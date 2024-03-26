На Камчатке проснулся и вышел из берлоги первый медведь

Сотрудники Кроноцкого заповедника засняли первого бурого медведя, который выбрался из берлоги после зимней спячки, сообщает пресс-служба Южно-Камчатского федерального заказника. Голодный зверь нашел труп коня и съел его.

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Как отмечают специалисты ФГБУ "Кроноцкий государственный заповедник", до лета медведи вынуждены кормиться падалью. В поисках еды они часто выходят на побережье, куда море выбрасывает тела павших морских животных. После шторма косолапые могут полакомиться моллюсками, ракообразными и рыбой.

Главный инженер заповедника Дмитрий Кузнецов рассказал, что этого мишку заметили примерно в четырех-пяти километрах от кордона "Прибрежный" на берегу Охотского моря. Отъехав подальше, подняли в воздух квадрокоптер.

"К этому времени зверь уже ушел, и мы смогли рассмотреть место трапезы. Скорее всего это был старый падший конь, которого учуял медведь", - рассказал Дмитрий Кузнецов.

На территории заказника живет маленький табун одичалых лошадей. Предположительно конь, которого нашел хищник, погиб еще осенью.

Обычно медведи на Камчатке массово просыпаются в апреле. В марте из берлоги выходят единичные взрослые крупные самцы, которым срочно нужна еда.