«Советские гамбургеры»: почему жители СССР отказались их покупать

В 1936 году нарком внешней торговли СССР Анастас Микоян отправился в командировку в США. Советский чиновник должен был изучить опыт капиталистических стран в области организации питания простых рабочих. У американцев советский чиновник «подглядел» несколько вариантов фастфуда, но ему так и не удалось накормить соотечественников гамбургерами. И вот почему.

Время, проведённое с пользой

США советское руководство рассматривали как эталонную страну в области в области пищепрома. С поставленной задачей Анастас Иванович справился – помимо мороженого он привёз в СССР идею бургеров, а также печки для быстрого производства котлет и булочек. Но рядовому советскому рабочему новшества оказались не по душе.

Котлета из фарша, полуфабрикатная булка, овощи (например, солёные огурцы или капуста) – и вот, полноценный полдник, который можно съесть без посуды, на ходу, по пути до работы или обратно, готов. Так почему же такая идея не прижилась в СССР?

Скорее всего, Микоян просто опередил время. Новшества он попытался внедрить в тот период, когда урбанизация в стране только-только начиналась. Вчерашние крестьяне по-прежнему старались выпекать хлеб в домашних условиях, с недоверием относясь к той продукции, которая выпускалась хлебопекарными заводами. К тому же пищевые комбинаты при заводах кормили своих посетителей куда более привычными блюдами – супами и кашами, даже не собираясь перестраиваться на приготовление фастфуда.

Быстро и вкусно?

Впрочем, в 1937 году появилась небольшая сеть ларьков, в которых прямо на глазах потребителей готовились булочки и котлеты. Однако очередь за такой продукцией не выстраивалась. Дело в том, что советские граждане привыкли завтракать и ужинать дома, а плотный обед ждал их в заводской столовой. Тратить деньги на какие-то «хамбургеры» (так их называл Микоян) никто не хотел.

Ещё одной проблемой, с которой так и не сумел справиться советский фастфуд, стало производство печей и холодильников для хранения полуготовых котлет и булок. Но при этом старания Микояна не прошли даром. В стране научились делать фарш, который позже стал основой для многих любимых блюд. По ним сейчас с ностальгией вспоминают те, кто застал советскую эпоху.