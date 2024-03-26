Знаменитую сумку Birkin продают только избранным: как это привело к скандалу

Французский бренд Hermès вновь угодил в скандал — на этот раз из-за политики продажи популярных сумок Birkin и Kelly. Недовольные покупательницы, которые потратили сотни тысяч рублей в бутиках, подали на модный дом в суд, когда им отказались продать вожделенную сумку. Birkin много лет продает свои сумки только избранным клиентам, но до суда дело дошло только сейчас.

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Кем нужно быть, чтобы тебе продали сумку легендарного бренда — разбиралась «Лента.ру».

На Hermès подали коллективный иск в суд Калифорнии

Возмущенные клиенты обратились в калифорнийский суд с коллективным иском, в котором обвинили люксовую марку в нарушении антимонопольного законодательства США. Поводом для разбирательств послужила политика ретейлера: дело в том, что приобрести легендарную сумку Birkin могут только постоянные клиенты с внушительной историей покупок в бутиках.

Известно, что продавцы имеют право показывать изделие в приватной комнате только «достойным и избранным» покупателям. К тому же сумки Birkin недоступны для заказа на официальном сайте бренда — их не найти и на полках магазинов во всем мире.

Если клиенту все же выпадет возможность купить сумку, то придется раскошелиться, ведь стоимость Birkin, в зависимости от модели, может достигать 200 тысяч долларов (16 миллионов рублей)

Одна из истиц Тина Каваллери рассказала, что ее вынудили потратить около десяти тысяч долларов (920 тысяч рублей) на товары Hermès, чтобы получить доступ к сумке. Однако женщине все равно отказали в продаже Birkin, посчитав ее многолетний вклад в развитие марки недостаточным.

В то же время второй истец Марк Глинога заявил, что неоднократно пытался приобрести упомянутую сумку, но каждый раз сотрудники ретейлера ему отказывали, предлагая вместо этого купить другие предметы роскоши: одежду, обувь, аксессуары или посуду, цена которых варьируется от десятков до сотен тысяч рублей.

В настоящий момент клиенты требуют от Hermès возместить ущерб и изменить политику продаж. По мнению покупателей, практика бренда вынуждать покупать другую продукцию ради одной сумки нарушает законодательство США. Компанию также обвинили в использовании некой схемы для укрепления своей рыночной власти и искусственного повышения цен на сумки Birkin.

Еще одним доказательством преступления адвокаты называют тот факт, что сотрудники магазинов Hermès не получают комиссионных от продажи сумок Birkin, однако имеют три процента от реализации одежды и аксессуаров. По мнению юристов, таким образом руководство бренда поощряет продавцов следовать обманной схеме для получения максимальной выгоды.

«От себя добавлю, что много лет назад было исключение в бутике в Москве, когда разозлившийся из-за правил покупатель и его бородатые охранники обступили сотрудника и заставили вынести и продать сумку. На следующий день были уволены все ответственные лица, в том числе управляющий. А потом еще практиковались всякие хитрые «мутки», но были пресечены», — Ксения Собчак, журналистка.

Руководство модного дома никак не прокомментировало предстоящий суд. Однако ранее Hermès отрицали подобные обвинения от клиентов.

«Hermès строго запрещает любые продажи одних товаров в качестве условия покупки других», — говорилось в официальном заявлении.

Birkin — одна из самых популярных сумок в мире

Сумка Birkin названа в честь одной из самых популярных актрис 70-х годов — Джейн Биркин, жены актера, режиссера и певца Сержа Генсбура. Якобы Джейн летела в одном самолете с Жаном-Луи Дюма, исполнительным директором Hermès, и тот стал невольным свидетелем страданий звезды, пытавшейся уложить неудобную ручную кладь так, чтобы мелочи не рассыпались по салону. Мужчина предложил Биркин создать сумку, полностью отвечающую ее потребностям много путешествующей звезды.

Взамен бизнесмен получил сумку, которая превосходно продавалась не только из-за высокого качества, но и потому, что она была связана с именем «иконы поколения». Однажды Биркин даже требовала от Hermès переименовать сумку Birkin из-за того, что для ее изготовления использовались шкуры рептилий, полученные неэтичным путем (модному дому удалось разрешить конфликт миром, и сумка сохранила свое название).

И Kelly, и особенно Birkin стали культовыми во многом благодаря своей труднодоступности. Каждая сумка изготавливается вручную в единственном экземпляре, на них уходит недели работы высококвалифицированных мастеров разных специальностей. Это определяет их стоимость и ажиотаж вокруг них.

По этой причине роскошный аксессуар пользуется популярностью не только у коллекционеров, но и у богачей и главных звезд A-листа. В числе владельцев Birkin — Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Виктория Бэкхем, Селин Дион, Дженнифер Лопес, Megan Thee Stallion, а в России Ксения Собчак и Яна Рудковская.

Рэпер Дрейк и вовсе собирает коллекцию Hermès Birkin для будущей жены — и даже носит их сам.

Hermès не в первый раз попадает в скандал

В январе Hermès также раскритиковали за продажу дорогих бумажных конвертов. Тогда речь шла об открытке, выполненной в фирменных цветах люксового бренда, стоимость которой составила 125 долларов (11 тысяч рублей).

«Мы шутка для богачей», — возмущались недовольные клиенты.

А в августе 2022 года товаровед московского склада Hermes восемь лет отправляла поддельные сумки покупателям. По словам одного из сотрудников магазина, принимавшая поставки изделий Birkin и Kelly Николина П. забирала их себе, а затем продавала в сети, отправляя в торговые точки китайские реплики.

В конце концов товароведу удалось подменить не менее девяти сумок по цене от 10 тысяч евро (596 тысяч рублей) за каждую. В октябре прошлого года ее приговорили к трем годам условно за продажу подделок потребителям. Женщину обязали выплатить бренду 599 тысяч рублей. Кроме того, ей необходимо заплатить государству штраф в размере 200 тысяч рублей.