Как защитники Белграда сбили самолет-невидимку США из старого советского ЗРК

27 марта 1999 года в небе над Белградом произошло событие, обросшее мифами, — сербские силы ПВО уничтожили «несбиваемый» американский истребитель-бомбардировщик F-117 со стелс-технологией. Как все было на самом деле — в нашем материале.

© Wikimedia Commons // Сбитый под Белградом F-117A, 27.03.1999

Перспектива США

Истребитель-бомбардировщик F-117A ВВС США был сбит на четвертые сутки операции НАТО «Союзная сила», когда силы альянса начали бомбардировки Югославии. Самолет, построенный с использованием стелс-технологий , рухнул в 40 км к западу от столицы страны — Белграда.

«Была очень низкая облачность. Ракету я увидел, когда она уже пересекла слой облаков, сразу после запуска. Она шла под углом в 50 градусов ко мне. И как только я ее увидел, я понял: меня вычислили. Первая ракета прошла совсем близко над самолетом. Настолько близко, что самолет тряхнуло», — рассказывал впоследствии пилот F-117A подполковник Дейл Зелко.

Вторая ракета советского зенитного комплекса С-125 «Нева» поразила F-117A примерно в 20:55 по местному времени.

Самолет-невидимка

Из-за прилива адреналина Зелко не помнил, как дернул кольцо катапульты. Приземлился он недалеко от большого четырехполосного шоссе и спрятался в придорожной канаве. Лежа там, пилот чувствовал ударные волны от бомб, которые самолеты НАТО сбрасывали на окраины Белграда.

«Я думал: мама наверное расстроится, а я вряд ли сумею позвонить дочке на следующий день, чтобы поздравить ее с днем рождения», — вспоминал американец.

Зелко уже имел боевой опыт — он участвовал в операции «Буря в пустыне» в Ираке в 1991 году. Однако во время бомбежек Югославии ситуация была существенно другой.

По его словам, американские пилоты хорошо понимали, что система ПВО противника остается опасной и эффективной — во многом благодаря советским радарам и зенитным ракетным комплексам.

Примечательно, что, по словам Зелко, в первые ночи бомбардировок пилоты НАТО должны были действовать как «миротворцы» и «хотите верьте, хотите нет — поначалу их информировали, что в случае попадания в плен летчики должны были утверждать, что не являются комбатантами враждебного Югославии государства».

Вылет 27 марта стал для подполковника третьим с начала операции — на своем F-117A он летал бомбить Югославию в первую и в третью ночи операции НАТО. Его задачей на этот раз был удар по «критически важным и сильно защищенным целям в Белграде и его окрестностях».

Поставленную задачу подполковник Зелко выполнить не смог (хотя в основном удары альянса были эффективными и нанесли стране ущерб минимум в размере $100 млрд). Спустя восемь часов в канаве пилота спасла поисковая группа ВВС США на двух вертолетах. Подобрав Зелко, американцы вернулись на авиабазу Авиано в Северной Италии.

Перспектива Югославии

F-117A подполковника Дейла Зелко был сбит 3-й батареей 250-й бригады ПВО вооруженных сил Югославии. Командовал ею тоже полковник — югославский военнослужащий венгерского происхождения Золтан Дани.

© US Air Force // F-117A

Его батарея прибыла на боевую позицию всего за 20 минут до поражения F-117A. Она состояла из четырех пусковых установок и радиолокационного комплекса советского ЗРК С-125 «Нева». На вооружение ВС СССР он был принят в 1961 году. Поразила самолет ВВС США ракета с номером 5В27Д, произведенная заводом им. XX партсъезда в Кирове.

«При помощи специальных средств устанавливаем ракеты. Угол подъема высокий. Ощущается некоторая вибрация, и я не знаю, что происходит в кабине. <...> В воздухе не обнаружено близких целей, они на более далеких расстояниях на разных курсах.

Неожиданно на радаре, согласно показаниям, был обнаружен объект по курсу 195°, расстояние 23 км. Говорю: «Дани, он идет на нас!» Объект приближается»,

— писал в отчете замкомандира батареи ПВО подполковник Джордже Аничич.

За считанные секунды радар C-125 смог обнаружить цель — хотя это казалось многим военным экспертам и стратегам того времени практически невозможным из-за стелс-технологий, обеспечивающих малозаметность F-117.

«Офицер поддержки докладывает: азимут 250°, расстояние 13 км. Дани приказал: «Поразить цель прямой наводкой, запуск!» Взрыв. Стартует первая ракета, через пять секунд вторая, операторы работают стабильно. Смотрю на экран. Яркая вспышка, взрыв первой ракеты рядом с целью. Цель уничтожена», — сообщил Аничич.

Спустя 20 минут расчет ЗРК получил команду сменить дислокацию. К тому моменту военные не спали уже двое суток. О сбитии стелс-истребителя расчет подполковника Золтана Дани узнал из выпуска новостей по радио. Это значительно подняло боевой настрой всей бригады. До этого момента бомбардировщики НАТО практически безнаказанно атаковали Югославию.

Американский самолет засекли и поразили ракетами на высоте более 8 км. Летчик впоследствии утверждал, что вечером 27 марта погода была плохой и вылеты авиации, подавляющей системы ПВО, были отменены, что позволило «сосредоточиться на них».

Впрочем, другие стелс-бомбардировщики смогли поразить намеченные цели. Ранним утром белградское телевидение показало кадры, на которых был обезлюдевший город, окутанный клубами химического дыма (НАТО разбомбило склад ракетного топлива в одном из пригородов).

Причины крушения F-117

Газета The New York Times писала, что «угольно-черный самолет с крыльями летучей мыши летает лишь на дозвуковых скоростях и не очень хорошо маневрирует».

«Незакрепленная дверь бомбового отсека заставляет самолет выглядеть таким же большим, как целый дом на радаре противника», — отмечалось в материале.

К тому же, стелс-технология на F-117A была к 1999 году устаревшей. По мнению военных экспертов, шок в медиа из-за потери F-117 был вызван мифом о неуязвимости и невидимости стелс-самолетов. Их действительно засечь сложнее, чем обычные самолеты, но малозаметность не означает неуязвимости, подчеркивали эксперты Университета Джонса Хопкинса.

© Wikimedia Commons // F-117A, сбитый под Белградом 27 марта 1999 года

«Сегодня вечером фотографии горящих обломков транслировались по сербскому и американскому телевидению в течение нескольких часов, представители администрации не подтверждали потерю самолета до тех пор, пока пилот не покинул воздушное пространство Сербии. Пентагон не стал обсуждать причины крушения самолета», — говорилось в статье NYT от 28 марта.

Обеспокоенность американских СМИ вызвало и попадание стелс-технологий в руки сербов, а от них «к русским, поддерживающим Югославию».

Что было после

По одной из версий, США не пытались уничтожить новым авиаударом обломки самолета (он сохранился на 75%). А американские военные позднее признавали, что стелс-технологии F-117A не представляли особого секрета, ведь его часто показывали на авиашоу. По другой версии, авиаудар планировался, но США от него отказались: к моменту обнаружения обломков туда добрались журналисты CNN, и удар отменили, чтобы их не задеть.

Местные жители, первыми прибежавшие на место крушения, начали растаскивать самолет по частям. Как писали местные СМИ, цыгане утащили крыло и сделали из него крышу для туалета гравитационного типа; еще один крестьянин забрал кислородную маску летчика и продал ее китайцу.

Впоследствии часть обломков истребителя была выставлена в белградском Музее воздухоплавания. В его сувенирном киоске по-прежнему можно купить пронумерованные кусочки истребителя ВВС США.

Дани после завершения операции НАТО утверждал, что придумал секретную модификацию для ЗРК С-125, которая позволила сбить американский F-117. Но техническую документацию якобы уничтожили в сербском генштабе. Впоследствии он заявлял, что, помимо «секретной модификации», уничтожить «несбиваемый» самолет ему помогли упорный труд и точный расчет.

После войны Дани открыл пекарню в родной деревне. Каждый год 27 марта он выпекает торт в виде F-117. Однажды к нему в гости приехал сбитый им американский летчик Дейл Зелко, и они вместе разрезали торт с изображением истребителя. Потом Дани совершил ответный визит в Америку.

© Wikimedia Commons // Подполковник ВВС США Дейл Зелко и полковник Югославских сил ПВО Золтан Дани через 12 лет после инцидента

Самолеты F-117 были сняты с вооружения ВВС США в 2008 году. ЗРК С-125 по-прежнему находится на вооружении армий более 20 стран мира, в том числе КНДР, Украины, Венесуэлы.

Сбитый 27 марта F-117A стал одним из двух самолетов, потерю которых НАТО официально признало по итогам «разбора полетов» во время бомбардировок Югославии.