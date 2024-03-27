В ДНК Бетховена не нашли генетической склонности к музыке

В какой степени исключительные человеческие достижения зависят от генетики? Современные молекулярные методы позволяют анализировать ДНК гениальных людей прошлого. Ученые из Института эмпирической генетики им. Макса Планка (Германия) исследовали ДНК Людвига ван Бетховена, чтобы найти его предрасположенность к музыке. Генетический материал композитора был извлечен из прядей его волос в 2023 году. Результаты опубликованы в Current Biology.

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«Сначала мы рассчитали генетическую предрасположенность человека к способности синхронизации ритмов, которая тесно связана с музыкальностью», — объясняет первый автор Лаура Вессельдейк.

Оказалось, что Бетховен, один из самых знаменитых музыкантов в истории, имел ничем не примечательный полигенный показатель общей музыкальности по сравнению с выборками современных людей. Правда, генетический индикатор «способности синхронизации битов» не может напрямую затрагивать композиторские навыки Бетховена.

Старший автор Саймон Фишер: «Это ценный обучающий момент, показывает, что следует относиться скептически, если кто-то утверждает, что может по генетическому тесту надежно определить, будет ли ваш ребенок музыкально одарен или особенно талантлив в какой-то другой области».

Исследователи подчеркивают, что их работа не сбрасывает со счетов тот факт, что ДНК способствует музыкальным навыкам людей: предыдущие исследования показали, что средняя наследственность музыкальности составляет 42%. Но использование данных ДНК для предсказания поведения одного человека остается неточным. Важно помнить, что сложные человеческие черты, включая музыкальные навыки, не определяются исключительно генами или окружающей средой, а скорее формируются в результате их сложного взаимодействия.