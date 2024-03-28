Расшифрованы уникальные кодексы с полной историей цивилизации ацтеков

Сотрудники Национального института антропологии и истории Мексики (INAH) расшифровали многовековые кодексы, которые содержат богатые знания об ацтеках. Тексты написаны на их родном языке и содержат фактически всю историю этой цивилизации.

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Как сообщает Live Science, в многовековых текстах ацтеков подробно описана история их столицы, завоеваний, а также падение империи под натиском испанцев. Речь идет о трех кодексах XVI и XVII веков, которые недавно правительству Мексики продал частный коллекционер. Три иллюстрированных исторических документа известны как "Кодексы Сан-Андрес-Тетепилко". Они хранились в частной коллекции семьи, которая на протяжении нескольких поколений передавала ацтекские документы по наследству.

Тексты частично рассказывают о мире, в котором еще не было европейцев и колонизации. Например, в одном из кодексов описывается основание Теночтитлана около 1300 года - города, который теперь носит название Мехико и является столицей страны. В кодексе также описаны по очередности разные правители Теночтитлана в доиспанский период.

Исторический документ описывает и завоевание ацтеками города Тетепилко около 1440 года. Например, лингвисты расшифровали фрагмент, описывающий, как правитель этого города присягнул ацтекам на верность и стал их вассалом. Интересно, что в тексте подробно описывается прибытие испанцев в 1519 году и их правление до 1611 года. Кстати, испанцы правили Мексикой до 1821 года.

Специалисты отмечают, что в старинных кодексах до сих пор сохранились следы яркие цвета. Краски были растительного происхождения с применением древесного угля, охры и индиго. Это позволило авторам кодексов использовать красный, желтый, черный и синий цвета. Интересно, что два листа были изготовлены из коры.

Семья, которой принадлежали артефакты, пожелала сохранить анонимность. Известно, что за три кодекса было заплачено около 570 тысячи долларов США. Но прежде ученые из Столичного автономного университета в Мехико исследовали кодексы и подтвердили их подлинность.