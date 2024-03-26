Может ли взорваться Черное море

Черное море — один из самых загадочных и недоступных уголков нашей планеты. Его глубины скрывают множество тайн, а его воды богаты растворенными газами, что делает водоем уникальным резервуаром для исследования.

Откуда в море газ

Одна из теорий объясняет наличие сероводорода в Черном море поступлением через разломы морского дна, которые образуются во время землетрясений. В результате этих тектонических движений, газы попадают в воду и постепенно накапливаются, образуя «подушку» сероводорода на дне.

Другая теория предполагает, что некогда Черное море было изолированным пресноводным озером. Однако около 7-8 тысяч лет назад, возможно из-за таяния ледников или крупного землетрясения, воды Средиземного моря хлынули в пресное озеро через пролив Босфор. Этот процесс продолжался несколько сотен лет и привел к вымиранию местной флоры и фауны. В результате же ее разложения в воду попало большое количество сероводорода.

Газовый резервуар

По сей день сероводородный слой в Черном море продолжает подниматься и захватывать все больший объем моря. Он оценивается в миллиарды тонн и делает Черное море самым большим в мире резервуаром растворенного в воде газа. К счастью, он остается относительно неподвижным, что объясняется отсутствием крупных морских течений и штормов. Кроме сероводорода, черноморские воды также богаты метаном, который накапливается в результате деятельности микроорганизмов и поднимается с морского дна.

«Взрыв» Черного моря: миф или нет

Существует теория о возможности взрыва Черного моря из-за постоянно растущей концентрации взрывоопасного газа в воде. Такое предположение было высказано рядом ученых в 1988 году и живо до сих пор. Впрочем, все последующие исследования водоема развенчали эту теорию. Несмотря на то, что концентрация сероводорода в черноморских водах велика, она недостаточна для взрыва.

Но, уверены ученые, огромное количество газов, скрытых в толщах воды, может быть использовано в будущем на благо человечества. Пока что технологическое решение для использования этих газов еще не найдено, и Черное море продолжает оставаться «мертвым водоемом», необитаемым для большинства живых организмов. Но эти уникальные условия на руку археологам, которые находят на дне водоема даже древнегреческие корабли, прекрасно сохранившиеся до наших дней.