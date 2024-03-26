Курильский десант: чем советские морпехи шокировали президента США

Курильские острова до сих пор являются камнем преткновения в отношениях Москвы и Токио. Советскому Союзу они отошли в 1945 году в результате Курильской десантной операции Красной Армии. Историки, изучающие данное сражение, соглашаются – объективных причин для победы у советских солдат не было. Подвиг морпехов стали называть «невозможным», а президент США даже вынужден был отступить перед Иосифом Сталиным.

Поставить японцев на место

На конференции Ялте СССР взять на себя обязательства вступить в военный конфликт с Японией. На Западе наивно полагали, что Красная Армия ввяжется в длительное и кровопролитное противостояние.

9 августа 1945 года войска Красной Армии перешли в наступление в Маньчжурии. Всего за несколько дней советским солдатам удалось нанести противнику сокрушительное поражение. Император Японии Хирохито был вынужден объявить о капитуляции, после чего президент Гарри Трумэн составил подробный план сдачи в плен японских войск. Но Сталин обратил внимание на то, что в данном документе статус Курил американцы подробно не прописали. Стало понятно – у Вашингтона есть свои планы на этот клочок суши. Уж больно удобными оказались острова для строительства военных баз в «шаговой доступности» и от Японии, и от СССР.

Тогда войскам Камчатского оборонительного района и Петропавловской военно-морской базы был отдан приказ высадить на Курильские острова десант.

Курилы наши!

Советский десант высадили между мысами Кокутай и Котомари на острове Шумшу. Предварительно, на протяжении суток, проводился обстрел территории. Делалось это для того, чтобы заставить японцев увести войска с прибрежной линии.

«Ядром» операции должны были стать десантники под командованием флотского артиллериста Тимофея Почтарёва. От них требовалось захватить батареи противника на мысе Катамари, используя фактор внезапности. Сделать это удалось во многом благодаря личному примеру Почтарëва, который сам смело шёл в бой.

Японцы начали отступление, но после приказа генерала Фусэки перешли к контратаке. У советских морпехов уже заканчивались боеприпасы, и тогда на помощь пришли… лошади. Животных пустили вплавь к берегу, нагрузив боеприпасами. Начался сильный обстрел, но всё же большинство лошадей смогло уцелеть, а жизненно необходимые боеприпасы были доставлены.

Японцы поняли, что без подмоги они не справятся и попытались перебросить с соседнего острова Парамушир около 15 тысяч бойцов.

Но советские лётчики без дела не сидели. Самолёты активно атаковали причалы и пирсы, на которых разгружались японцы. Так наступил перелом в сражении. 20 августа 1945 года противник вывесил белый флаг.

Поражение Токио привело к тому, что Гарри Трумэн признал за Советским Союзом право на Курилы. Произошло невозможное – всего за один месяц советские войска полностью заняли архипелаг.