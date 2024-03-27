Ученые реконструировали лицо «вампира» XVI века

Международная команда ученых завершила реконструкцию лица женщины XVI века, которую похоронили с кирпичом во рту. Подобная погребальная практика применялась для "вампиров", а камень был нужен для того, чтобы "вампиры не питались трупами под землей".

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Как сообщает Arkeonews, для реконструкции были отобраны останки женщины, найденные в братской могиле жертв чумы на венецианском острове Лаццаретто Нуово, в Италии. Само захоронение археологи раскопали в 2006 году.

А в 2009 году судебный антрополог Маттео Боррини озвучил первые результаты исследования. Было установлено, что братская могила появилась после вспышки чумы в 1576 году. Изучение останков "вампира" показало, что на момент смерти женщине был 61 год, она была европейского происхождения. Ее рацион в основном составляли зерновые и овощи. Это позволило предположить, что она принадлежала к низшему сословию.

При реконструкции ее внешности бразильский судебно-медицинский эксперт и 3D-иллюстратор Сисеро Мораес использовал данные раскопок 2006 года. В частности, провел 3D-сканирование черепа. Реконструкция в результате продемонстрировала нам женщину с заостренным подбородком, серебристо-седыми волосами, морщинистой кожей и слегка искривленным носом.

Кроме того, Мораес проверил теорию о том, возможно ли было засунуть в рот кирпич при жизни. Анализ показал, что такое действительно было возможно, без повреждения зубов и губ. Но в данном случае, вероятно, камень положили в рот уже после смерти женщины. Очевидно, местные жители боялись ее и опасались, что после смерти она будет питаться телами других жертв чумы.

"Вампиров не существует, но исследования показывают, что люди в те времена верили, что они существуют, - отмечал Моррини в своем заявлении еще в 2009 году. - Впервые мы нашли доказательства экзорцизма вампира".

Последние исследования доказывают, что в тот период в Европе наблюдался настоящий всплеск "вампирской истерии". Болезни выкашивали население, и недалекие сельские жители искали этому объяснения, в том числе и в паранормальных явлениях. По одной из версий, рассказы о вампирах могли запустить итальянские могильщики.

Идея заключалась в том, что якобы разлагающиеся вампиры питались кровью своих соседей по кладбищу. Мол, поэтому их тела после смерти раздувались. Кроме того, вампирами считали тех, у кого погребальный саван прорывался в районе рта. Такое случалось, когда некачественный саван быстро прогнивал. Но народная молва связывала это с острыми зубами вампиров, которыми те прогрызали материал. Считалось даже, что вампиры черпали силу, поедая фрагменты погребальной ткани.