 процента населения Земли. Эпилептические приступы провоцируются избыточной активностью нейронов головного мозга.

Никифоров день отмечают 26 марта в России

Теперь поговорим о том, что отмечают 26 марта, согласно народному календарю. Христиане чтят память святителя Никифора, патриарха Константинопольского. Его жизнь пришлась на вторую половину VIII — начало IX веков. Никифор яро противостоял иконоборчеству. За это он был сослан в монастырь, где и встретил кончину. Мощи святителя, по преданию, нетленны.

В народе 26 марта стали именовать Никифоровым днем. Славяне верили, что «на Никифора» талые воды затапливают медвежьи берлоги. Поэтому лес обходили стороной, чтобы не встретиться с разбуженным зверем. А еще ждали прилета диких гусей. Считалось, что возвращение птиц пророчит богатый урожай.

Приметы на 26 марта: что можно и нельзя делать

В России Никифоров день оброс суевериями. Многие из них связаны с водой, якобы приобретающей целебные свойства. В этот день рекомендуется отправиться на рыбалку: будет хороший клев. Нужно также посетить баню или помыться в ванне.

26 марта 2024 года — подходящий день, чтобы принести в дом питомца. Согласно поверью, в Никифоров день животное притянет к хозяину радость и достаток. А вот обижать зверей ни в коем случае нельзя. Это сулит горести в будущем.

В Никифоров день действуют самые разнообразные запреты. 26 марта нельзя:

стричь волосы девочкам до 14 лет;

носить темную одежду;

давать и брать в долг;

сквернословить и ругаться;

рубить деревья.

Все это чревато несчастьями и убытками.

Какие события произошли 26 марта

Мы выяснили, что отмечают 26 марта. Продолжаем разбираться, чем примечательна эта дата, и перейдем к истории. Это годовщиной ряда интересных событий. Вот некоторые из них:

1828 год — Франц Шуберт дал единственный за всю карьеру сольный концерт и заработал первый в жизни солидный гонорар;

1845 год — в Штатах запатентовали медицинский пластырь;

1872 год — в России вышла первая посткарта, или почтовая открытка;

1912 год — состоялась премьера немого мультфильма «Прекрасная Люканида» — первого в России и одного из первых в мире кукольного фильма;

1953 год — в Штатах прошли успешные тесты вакцины от полиомиелита;

1956 год — подписано соглашение об учреждении Объединённого института ядерных исследований в Дубне;

1975 год — начала действовать Конвенция о биологическом оружии;

2000 год — Владимир Путин впервые занял пост президента РФ.

Кто из знаменитостей родился 26 марта

Продолжаем делиться интересными фактами, связанными с датой 26 марта. И переходим к списку знаменитостей, родившихся в этот день. В их числе:

Прокоп Дивиш (1698–1765) — создатель молниеотвода;

Арман Пежо (1849–1915) — основатель фирмы Peugeot;

Роберт Фрост (1874–1963) — один из крупнейших поэтов Соединенных Штатов;

Джозеф Кэмпбелл (1904–1987) — один из наиболее влиятельных исследователей мифологии в мире;

Бернард Кац (1911–2003) — физиолог, биофизик, удостоенный Нобелевской премии за изучение медиаторов нервных волокон; Грегори Корсо (1930–2001) — поэт, один из главных представителей бит-поколения;

Михаил Воронин (1945–2004) — гимнаст, чемпион Олимпийских игр и мира;

Юрий Гидзенко (р.1962) — космонавт-испытатель;

Андрей Лавров (р.1962) — гандболист, единственный в истории ОИ трехкратный чемпион по гандболу;

Мартин Макдонах (р.1970) — режиссер, продюсер, сценарист; Ларри Пейдж (р.1973) — разработчик и один из основателей Google;

Кира Найтли (р.1985) — актриса.

Именины 26 марта

Завершая разговор о 26 марта 2024 года, скажем и про день ангела. Именинниками стали: