«Ворота в преисподнюю»: почему так называют кратер Батагайка в Якутии

Батагайка — это термокарстовый разлом в вечной мерзлоте, который находится в Якутии, в Верхоянье, всего в 7 километрах от райцентра. Его глубина составляет 100 метров, ширина — 800 метров, а длина — более 1 километра. Всего за последние 50 лет этот кратер значительно увеличился в размерах и продолжает расширяться, тая под воздействием природных факторов.

Из небольшого оврага

А ведь в середине 1960-х Батагайка (или «Ворота в преисподнюю», как прозвали его местные жители) была всего лишь небольшим оврагом глубиной 5 метров и длиной 100. Однако из-за вырубки лесов, изменения климата и деградации почвы он начал расти. В результате образовалась самая большая мерзлотная котловина в мире, площадь которой сейчас составляет 43 гектара.

С 2000 года кратер Батагайка активно тает, расширяясь на 5-10 метров в год. Во время дождей вода проникает в льдистые почвы, вызывая их разрушение и ускоряя процесс таяния. Пока нельзя точно сказать, какой вред это нанесет экологии Якутии, но глобальный эффект должен быть минимальным.

Тайны Батагайки

Однако разлом Батагайка также предоставляет ученым уникальную возможность изучить древнюю среду обитания. В разные годы здесь были найдены уникальные ископаемые останки, такие как Верхоянская лошадь, Батагайский бизоненок, копытный лемминг и жеребенок ископаемой лошади. Последняя находка вызвала особый интерес, так как это первая в мире ископаемая лошадь юного возраста идеальной сохранности. Особый интерес представляют также стенки котловины, где можно найти останки растений, животных и другие интересные находки. Возраст ряда отложений доходит до 200 000 лет.

Растущая опасность

Местные жители опасаются, что провал продолжит увеличиваться и начнет угрожать поселку Батагай. Однако, специалисты считают, что разлом не достигнет поселка, хоть и будет расширяться в течение некоторого времени. В 2022 году Батагайка был включен в перечень объектов туристического кластера «Верхоянье», что позволит увеличить туристический поток и создать условия для всесезонного отдыха. В настоящее время проект находится на рассмотрении в правительстве России.