«Чудо в бурю»: как выжила парапланеристка, которую унесло грозой

В экстремальных видах спорта не принято полагаться на удачу. Только точный расчет, физическая подготовка и надежное снаряжение могут спасти жизнь. Но все же случаются экстремальные ситуации, когда остается надеяться только на везение. История немецкой парапланеристки польского происхождения Эвы Висниерской (Ewa Wiśnierska), попавшей в грозу — именно такой случай.

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Эву Висниерску часто называют самой удачливой спортсменкой в мире. Она пробыла 40 минут на высоте 9946 метров, почти без кислорода и при 50-градусном морозе. Женщина выжила на высоте, где летают пассажирские самолеты и вернулась на землю с минимальным ущербом для здоровья.

Произошла эта удивительная история 14 февраля 2007 года в Австралии. Там собрались 200 спортсменов-парапланеристов со всего мира, чтобы провести тренировочные полеты перед важными соревнованиями. Среди них была и 35-летняя Эва Висниерска из Германии.

Каждый спортсмен имел при себе прибор, при помощи которого наблюдатели на земле могли видеть высоту его полета и координаты. Все начиналось просто отлично — парапланеристы летали в небе над горами и наслаждались отличной погодой. Но когда все поднялись достаточно высоко, погода резко изменилась. Налетел сильный ветер, и небо затянуло грозовыми облаками.

Внутри грозы

При смене погоды Эва была выше остальных спортсменов. Она была опытной парапланеристкой и уже сталкивалась во время полетов с грозами. Поэтому спортсменка, не паникуя, сделала попытку снижения. Но восходящие потоки воздуха не давали этого сделать. Параплан, наоборот, поднимал Висниерску все выше и выше, прямо к центру грозового облака. Члены команды, находящиеся на земле, с ужасом наблюдали по приборам, как Эва стремительно удаляется от земли. Со скоростью 40 метров в секунду женщина поднялась на высоту 9946 метров.

«Вы вряд ли сможете себе представить мощь грозового облака. Я чувствовала себя листиком, сорванным с дерева сильным ветром. Меня все время трясло. Последнее, что я помню — это непроглядная темнота. Возле меня то и дело сверкали молнии. Я понимала, что оказалась в самом эпицентре бури, однако сделать ничего не могла».

На такой высоте в воздухе очень мало кислорода и царит невообразимый 50-градусный холод. Такие условия смертельны для человека, и шансов у Эвы почти не было. Спортсменка потеряла сознание и, возможно, это спасло ей жизнь. Ее организм «отключился», а работа сердца и других органов замедлилась. И в таком «режиме сохранения энергии» женщина находилась 40 минут.

Путь вниз

Люди на земле были уверены, что женщина погибла. Внизу тоже бушевали силы природы — дул ураганный ветер, шел град и сверкали молнии. Большинство спортсменов успели вовремя спуститься и в грозовое облако попали только Висниерска и китайский парапланерист Хэ Чжон Пин. С ними не было никакой связи.

Тем временем из-за налипания снега параплан Эвы сложился. Она начала стремительно падать вниз со скоростью 200 км в час. Висниерской, которая выжила на огромной высоте, но была без сознания, грозила теперь другая опасность. Спортсменке предстояло разбиться.

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Но тут произошло еще одно чудо — на высоте 6900 метров параплан внезапно раскрылся! От сильного толчка Эва очнулась. Но спортсменка не могла ничего предпринять для своего спасения. Она была вся покрыта слоем льда. Он был на костюме женщины, на шлеме, на перчатках, очках и куполе параплана. Висниерская какое-то время не владела ситуацией и даже не ориентировалась в пространстве. Но спустя какое-то время ей все же удалось получить управление парапланом.

Незапланированный рекорд

Эва сумела выйти за пределы грозового облака и благополучно спустилась на землю в 60 км от точки старта. Ее полет продлился 3,5 часа из которых она пробыла 40 минут в условиях, смертельных для человека. Приземление прошло благополучно и Висниерску быстро нашли. Она получила обморожения конечностей и ушей, но в целом была в порядке.

Второму спортсмену, затянутому в то же грозовое облако, повезло меньше. Тело 42-летнего Хэ Чжон Пина нашли на следующий день в 75 км от точки старта. Мужчину убили холод и нехватка кислорода. Один из организаторов соревнований, Годфри Веннесс, сказал, что Висниерска невольно побила мировой рекорд. До этого «потолок» полетов на параплане составлял 730 метров.

Случай Эвы Висниерской настолько удивительный, что о нем сняли документальный фильм «Чудо в бурю». Его представили в 2010 году телекомпании Франция 5 и АВС 1. Эва Весниерская полностью восстановилась после злополучного полета и продолжает заниматься любимым делом — летает с парапланом.