Фатальный компромисс: почему Египет помирился с Израилем и стал союзником США

26 марта 1979 года в Вашингтоне лидеры Египта и Израиля подписали мирный договор. Документ предусматривал прекращение состояния войны между Каиром и Тель-Авивом. В итоге Египту удалось вернуть контроль над захваченным ранее израильтянами Синайским полуостровом, но при этом пришлось пойти на значительные уступки. Политологи отмечают, что мирный договор 1979 года стабилизировал ситуацию на Ближнем Востоке, положив конец эпохе масштабных арабо-израильских войн, однако не решил одного из ключевых вопросов — палестинского.

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26 марта 1979 года в Вашингтоне был подписан мирный договор между Египтом и Израилем. Это соглашение предусматривало прекращение состояния войны между Каиром и Тель-Авивом, которые с 1948 года четыре раза воевали друг с другом.

Договор был заключён при активной дипломатической поддержке Вашингтона и президента США Джимми Картера и стал продолжением так называемых Кэмп-Дэвидских соглашений, оговаривавших нормализацию отношений между двумя странами и подписанных египетским президентом Анваром Садатом и премьером еврейского государства Менахемом Бегином.

Неудачный реванш

Последняя из крупных войн Израиля и арабской коалиции произошла в 1973 году и получила название войны Судного дня. В рамках этого конфликта Каир планировал вернуть себе контроль над территориями, которые Израиль захватил в ходе предыдущего военного столкновения — Шестидневной войны 1967 года.

Стоит отметить, что новый египетский лидер Анвар Садат возлагал ответственность за поражение Каира в Шестидневной войне в том числе на Советский Союз. По его мнению, СССР не оказал арабским странам должной поддержки и не поставил необходимое современное оружие в нужных количествах, что привело к утрате Египтом контроля над Синайским полуостровом вплоть до Суэцкого канала и сектором Газа, которые были захвачены израильскими силами.

© Израильские войска готовятся к эвакуации с египетского острова-крепости Шадван, январь 1970 года

Садат выслал советских советников и отказался от дальнейшего военного сотрудничества с СССР. В течение короткого времени всё присутствие СССР в Египте фактически было свёрнуто.

Каир после этого пытался добиться прогресса в отношениях с США, которые стояли за Израилем. Однако администрация президента Ричарда Никсона осторожно относилась к новому лидеру Египта и на значительное сближение не пошла.

Невзирая на разрыв военного сотрудничества с СССР, 6 октября 1973 года Египет при поддержке Сирии начал новую войну с еврейским государством. Этот конфликт продолжался до 25 октября и закончился победой Тель-Авива: вернуть контроль над Синаем и Газой военным путём Каиру не удалось.

Тогда Садат решил добиваться своих целей дипломатическим путём и снова предпринял попытку установить более доверительные отношения с Вашингтоном. Для этого Египет окончательно пожертвовал отношениями с СССР и в 1976 году в одностороннем порядке денонсировал договор о дружбе и сотрудничестве с Советским Союзом.

После этого американские власти охотнее пошли навстречу египтянам. Ставший в 1977 году президентом США Джимми Картер с начала своего правления проявлял значительный интерес к арабо-израильскому конфликту и тратил много времени на посреднические усилия по урегулированию между Египтом и Израилем.

В результате этих усилий Анвар Садат стал первым арабским лидером, посетившим Израиль с официальным визитом. Это произошло в ноябре 1977 года к крайнему неудовольствию остальных стран арабской коалиции.

В 1978 году Картер пригласил Садата и израильского премьера Бегина в летнюю президентскую резиденцию в Кэмп-Дэвиде. По итогам почти двухнедельных переговоров было выработано два рамочных соглашения, в которых содержались положения о нормализации отношений между Египтом и Израилем.

В итоге Садату удалось вернуть Синайский полуостров под контроль Египта, однако со значительными оговорками. Согласно новым соглашениям, практически весь Синай становился демилитаризованной зоной. Однако Израиль получал право на размещение куда больших сил у её границ, чем Египет.

Также Тель-Авив получил для своих судов свободу прохода по Суэцкому каналу. Кроме того, Израиль сохранял контроль над сектором Газа.

В 1979 году, вслед за Кэмп-Дэвидскими соглашениями, был подписан мирный договор между Израилем и Египтом. Это стало большой дипломатической победой Вашингтона.

«Пусть в истории останется свидетельство того, что давнюю глубокую вражду можно уладить без кровопролития и колоссальных потерь бесценных человеческих жизней», — заявил тогда Джимми Картер.

За подписание Кэмп-Дэвидских соглашений Садат и Бегин были удостоены Нобелевской премии мира 1978 года. Однако арабские страны не простили египетскому лидеру его политического разворота, и Лига арабских государств приостановила членство Каира в организации. В СССР соглашения называли «Кэмп-Дэвидский сговор» — по аналогии с «Мюнхенским сговором» 1938 года между западными странами и фашистской Германией.

В 1981-м Анвар Садат был убит в результате покушения, организованного группой заговорщиков из числа военных офицеров.

В арабском мире признают важность мирного договора Египта и Израиля 1979 года, который положил конец полномасштабным арабо-израильским войнам. Однако в последнее время договор всё чаще называют «частичным и неполным», в том числе из-за того, что его заключение не способствовало решению палестинского вопроса.

В 2018 году об этом говорил египетский политик Мохаммед Анвар Садат, племянник бывшего лидера страны. «Между нами и израильтянами по-прежнему существует психологический барьер», — подчёркивал он.

Стоит отметить, что в феврале 2024-го Египет пригрозил приостановить действие мирного соглашения с Израилем, если ЦАХАЛ пойдёт на штурм Рафаха. Этот город на юге сектора Газа расположен на границе с Египтом, и сейчас там находятся около 1,5 млн человек, в том числе беженцы, покинувшие север Газы из-за военной операции армии Израиля.

Время разрядки

В разговоре с RT старший научный сотрудник МГИМО Юрий Зинин отметил, что Египет подписал мирный договор 1979 года, так как больше не мог продолжать вкладывать средства в вооружённое противостояние с Израилем.

«Египет с самого начала возникновения еврейского государства был фактическим лидером единого арабского фронта и участвовал во всех войнах против Израиля. Но к середине 1970-х арабские страны устали от конфронтации с Тель-Авивом, которому беспрецедентную поддержку оказывали США. Египет потратил на эти войны довольно много ресурсов и был вынужден пойти на определённые компромиссы. Всё это повлияло на смену курса Каира, который подписал договор, вышел из общего фронта арабской борьбы с Израилем и пошёл на сближение с США», — рассказал собеседник RT.

© Президент Египта Анвар Садат, президент США Джимми Картер и премьер-министр Израиля Менахем Бегин (слева направо) на северной лужайке Белого дома в Вашингтоне, 24 февраля 1979 года

По его словам, подписание договора 1979 года значительно закрепило государственную субъектность Израиля.

«Заключение такого договора с Египтом показало, что еврейское государство полностью сформировано и обладает хорошими военными и экономическими (конечно, при поддержке США) возможностями. Реалии оказались таковы, что арабские страны более не могли занимать позицию непризнания Израиля. К такому выводу пришло руководство Египта», — отметил эксперт.

Кэмп-Дэвидские соглашения и последовавший за ними мирный договор 1979 года фактически закрепляли поражение Египта в арабо-израильской войне 1973 года, считает эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов.

«Произошёл разгром египетской армии и сил союзников, главным из которых была Сирия. Египту и другим арабским странам не удалось взять реванш у Израиля, несмотря на консолидацию сил и серьёзную помощь остального арабского мира. Кроме того, в этот раз СССР под руководством Брежнева уже не так сильно поддерживал арабов, как это было в прошлые конфликты. Советское руководство к тому времени хотело разрядки и установления мирного сосуществования двух систем. Не воплотившиеся реваншистские идеи Египта и Сирии в это не вписывались», — пояснил специалист.

Египет под руководством Анвара Садата к середине 1970-х годов осознал, что Израиль не получится разгромить военными средствами, пока за спиной Тель-Авива стоят США, добавил Сергей Балмасов.

«В значительной степени именно это обстоятельство подтолкнуло Садата к выводу о необходимости сменить союзников, на которых они ранее полагались. После этого Садат переориентировал Египет на сотрудничество с США. Однако примечательно, что до этого Анвар Садат был первым критиком тех, кто призывал к пересмотру просоветского курса Насера», — подчеркнул эксперт.

Подписание мирного договора 1979 года оказало значительное влияние на Ближний Восток, однако не решило один из главнейших вопросов — палестинский, отметил Балмасов.