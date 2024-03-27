От Древней Греции до современности: интересные факты во Всемирный день театра

Всемирный день театра — это международный профессиональный праздник для всех, кто связан с театральной сферой. Событие отмечают многие специалисты: режиссеры, актеры, костюмеры, гримеры, звукоинженеры, гардеробщики, преподаватели, студенты театральных учебных заведений и зрители.

Life.ru рассказал, когда в мире отмечается День театра, какие у этого праздника традиции и как он появился.

История праздника

Всемирный день театра ежегодно отмечается 27 марта. Праздник в России не закреплен законодательно, однако в этот день проводятся различные мероприятия, посвященные театральному искусству и его служителям.

История театра уходит корнями в древность. Само по себе театральное искусство играет ощутимую роль в культуре многих цивилизаций — тогда оно было средством общения, развлечения и передачи историй. Одной из первых форм театра была древнегреческая и посвящалась богам. Возникла она в VI веке до н.э.

В Средние века организацией театральных представлений активно занималась церковь. Целью постановок было прославление христианства. Позднее, в эпоху Возрождения, театр стал разнообразнее. Во времена барокко и классицизма он претерпел изменения и приобрел новые формы, став популярным у аристократии.

В XIX веке, благодаря развитию таких жанров как комедия, драма и опера, театр стал популярнее у широких масс. Это время считается расцветом театральной культуры в России — наиболее известными тогда стали Московский художественный театр, Большой театр в Москве, Мариинский театр в Санкт-Петербурге и другие.

Впоследствии театральное искусство продолжило развиваться — появлялись новые направления, а режиссеры экспериментировали. На территории СССР ощутимое влияние на развитие драматического искусства оказали режиссеры Константин Станиславский и Всеволод Мейерхольд. Сам праздник же был учрежден IX конгрессом Международного института театра при ЮНЕСКО в 1961 году в Вене. Впервые День театра отметили в 1962 году.

Традиции праздника

Ежегодно 27 марта представители театральной сферы обращаются ко всему международному сообществу с посланием. Чиновники поздравляют работников театров, награждают их грамотами и призами. Также проводятся различные мастер-классы и семинары для театральных актеров, тренинги.

Культурные учреждения организуют тематические выставки и премьерные показы. В учебных заведениях ставят спектакли по классическим произведениям. Студентов и школьников обычно также приглашают на тематические вечера.

В России также проводится театральная акция под названием «Театр.Go» — она позволяет зрителям покупать билеты на спектакли со скидкой. Также в Москве проходит «Ночь театров» — жители и гости столицы могут посетить различные открытые представления, мастер-классы и экскурсии в вечерние часы.

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