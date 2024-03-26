В последние дни британская пресса была буквально наводнена статьями, посвященными Кейт Миддлтон. Еще в середине прошлой недели СМИ задавались вопросом, куда пропала супруга принца Уильяма. Она давно не появлялась на публике, что породило множество теорий заговора.

Когда газета The Sun опубликовала фотографии принца и принцессы Уэльских, делающих покупки в фермерском магазине, многие британцы усомнились, что это была она, а не ее двойник.

Масла в огонь подлила публикация Кенсингтонским дворцом фотографии Кэтрин с детьми, которая, как затем выяснилось, была отредактирована. По данным компании BrandMentions, общая аудитория различных СМИ и отдельных аккаунтов в соцсетях, где обсуждалась эта тема, составляет порядка 400 миллионов человек.

Появились слухи о смерти или разводе членов королевской семьи. И они только усилились после того, как Уильям отменил свое участие в поминальной службе по своему крестному отцу, покойному королю Греции Константину, которая прошла в конце февраля.

В конце концов, Кейт Миддлтон записала видео, в котором рассказала о себе. Оно было снято BBC в саду Виндзорского замка. Принцесса Уэльская рассказала, что у нее диагностирован рак и она проходит лечение химиотерапией. По ее словам, большой проблемой стало объяснить ситуацию ее детям.

"Как вы понимаете, это заняло время. Мне потребовалось время, чтобы восстановиться после серьезной операции и начать лечение. Но самое главное, нам потребовалось время, чтобы объяснить все Джорджу, Шарлотте и Луи, и заверить их, что со мной все будет в порядке", - заявила Кейт Миддлтон. "В январе мне сделали серьезную операцию на брюшной полости в Лондоне, и в то время считалось, что мое состояние не раковое. Операция прошла успешно. Однако анализы после операции показали наличие рака. Поэтому моя медицинская команда посоветовала мне пройти курс профилактической химиотерапии, и сейчас я нахожусь на ранней стадии этого лечения", - рассказал принцесса Уэльская.

Как проинформировали в Букингемском дворце, она начала курс химиотерапии в конце февраля. А обнародование этой новости было приурочено к началу пасхальных каникул.

Как обратили внимание британские СМИ, о типе рака ничего не было сказано. В Соединенном Королевстве ежегодно регистрируется сотни тысяч случаев онкозаболеваний. Половина из тех, кому был поставлен такой диагноз, могут прожить еще как минимум 10 лет после обнаружения заболевания (и тут все зависит от типа рака). Большинство случаев приходится на людей в возрасте 50 лет и старше, однако заболеть можно в любом возрасте. Согласно статистике, ежегодно в Великобритании от рака умирает более 160 тысяч человек.

Казалось бы, заявление Кейт Миддлтон должно было успокоить британцев. Однако, как пишет The Guardian, оно только раззадорило конспирологов. Число сообщений в социальных сетях с хэштегом #kategate, который использовался для обозначения неподтвержденных теорий о принцессе, увеличилось с момента публикации видео. Комментаторы утверждают, что запись могла быть подделана, что для ее создания использовался искусственный интеллект.

Как обратил внимание эксперт по теориям заговора Кассим Кассам, эти теории подпитываются доказательствами, которые их опровергают.

"Их невозможно остановить, потому что улики против них рассматриваются как часть заговора. Вот почему они такие устойчивые", - отметил он.

По мнению эксперта, сторонников этих теорий станет меньше только тогда, когда они найдут новую тему для обсуждений.

"Ни один политик или медиа-организация не в состоянии положить конец спекуляциям. Но журналисты и общественные деятели могут подать пример", - пишет The Guardian.

Несмотря на свою мировую известность, Кэтрин имеет право на конфиденциальность в отношении своего здоровья.