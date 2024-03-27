Как гетман Выговский спровоцировал раскол Малороссии

26 марта 1664 года поляки казнили бывшего малороссийского гетмана Ивана Выговского. Этот политический деятель неоднократно предавал тех, кому клялся в верности, создал условия для разорения Малороссии иностранными войсками и фактически заложил основы раскола между западными и восточными территориями Украины. Выговский пытался выслужиться перед королём Речи Посполитой, чтобы получить такие же привилегии, как и польская знать, но пал жертвой собственных интриг и был расстрелян теми, кому служил в последние годы жизни. Историки считают, что именно действия Выговского стали прологом к периоду смуты и междоусобиц, известному как Руина.

© Public domain // Портрет гетмана Ивана Выговского (художник Гавриил Васько)

26 марта 1664 года (в некоторых источниках указывается 27 марта) поляки казнили бывшего малороссийского гетмана Ивана Выговского. По словам специалистов, этот неоднократно изменявший своей присяге исторический деятель спровоцировал жестокую гражданскую войну на территории современной Украины и был одним из тех, кто заложил основы раскола между её западными и восточными землями.

От плена до диктатуры

Иван Выговский происходил из православного шляхетского рода, жившего в Речи Посполитой. Где и когда родился будущий гетман, неизвестно. Однако историки утверждают, что в юности он получил хорошее образование, после чего поступил на службу в польскую армию. Согласно одной версии, он дослужился до кавалерийского ротмистра, по другой — был писарем при польском казацком комиссаре. Его карьеру прервало поражение сил Речи Посполитой, нанесённое войсками повстанцев под командованием Богдана Хмельницкого в Битве при Жёлтых Водах в 1648 году. Выговский попал в плен к союзникам восставших казаков — крымским татарам.

«Богдан Хмельницкий выкупил Выговского у татар. Во многих источниках пишут, что платой за него стала лошадь, но это, скорее всего, просто легенда, возникшая, когда Выговский уже стал изменником, чтобы его унизить. Так дёшево татары ротмистра бы не продали. Выговский, видимо, был нужен Хмельницкому, чтобы наладить управляющие структуры в его войске. В восстании принимали участие много простых людей, а вот умелых администраторов, хозяйственников, деятелей специальных подразделений не хватало. Хмельницкий, видимо, ранее хорошо знал Выговского с профессиональной точки зрения и высоко ценил какие-то его качества», — отметил в беседе с RT профессор МПГУ и Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова Владимир Волков.

© Public domain // Картина Алексея Кившенко «Переяславская рада. 1654 год. Воссоединение Украины»

Через некоторое время Выговский занял должность генерального писаря запорожского войска. Историки приравнивают этот пост к современной должности главы правительства страны. Причём Выговский тайно пересылал в Москву переписку Хмельницкого с главами соседних государств, помогая таким образом контролировать гетмана, за что получал богатые подарки. Он стал крупным землевладельцем, в имения которого входили даже два города: Остёр и Ромны. Казалось, что на фоне присоединения земель Войска Запорожского по итогам Переяславской рады к России Выговский оказался в выгодном положении. Однако ему этого было мало.

Когда Хмельницкий по состоянию здоровья понял, что дни его на исходе, то решил объявить преемником своего сына Юрия, но узнал, что о гетманской булаве мечтает и Выговский. В итоге Хмельницкий приказал заковать своего писаря в кандалы и держать лицом к земле. Выговский отчаянно каялся, и предводитель казаков его простил.

Однако как только гетман скончался, Выговский устроил совет, на который пригласил только лояльных себе представителей старшины. Он не известил Запорожскую Сечь и не стал дожидаться политических оппонентов из числа казацких полковников. В результате представители ближайшего окружения в узком кругу провозгласили Выговского новым гетманом.

Придя к власти, Выговский начал интриговать, вступив в сепаратные переговоры со Швецией и Крымским ханством. Сразу открыто выступить против Москвы он не решился, но распускал лживые, абсурдные слухи: якобы российские власти запретят самостоятельно изготавливать алкоголь и загонят всех в кабаки или же русский царь принудит всё население Малороссии ходить в чёрных сапогах.

«Выговский развернул репрессии. Укрепляя свою власть, он казнил или отправлял в ссылку неугодных казаков и их семьи», — рассказал в разговоре с RT доцент СПбГУ Артём Барынкин.

Пока в Москве разбирались в происходящем на берегах Днепра, Выговский при помощи крымских татар устранял находившихся в оппозиции к нему полковников. В частности, он разгромил силы Мартына Пушкаря. А недовольные действиями гетмана Полтаву и Миргород Выговский отдал на разграбление отрядам Крымского ханства.

© Ukrainian Nation Museum // Портрет гетмана Ивана Выговского (художник Василий Дядинюк)

Полтава, которая долгие годы не знала войны, оказалась в страшном положении. Союзники Выговского занимались массовыми грабежами и убийствами, жгли дома и насиловали женщин. Это продолжалось четыре дня, пока не начали возмущаться даже казаки, поддерживавшие самого Выговского. Часть исследователей именно с победы гетмана над Пушкарём и разорения Полтавы с Миргородом отсчитывают период так называемой Руины — запустения и гражданских войн, продолжавшихся на берегах Днепра около 30 лет.

«Пока Выговский, руководствуясь конъюнктурными соображениями, считал, что дружить с Москвой выгодно, он демонстрировал верность и лояльность царю. Когда же он решил, что вышел на новый уровень самостоятельности и может получить от Польши нечто большее, переметнулся на другую сторону», — рассказал в беседе с RT сотрудник Центра украинистики и белорусистики исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова доцент Дмитрий Степанов.

«Забыл о прежних обетах»

16 сентября 1658 года Выговский подписал с Речью Посполитой Гадячский договор, согласно которому под власть польского короля переходила вся Малороссия, а на её территориях провозглашалось так называемое Великое княжество Русское. Казацкая старшина получала равные с польской шляхтой привилегии, а православное духовенство — свободу богослужения. Численность казацкого реестра устанавливалась на уровне 60 тыс. человек, но Выговский в ходе секретных переговоров сразу же согласился на его сокращение в два раза.

По словам историков, многие казаки помнили, чего стоили прежние соглашения, подписанные с властями Речи Посполитой, и хорошо понимали, что с приходом польских войск о большинстве прав и привилегий можно будет забыть. Но Выговского манила перспектива сравняться в правах с польскими аристократами.

Как отметил Артём Барынкин, сиюминутная конъюнктура указывала Выговскому на выгоды сотрудничества с Речью Посполитой, а принципиальностью он не отличался.

«Выговский был православным русином, воспитанным при этом в польской ментальности, польской правовой и культурной традиции. Он преклонялся перед всем польским. Но для поляков, несмотря на принадлежность к шляхте, из-за своего вероисповедания такие люди, как он, оставались третьим сортом. А переходить в католицизм православная шляхта не хотела. Как только польские власти дали Выговскому гарантии равноправия, он забыл обо всех своих прежних обетах и клятвах», — пояснил Владимир Волков.

После подписания Гадячского договора Выговский развернул боевые действия против России и верных Москве запорожских казаков. В 1659 году произошла Битва под Конотопом, которую современные киевские политики пытаются представить «победой украинских казаков над русским войском». Однако такая трактовка в корне неверна. Казацкие полки Выговского, объединявшие около 16 тыс. человек, поддерживали крымское войско численностью до 35 тыс. Кроме того, вместе с ними действовали польско-литовские наёмники, которых насчитывалось до 3 тыс. Русских и верных царю казацких сил в районе Конотопа было всего около 28—29 тыс. А разгромлен был шеститысячный отряд под командованием князя Семёна Пожарского, который увлёкся преследованием врага и попал в засаду войск Крымского ханства. Сам Пожарский оказался в плену и был казнён ханом после того, как публично назвал Выговского предателем. Основные силы русских войск отступили от Конотопа, чтобы не оставлять в тылу неприятельские силы.

© Public domain // Конный воин Польско-Литовского государства, XVII век

Бои под Конотопом оказались последней серьёзной политической удачей Выговского. Недовольные казаки стали массово поднимать против него восстания. Часть повстанцев объявила в Брацлаве гетманом Юрия Хмельницкого.

Полностью утратив народную поддержку, Выговский был вынужден передать клейноды (символы гетманской власти) Хмельницкому-младшему и, спасаясь от бывших подчинённых, бежал в Польшу. Там его сначала приняли тепло, формально назначив киевским воеводой и объявив государственным сенатором. Однако Выговского подвела склонность к интригам.

Юрий Хмельницкий вскоре оставил гетманский пост и постригся в монахи. В Малороссии развернулась ожесточённая борьба за власть между различными старшинскими группировками. Выговский вступил в переписку с некоторыми всё ещё лояльными ему казаками в надежде снова побороться за гетманскую булаву. Но поляки не хотели злить более могущественных представителей казацкой старшины, которые могли связать действия Выговского с официальной позицией Речи Посполитой. Экс-гетману припомнили его былые грехи и 26 марта 1664 года расстреляли его.

9 февраля 1667 года между Россией и Речью Посполитой было заключено Андрусовское перемирие, согласно которому Москва получала Смоленск и Левобережье Днепра. Земли современной Правобережной Украины отошли Польше и оставались под её властью более 100 лет.