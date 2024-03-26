«Ешьте ливерные пирожки»: кто спровоцировал восстание рабочих в Новочеркасске

В начале июня 1962 года неосторожная фраза директора завода им. Будённого Бориса Курочкина о том, что рабочим следует есть ливерные пирожки, стала причиной Новочеркасского расстрела.

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На самом же деле, трудяги просто устали от острого дефицита продуктов питания и социальных проблем, имевших место в начале 60-х годов. Поэтому, не исключено, что триггером, повлёкшим череду трагичных событий, могло стать что угодно.

В поисках лучшей жизни

По мнению историков, недовольство рабочих завода в Ростовской области достигло пика после того, как оплата труда снизилась на треть, а мясо, молоко и яйца, наоборот, выросли в цене.

Но причина кроется в другом. В то время завод осваивал выпуск принципиально нового электровоза ВЛ80 переменного тока, при этом наращивая и производство предыдущей модели – ВЛ60. Согласно плану, в 1962 году завод должен был произвести всего 457 электровозов (413 ВЛ60, 42 Н-8 и 2 ВЛ80). Но норматив выполнить не удалось. Были выпушены 384 машины, причем все – ВЛ60. А ведь для выполнения поставленных задач в соответствии с директивами Госплана СССР были закуплены необходимые новые станки, но вот установить их в срок не получилось. Так оборудование и пылилось не распакованным на территории завода.

В начале 60-х годов ВЛ80 считался самым мощным и инновационным электровозом в мире. Его производство для номенклатурщиков из Москвы было делом чести, а поэтому на Курочкина оказывали колоссальное давление. Директор же прекрасно понимал, что не сможет в сложившихся условиях наладить производство новой техники без срыва плана. Необходимо ведь демонтировать старое оборудование, установить новое, обучить рабочих. На всё это требовалось время.

Тогда было решено выбрать лучших рабочих, которым поручили изготовить детали. Скорость выполнения измерили секундомером, что позволило вывести новые расценки труда. После этого рабочих оповестили о снижении зарплаты. Данная мера, правда, была обозначена как временная. А спустя месяц, перед урезанной получкой, трудяги узнали, что вырастут в цене и основные продукты питания.

Беспорядки

В цехах начали активно обсуждать ситуацию и высказывать недовольство. И тут во время одного такого стихийного собрания появился Курочкин, который резко ответил на замечания: «Не хватает денег на мясо и колбасу, ешьте пирожки с ливером».

Фраза оказалась роковой. Началась забастовка. Цеха один за другим прекратили работу. Площадь перед заводоуправлением заполнили 14 тысяч человек, вскоре был перегорожен железнодорожный путь. На следующий день в город прибыли военные и танки.

В ходе беспорядков солдаты открыли огонь по мирным гражданам. В результате погибли 22 человека гражданского населения, травмы и лёгкие раны получили 35 солдат внутренних войск. Семь организаторов «Новочеркасского бунта» приговорили к смертной казни, а ещё 105 «бунтарей» получили различные сроки.

Но некоторых целей удалось всё же добиться. Курочкина уволили с поста директора, в городе началось массовое строительство жилья и было налажено бесперебойное снабжение продуктами питания.