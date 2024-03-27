Медведи с балалайками: как на Западе появился главный миф о России

В отношении жителей каждой страны в мире существуют стереотипы. Например, люди уверены, что во Франции по улицам прыгают лягушки, которых французы поглощают в огромных количествах, в Германии царит вечный порядок, а японцы ловят покемонов. Благодаря же сатирику Михаилу Задорнову все знают, что американцы тупые. Конечно, и в отношении нашей страны есть много клише. Многие из них, кстати, появились ещё в годы советской власти, но «прицепились» и к современной России.

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Медведь, водка, балалайка

Самый распространённый стереотип – по улицам российских городов спокойно разгуливают медведи. Западная пропаганда настолько хорошо поработала, что некоторые граждане США до последнего верили – бурых мишек россияне заводят в качестве домашних животных.

Ещё один стереотип – жители России слишком много пьют. Стоит отметить, что поглощают спиртное россияне в последнее время в среднем на уровне европейцев и американцев. Однако, в США уверены – утро рядового жителя России начинается со стопки крепкого алкоголя и солёного огурца в качестве закуски. Кто-то и вовсе полагает, что родители наливают алкоголь и своим несовершеннолетним детям.

Также американские пропагандисты старательно продвигали образ «русского с балалайкой». Мол, если человек из России, ни на каком другом музыкальном инструменте он играть и не может. Конечно, таким образом жители «продвинутой» Америки намекали на отсталость россиян. Этот стереотип сформировался в то время, когда США были «больны» роком, так что под «раздачу» тогда попали и другие национальные музыкальные инструменты.

Злые, потому что холодно

Американцы в своём сознании любят рисовать Россию как страну, в которой очень холодно. О том, что в РФ есть места, в которых бывает намного жарче, чем в Техасе или Калифорнии, янки, видимо, и не догадываются. Кроме того, они искренне верят в то, что люди, проживающие в суровом климате, очень кровожадные. Такой стереотип нашёл отражение во многих боевиках (например, «Красная жара», «Красный рассвет», «Красный скорпион»).

Обожают на соседнем континенте объединять клише. Так, жителем России в шапке-ушанке и валенках, доедающим медведя, которого он недавно «заколбасил» голыми рукам, в Новом Свете, наверное, детей маленьких пугают. Наслушавшись таких рассказов, понимаешь, как же Михаил Николаевич Задорнов был прав в своих юмористических выступлениях.