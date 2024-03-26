Как на Кубани клонировали корову-рекордсменку по надоям

Еще один успешный эксперимент по клонированию коровы провели в России. В Усть-Лабинском районе Краснодарского края на свет появился теленок. Он – точная копия коровы-рекордсменки по надоям молока, рассказал корреспондент «МИР 24» Игорь Наймушин.

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Ее назвали Звездочка. Чувствует себя хорошо, хотя роды были непростыми. Особенность клонов – они быстро набирают вес, поэтому пришлось делать кесарево сечение. При рождении теленок весил 70 килограммов, это вес двухмесячных телят, и сутки находился на искусственной вентиляции легких. Это тоже норма для клонированных животных.

«У нас теленок особенный, необычный. Мы его долго ждали. Требования к уходу за ним немного отличаются от обычных. Теленка мы выпаиваем в течение одного-двух дней, клон же требует особого ухода», – рассказала начальник отдела агропромышленной компании Виктория Юрченко.

К успеху шли 25 лет. За основу взяли генетический материал коровы-рекордсменки голштинской породы. Она давала почти 20 тонн молока в год – вдвое больше, чем другие. Чтобы Звездочка появилась на свет, долго и упорно трудились лучшие специалисты России в области эмбриологии, генетики, клеточных технологий, ветеринарии, зоотехники. Проектом руководил ученый из МГУ Сергей Яковенко.

«Из яйцеклетки мы удаляем ядра, потом подсаживаем соматические клетки оригинала, который мы хотим клонировать, сливаем эти клетки с особой яйцеклеткой с помощью такого биофизического метода как электропорация и электрослияние клеток. Таким образом мы получаем реконструированную яйцеклетку с ядром оригинала, из нее развиваются клонированные эмбрионы. Подсаживаем еще третий организм в приемную мать», – сообщил старший научный сотрудник кафедры биофизики Физического факультета МГУ, руководитель проекта Сергей Яковенко.

Особенностью эксперимента стал новый способ переноса соматических клеток Handmade cloning. Его разработали в России, создав специальный режущий инструмент. Работа вручную в данном случае более точная, процент рождаемости выше по сравнению с классическими способами, где используют микроманипуляторы и другое дорогостоящее оборудование.

«Используется такой кристаллический атомарный нож. Им мы теперь можем вручную под микроскопом без манипуляторов дорогостоящих, без определенных микроскопов, отрезать у яйцеклетки область, которая содержит хромосому, тем самым можно и удалять ядро», – отметил Сергей Яковенко.

За технологией клонирования животных – будущее. Преимущества такой работы в отдельных случаях просто незаменимы. Например, в области фармацевтики. Ученые, к примеру, могут создать корову с особым геном интерферона, который будет в больших количествах содержаться в молоке. Также можно клонировать очень ценные особи крупного рогатого скота с уникальным набором генов.

«Также клонирование очень перспективно для восстановления исчезающих видов животных. Так, например, для клонирования якутской дикой коровы, которая очень ценится своим мясом, но, к сожалению, осталось очень мало особей», – добавил Сергей Яковенко.

Сейчас Сергей Яковенко ведет на Физфаке МГУ курс «Современные клеточные технологии». Наверняка, в будущем кто-то из этих студентов кафедры биофизики пойдет к своему учителю в помощники, а пока первый вопрос при встрече с педагогом: как здоровье у Звездочки?