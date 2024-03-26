Гаремы у русских: что это было

Многожёнство характерно не только для мусульманского мира.

Оказывается, это явление было распространено ещё и на Руси, но в дохристианскую эпоху.

Большая княжеская семья

Из «Повести временных лет» монаха Нестора можно узнать, что князь Владимир Святославич, известный как Красное Солнышко, имел семь жён и 800 наложниц. «Князь же Владимир … был ненасытен в блуде», – отмечает летописец.

Но не стоит думать, что Владимир отличался в этом от других соплеменников. Имели несколько жён и наложниц также и другие славяне. При этом размер гарема свидетельствовал о материальных возможностях мужчины. На Руси позволялось иметь столько жён, сколько муж мог обеспечить. Можно также предположить, что дети, появившиеся от жён и наложниц, обладали чуть ли не одинаковыми правами. Например, сам Владимир был сыном рабыни княгини Ольги, но это не помешало ему занять княжий престол в Новгороде, а затем и в самом Киеве.

В порядке вещей

Нестор в своих трудах нелестно отзывается о вятичах, живших в лесах по берегам Оки. «Браков не было у них, но были игрища между селами. Сходились на игрища, на плясанья и на все бесовские игрища и тут умыкали себе жён, с которою кто сговаривался; имели по две и по три жены…», – писал монах-летописец.

А арабский путешественник ибн Фадлан, живший в X веке, однажды описал знатного руса, сидящего на ложе таким образом: «И с ним сидят на этом ложе 40 девушек для его постели. Иногда он пользуется как наложницей одной из них в присутствии своих сподвижников…».

Вероятно, что конец многожёнству на Руси сами того не желая положили мусульмане, которые пришли к Владимиру Святославичу рассказывать о преимуществах своей веры. Ислам ему по душе не пришёлся из-за запрета пить вино. После этого он якобы постарался отказаться от всего, что было принято у мусульман. Так постепенно под запрет попала и полигамия. Но всё-таки некоторое время гаремы у русских оставались ещё нормой.