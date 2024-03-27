Приметы и поверья на 27 марта: что нельзя делать в день Федора Скотника

27 марта 2024 года по народному календарю отмечается Федоров день, день Федора Скотника. Православные отмечают Венедиктов день. На Руси в этот день уделяли особое внимание домашним животным – у них начиналась линька. Скот выводили во двор, вычесывали старую шерсть и подшерсток, заговаривали от сглаза, наводили порядок в хлеву.

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«На Скотника не ленись – скотинке поклонись», – говорили в старину.

Нельзя в этот день смотреться в зеркало, чтобы не увидеть свою смерть. Крестьяне завешивали большие зеркала тканью, а маленькие заматывали в кусочки материи. Запрещается иметь дело с острыми предметами – ножами, ножницами, топорами и т. д., чтобы не быть вовлеченным в конфликт. Нельзя грубить и обижать животных, а также нельзя ходить на охоту. Не принято рассказывать о своих планах, они могут не сбыться. Не рекомендуется ссориться с близкими. Не стоит выходить из дома без шапки – можно нажить себе врагов.

По приметам, если на Скотника было холодно, то еще неделя будет морозной. Гром в этот день пророчил богатый урожай. Также урожайный год предвещал тающий от солнечных лучей снег, но если он тает от дождя, то летом будет засуха. Стук дятла по сухому дереву – к потеплению. Если воробьи плескаются в луже и чистят перья, то будет тепло. Если уровень поды в реке не изменился, то лето будет сухим и жарким. Коровы плохо доятся – к ненастью.