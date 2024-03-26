Почему Тамань, Кубань и Крым вошли в состав Российской империи

Крым, Тамань и Кубань вошли в состав Российской империи 19 апреля 1783 года. Произошло это по указу Екатерины II, которая повелела принять «всея стороны под державу Российскую». Сейчас эта дата стала памятной и с 2019 года включена в государственный перечень особым законом.

© vk.com

Все три территории и раньше были самым тесным образом связаны с Россией, а Тамань на протяжении нескольких веков являлось анклавным княжеством Древней Руси – Тмутараканью. Название прочно вошло в язык и известно даже тем, кто плохо разбирается в географии, поскольку стало синонимом отдаленных районов.

Тамань

© wikipedia.org // Дом-музей Лермонтова в Тамани

Станица Таманская – одно из самых старых поселений на территории России, история которого насчитывает 2500 лет, хотя известны и палеолетические стоянки возрастом 1 млн лет! Оно уникально уже тем, что его омывают два моря – Азовское и Черное. Самыми древними народами тут были меоты и синды.

Названия этих народов мы знаем по греческой традиции, возможно, сами себя они величали и иначе. Именно их встретили колонисты, а поскольку племена были мирными, а земли много, то без особых возражений позволили им поселиться. Так возник город Гермонасса.

Впоследствии территория войдет в состав Боспорского царства, столица которого Пантикапей была рядом, на месте нынешней Керчи. Археологи находят здесь обильные свидетельства пребывания греков – колонны зданий, фонтаны, посуду и другие бытовые предметы.

В IV веке Тамань завоевали гунны, но уже в VI веке территория стала византийской, самый известный город — Фанагория. Через некоторое время на этом месте образовалась Великая Булгария, чьи потомки сейчас нам известны как болгары и казанские татары. Потом Тамань завоевали хазары и она вошла в их каганат.

У хазар территорию отбил древнерусский князь Святослав и с тех пор это было русское Тмутараканское княжество. Самым известным его князем в 988 году стал один из сыновей Владимира Красное Солнышко – Мстислав Удалой, герой многих былин. После 1094 года город в русских летописях не упоминается, но известен из византийских и арабских источников как Таматарха.

Далее был период, когда территорией владели генуэзцы, а затем пришли монголо-татары. С момента образования Османской империи Крымское ханство, а с ним и все Северное Причерноморье вошли в ее состав.

Кубань

© wikipedia.org // Кубань и Северный Кавказ в конце XVIII века

Соседняя с Таманью территория, но в древности заселенная, в основном, кочевыми народами, Кубань делится на степную и горную части, где и протекает река, давшая название местности. Это, как и весь Кавказ, один из очагов зарождения человеческой цивилизации, природные условия этому крайне благоприятствовали.

Уникальность ее в том, что здесь пересекались три пути – в Европу, Азию и Северную Африку. И соответственно шла миграция как из этих регионов, так и к ним. Неудивительно, что действие многих античных мифов происходит здесь. По одной из версий Прометей был прикован к скале в Скифии (по другой в Колхиде). Возникновению мифов о великанах и циклопах способствовали дольмены – гигантские гробницы доисторических людей. Их до сих пор называют «богатырские хаты».

Долгое время Кубань – это территория скифов и весь край наполнен их курганами. Но одновременно тут проживали многочисленные народы, которые то появлялись, то исчезали. Исторически судьба Кубани тесно переплетена с Крымом и Таманью, вместе с последней сейчас и входит в состав Краснодарского края.

В XVIII веке Кубань была заселена казаками – черноморскими, которые представляли остатки запорожцев и переселенцами из коренных русских губерний. Хотя казаки стали появляться здесь гораздо раньше. Теснить им никого не пришлось – это были брошенные из-за бесконечного разорения земли.

Крым

© wikipedia.org // Крымские горы

Ученые утверждают, что по Крыму можно изучать всю историю Древнего мира. Какие народы тут только не жили и часто одновременно. Так долгое время сосуществовали тавры, скифы и греки. Крым долгое время был византийским, а в Херсонесе крестился великий князь Руси Владимир.

В XIII веке его завоевали татаро-монголы и полуостров вошел в состав империи Чингисхана. Когда Золотая Орда начала распадаться, то тут в 1441 году образовалось самостоятельное Крымское ханство. Но как независимое государство просуществовало недолго и уже через три десятка лет стала частью Османской державы. В 1475 году турки изгнали из Крыма генуэзцев и готов.

С этого момента крымские татары начали буквально терзать соседние славянские земли. Особенно развита здесь была работорговля, и набеги на Московское государство, а также на территорию нынешней Украины стали обычным делом. Началась долгая борьба, которая завершилась лишь в ходе удачных войн с Турцией в конце XVIII века и присоединения всего края к России.

Уже с 1776 года при хане Шахин-Герее Крым стал отдаляться от Турции, занимая пророссийскую позицию. Османы попытались совершить переворот, что грозило возобновлением набегов и войн. В 1782 году князь Григорий Потемкин указывает императрице на это обстоятельство и предлагает покончить с вечной угрозой. Таким образом, указ Екатерины II окончательно обезопасил южные рубежи, и с тех пор Крым, Тамань и Кубань смогли развиваться спокойно.