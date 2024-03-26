Как сын Ярослава Мудрого победил князя-чародея и погиб в битве с родственниками

Изяслав, сын Ярослава Мудрого, великий князь киевский, правил в бедственные для России времена, по мнению историка Соловьева. Нападение половцев и торков, кровавые междоусобные войны, все это пришлось на время княжения Изяслава, которому не раз приходилось убегать из Киева, спасая свою жизнь. Приключений, выпавших на его долю, хватило бы на десяток жизней.

© Радзивиловская летопись, конец XV века

Триумвират русских князей

Родился будущий великий князь киевский тысячу лет тому назад, в 1024 году. Его отец - могучий и очень авторитетный среди соседей Ярослав Мудрый оставил в наследство большую страну. Но, видимо, желая добра своим детям, он разделил Русь на пять удельных княжеств. Самое большое и важное из них, куда входили Киев и Новгород, досталось Изяславу. На великокняжеский престол он вступил в тридцать лет.

Как отмечал академик Греков, в то время в Киевской Руси установился небывалый ранее режим управления страной - триумвират. Три старших брата Изяслав, Всеволод и Святослав, советуясь меж собой, решали государственные дела. Сначала все было спокойно на Руси. Кстати, женат Изяслав был на Гертруде, родной тете польского короля Болеслава Смелого. Любопытно, что именно она считается первым известным писателем Польши, так как сохранились написанные ею в те времена молитвы.

Первые нашествия степняков

Через год после начала правления Изяслава, на Русь напали племена торков. Однако его брат Всеволод разбил их. Торки поднакопили сил и вернулись в 1060 году. Навстречу им вышла объединенная дружина Изяслава, Всеволода, Святослава и полоцкого князя Всеслава. Битвы не было, летописцы сообщали, что торки устрашились могучего противника и разбежались.

В это же примерно время появились еще одни грозные степные воины - половцы. Сначала они вели себя мирно, но в том же 1060 году напали на русские земли. Они атаковали Чернигов, где правил князь Святослав, но были разбиты. На следующий год половцы наскочили своей ордой на Переяславль и смогли победить князя Всеволода и много городов разорили и сожгли.

© Радзивиловская летопись, конец XV века

Но братский триумвират князей продолжал успешно править. В 1067 году Изяслав с братьями напали на своего бывшего союзника полоцкого князя Всеслава. Между прочим, тот имел прозвище Чародей, так как, по мнению современников, был оборотнем. Всеслав вел себя не очень корректно. Нападал на Новгород, брал в осаду Псков, грабил города, принадлежащие триумвирату.

Семь дней дружины стояли лицом к лицу и наконец ночью Всеслав атаковал. Битва была одной из самых кровавых в ряду междуусобных сражений русских князей, о ней упоминается даже в "Слове о полку Игореве". Полоцкий князь-чародей проиграл и сбежал. Позднее его пригласили на переговоры в Киев, где благополучно посадили в тюрьму, очевидно, чтоб не бунтовал. Сбежать из тюрьмы оборотень не смог.

Для Изяслава это было одно из самых последних успешных сражений, после его постоянно преследовали неудачи. В 1068 году половецкий хан Шарукан повел свою орду на Русь. Армии триумвирата вышли ему навстречу и были разгромлены на реке Альте. Святослав укрылся после этого в своем Чернигове, а Изяслав с Всеволодом - в Киеве.

Бунт и бегство в Польшу

После этого жители Киева собрали вече и потребовали от Изяслава дать им оружие, чтобы идти сражаться с половцами, которые уже начали разорять окрестности города. Но князь отказался это сделать. В Киеве началось восстание. Горожане бросились освобождать Всеслава, полоцкого князя из тюрьмы. А Изяслав и Всеволод скрылись, опасаясь расправы. Киевляне избрали Всеслава своим князем.

© Радзивиловская летопись, конец XV века

Изяслав сбежал к своему племяннику - польскому королю Болеславу и тот пришел на помощь родственнику. "Великопольская хроника" так описывает это событие: дескать, Болеслав Смелый храбро вторгся на Русь, победил русских князей, убил русского короля, обложил Русь данью и назначил своего приближенного главным над русскими князьями. В другой хронике писалось, что Болеслав на память о себе оставил зарубку мечом на Золотых воротах Киева и дергал короля русов за бороду, как верного данника. Но позже летописцы снизили накал победной польской хроники. Ни о каких погибших князьях во время похода Болеслава не известно. А его приближенным на самом деле был вернувшийся на киевский престол Изяслав. Кстати, правивший в его отсутствие Всеслав-Чародей, выйдя во главе войска киевлян на битву с Болеславом, ночью бросил все и сбежал в Полоцк. После этого мятеж и закончился. Известно, что Всеволод и Святослав просили Изяслава не мстить за восстание. Но он все-таки казнил 70 киевлян из тех, кто освобождал полоцкого князя-чародея.

Взятки не помогли

В 1071 году Всеволод и Святослав обвинили Изяслава в том, что он поддерживает с Всеславом тайный союз и выгнали его из Киева. На великокняжеский престол сел Святослав. Изгнанный Изяслав опять обратился к Болеславу. Есть сведения, что он предложил польскому королю за помощь немало золота и серебра. Болеслав не отказался от них, но как пишут летописцы "показал ему путь от себя", то есть выгнал. Он уже не видел в своем дяде влиятельного политика и налаживал связи с его братьями. С их помощью он одержал несколько побед.

Брошенный родственником Изяслав обратился за помощью к германскому императору Генриху IV. Конечно, войско у него он просил не даром. В городе Майнце Изяслав при знакомстве с Генрихом преподнес тому золотые и серебряные сосуды и меха. В "Анналах" историографа Ламперта Херсфельдского сказано, что "король Руси привез ему неисчислимые сокровища и просил помощи против своего брата". Германский император тогда отчаянно нуждался в деньгах, так как потратился на войну с мятежными саксами. Он послал в Киев к Святославу посольство, которое должно было убедить вернуть Изяслава обратно. Но Святослав, хорошо зная натуру европейских правителей, в свою очередь послал императору столько золота, серебра и драгоценных камней, что "и не припомнить, чтобы такое множество привозилось когда-либо в Германское королевство". В итоге Генрих отказал Изяславу в помощи, несмотря на полученные сокровища и то, что тот обещал ему подчинить Русь германской империи.

Последняя битва киевского князя

Отчаявшийся Изяслав направил своего сына Ярополка к римскому папе Григорию VII. Кстати, в одной из своих дошедших до нашего времени молитв жена Изяслава Гертруда описывала своего сына как склонного к пьянству и обжорству, воровству, лживости и другим порокам. Но с задачей, поставленной перед ним отцом, Ярополк справился вполне. К тому же Изяслав принес римскому папе присягу в том, что подчинит Киев Риму.

Григорий VII откликнулся на послание Изяслава и надавил на польского короля Болеслава, чтобы тот вернул отнятые ценности изгнанному князю. Также решался вопрос и о поддержке Изяслава.

Но пока тот вел переговоры с влиятельными европейцами и раздавал взятки, ситуация изменилась. Умер Святослав и Всеволод позвал Изяслава обратно в Киев. На Руси начались междуусобные войны и удельные князья буквально рвали страну на части. Сыновья умершего Святослава подняли мятеж и разбили Всеволода. Тот вместе с вернувшимся Изяславом пошел в поход на мятежников. Эта битва описана в "Слове о полку Игореве". В ней погиб один из бунтующих князей и в возрасте 54-х лет пал великий князь киевский Изяслав, перед самой смертью вернувшийся на свой, завещанный ему Ярославом Мудрым, престол.

Самый известный потомок Изяслава

Наиболее известным потомком Изяслава стал его сын Святополк. Он вместе с двоюродным братом Владимиром Мономахом совершил ряд удачных походов против половцев. Интересна дискуссия, бывшая меж ними на княжеском съезде у Долобского озера в 1103 году. Святополк был против начала похода весной, так как при этом страдали крестьяне, у которых отнимали лошадей во время посевной. Но Мономах смог убедить Святополка начать войну, заявив, что лучшая защита крестьян это разгром половцев.