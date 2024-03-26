Обмундирование Второй мировой: у какой из сторон оно было лучше

Во все времена обмундирование воинов должно отвечать нескольким требованием: быть удобным и практичным. Вторая мировая война не стала исключением.

Спустя почти восемь десятилетий после завершения масштабного конфликта можно понять, у какой из сторон солдатская униформа была лучше.

Советский Союз

Красноармейцы были отлично экипированы в любое время года. Летом они носили пилотки и каски. Популярностью пользовался шлем СШ-40, который на прочность проверял сам Семён Будённый. Зимой для защиты от морозов вводились шапки-ушанки, а также полушубок, рукавицы, ватные штаны и валенки.

Вещи бойцы хранили в рюкзаке или вещевом мешке, а воду пили из стеклянных фуражек, подвешивающихся в мешке к ремню. Кроме того, советские воины носили плащи-палатки. Их они использовали в качестве дождевиков.

Современные эксперты признают – солдатская униформа в Красной Армии была не только продумана до мелочей, но и делалась из качественных материалов. На этом в СССР экономить были не готовы.

Германия

Основным поставщиком одежды и прочих аксессуаров для немецких солдат стала фабрика Хуго Босса. Стальной шлем с двухсторонним чехлом, шинель, противогазный футляр, портупея, винтовочные подсумки, плащ-палатка, котелок – всего этого было предостаточно для ведения боевых действий в Европе, а вот на Восточном фронте с таким набором фашисты мёрзли. После первой зимы комплект дополнили утеплёнными куртками, стёгаными штанами, шерстяными перчатками, свитерами и носками.

Правда, и этого оказалось недостаточно. Немцы всё равно умирали от холода.

Великобритания

Блуза с воротом или шерстяная рубаха, стальной шлем, свободные брюки, противогазная сумка, кобура на длинном ремне, чёрные ботинки и шинель – всё это отличало британских солдат. Чтобы не замёрзнуть, они были вынуждены носить тяжёлый плащ «тропал» с пуховой подкладкой, а под каски они надевали вязаные подшлемники. Комфортным такое дополнение назвать, конечно, нельзя, но «жар костей не ломит». Кстати, именно английская униформа стала эталоном в годы Второй мировой войны. Так, ботинки с обмотками советские солдаты с собой брали в Берлин в 1945 году, утверждает российский историк Игорь Дроговоз.

США

А вот самой продуманной и удобной в условиях военного времени стала американская форма. Рациональные разработчики из Нового Света решили не нагружать военных множеством предметов. Шерстяная рубаха, лёгкая полевая куртка, брюки с полотняными гетрами, невысокие коричневые ботинки, каска или пилотка – вот всё, чем приходилось обходиться бойцу из США. При этом каждая вещь отличалась практичностью: куртки застёгивались на молнии и пуговицы, ботинки шнуровались.

Япония

Обмундирование японских солдат трудно назвать функциональным. Оно делилось на три категории – для сражений в определённых климатических условиях. Каждый военный мог рассчитывать на получение мундира, брюк, шинели и плаща. А вот степень их утепления зависела от того, куда будет заброшен боец.

Италия

Итальянская военная униформа не подходила для зимнего периода. Впрочем, солдаты не чувствовали себя в ней комфортно и в тёплое время года, так как сделана она была из самых дешёвых материалов. Не удивительно, что многие бойцы-итальянцы погибали из-за обморожения, а не в ходе военных операций.

Франция

В однобортные кители на пуговицах, двубортные шинели с боковыми карманными клапанами и каски Адриана с эмблемой спереди наряжались французские солдаты. При наступлении холодов униформа дополнялась овчинным полушубком. Но даже такой набор едва ли можно считать оптимальным для разных погодных условий.