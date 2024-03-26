«Лучше умереть от голода»: почему русские отказывались есть картошку

Национальный овощ белорусов – картофель. С учётом того, что Белоруссия расположена в более мягком и плодородном климате по сравнению с Россией, этот корнеплод прижился там на несколько десятилетий раньше. Но вскоре картошку распробовали и русские. Правда, изначально они были против этих клубней.

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Чудесный клубень

В России не знали о картофеле практически ничего вплоть до конца XVII века. Редька, морковь, репа, а также злаковые культуры – вот что составляло рацион большинства жителей государства. Картошку впервые попробовал Пётр I во время «командировки» в Голландию. Видимо, диковинка пришлась ему по вкусу, раз он тут же распорядился позаботиться о разведении картофеля в России. Осуществить задуманное первому русскому императору не удалось.

Далее за дело взялась Екатерина II. Императрица рассчитывала с помощью картофеля решить проблемы голода в крестьянской среде. Она заказала корнеплод за границей, но политические события помешали вплотную заняться разведением в стране этой культуры.

Настоящую решительность проявил Николай I, на годы правления которого выпал неурожайный период. «Завести во всех казённых селениях общественные посевы картофеля для снабжения семенами крестьян», – гласил царский указ. Но русские, несмотря даже на голод, картошку сразу не приняли.

Русские против картошки

Крестьяне не понимали, с чего это вдруг землю, которую раньше занимали привычные для них культуры, теперь нужно засевать подозрительным заморским корнеплодом. По стране прокатилась волна «картофельных бунтов». Наши предки отказывались сажать картофель, жгли поля, нападали на чиновников. Бунтарей, конечно, наказывали, отправляли в ссылку в Сибирь, подавляли народные протесты с помощью оружия, но со всеми «антикартошечниками» справиться было невозможно. Тогда началась масштабная разъяснительная работа.

Оказалось, что местные власти не потрудились донести до рядовых крестьян информацию о способах приготовления картофеля, выращивания, сбора, ухода и так далее. Например, некоторые употребляли в пищу зелёные клубни, которые, как известно, содержат яд – соланин. Последовали пищевые отравления и даже летальные исходы. Так картошку стали называть «чёртовым» или «дьявольским» яблоком.

В итоге корнеплод всё-таки прижился в России. Со временем его стали называть «вторым хлебом», что свидетельствует о высокой степени доверия.