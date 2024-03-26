Как семичасовой рабочий день поменял движение транспорта в Москве

Главархив города Москвы обнародовал документы, в соответствии с которыми в 1961 году общественный транспорт в столице стал ходить по новому расписанию. Именно тогда метро стало открываться в шесть часов утра, а пригородные рейсы перешли на специальный график.

© Главархив Москвы // Станции метро "Октябрьская". 1950-е гг.

Новый регламент работы для сотрудников предприятий общественного транспорта был разработан Моссоветом в 1961 году, однако истоки этого решение стоит искать в событиях 1959 года. Как напоминает Главархив города Москвы, 19 сентября 1959 года Совет министров СССР и члены ЦК КПСС приняли постановление о переводе всех предприятий на семичасовой рабочий день с сохранением шестидневной рабочей недели.

Для Москвы это решение было важным еще и с точки зрения логистики. Традиционно сложилось так, что в крупнейшем отечественном мегаполисе миллионы людей ежедневно пользуются общественным транспортом, чтобы добраться до работы и обратно домой. За последние 60 лет в этом плане мало что изменилось. Разве что растет численность населения, появляются новые маршрутные пути, строятся новые станции метро и оптимизируются действующие линии.

Вот и после принятия в 1959 году постановления о семичасовом рабочем дне власти столицы задумались об оптимизации работы общественного транспорта. Ее требовалось наиболее удобно и эффективно приспособить под нужды горожан. Соответствующий регламент был готов к 28 марта 1961 года, а введен он был во второй половине апреля того же года.

"В соответствии с новыми нормами водители автобусов, трамваев, троллейбусов и машинисты метро выходили в рейсы по следующему расписанию: движение поездов Московского метрополитена начиналось в шесть часов утра и заканчивалось в половине первого ночи, - сообщает Главархив.

- Трамваи выходили из депо в половине шестого утра, а автобусы приезжали на конечные станции по маршрутам движения в шесть часов утра. Последний трамвай должен был уйти с маршрута вокруг Московской кольцевой дороги в момент прибытия последнего поезда метро, чтобы забрать пассажиров, вышедших из метро, и доставить их домой в центр Москвы".

Позаботились власти и о жителях пригородов, которые работали в столице. Для них был разработан специальный график, причем движение в любом случае начиналось в шесть часов утра. Так, по специальным графикам ездили жители Мытищ, Люберец, Химок, Балашихи и др. Учитывая приток этих пассажиров, управлениям метрополитена и пассажирского транспорта было предписано обеспечить максимальный выпуск подвижного состава на линии к семи часам утра, а также предусмотреть меры, необходимые ля предотвращения давок на эскалаторах.

Это сейчас об изменениях графика движения общественного транспорта можно без проблем узнать по Интернету в любое время и в любом месте. А в те годы о таких изменениях граждан извещали по радио, так что подобные новости стоило отслеживать. Например, как и в наши дни график менялся в праздничные дни и во время проведения массовых мероприятий. В качестве примера в Главархиве привели график на 7 ноября 1961 года - в тот день весь столичный общественный транспорт работал с половины шестого утра до двух часов ночи, а такси можно было заказать круглосуточно.