Сокровище миллионера Фенна: поиски загадочного клада стоили многих жизней

Сокровище Фореста Фенна: загадочный современный клад, стоивший многих жизней
Истории о спрятанных сокровищах столетиями будоражат умы людей. Шанс найти клад относительно невысок, особенно если он спрятан в незапамятные времена и достоверно неизвестно, существовал ли он на самом деле. Тем не менее желающих разбогатеть таким сомнительным способом всегда хватало. Что говорить о кладе, который спрятан не так давно и есть даже инструкция по его поиску. Сокровище американского миллионера Фореста Фенна, спрятанное в 2010 году, искали тысячи людей. После того как клад все же нашли, осталось немало вопросов.
Кто такой Форест Фенн
Форест Фенн — бывший военный летчик, начавший свою карьеру в 1950-х и отдавший небу более двух десятков лет. В 1972 году он ушел в отставку и обосновался с семьей в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Там Фенн занялся прибыльным и интересным делом — торговлей предметами искусства. Он открыл художественную галерею Fenn Galleries Ltd., через которую продавал картины, скульптуры и индейские артефакты.
Военный пенсионер не был слишком щепетильным и не гнушался продавать подделки. Отчаянный Форест иногда сильно рисковал, предлагая солидным клиентам фальшивки Моне, Дега и Модильяни. А серьезные покупатели у него были. Среди гостей его галереи замечали Стивена Спилберга, Джессику Лэнг, Стива Мартина и даже Джеки Кеннеди. Бизнес приносил Фенну до 6 млн долларов в год.
В 1988 году у Фореста Фенна диагностировали рак почек. Болезнь прогрессировала медленно, и врачи обещали, что он проживет еще примерно 10 лет. Коллекционер решил не терять времени даром, и последние годы пожить в свое удовольствие. Он продал галерею и купил себе участок земли недалеко от Санта-Фе — в Сан-Лазаро.
Стих с подсказками
Там Фенн занялся археологическими раскопками и попутно начал писать книги о культуре и искусстве индейцев. До 2010 года он исчез из поля зрения и о пенсионере забыли. Зная о диагнозе Фореста, многие были уверены, что его уже нет в живых. Но в 2010 году чудной миллионер объявился. Оказалось, что он победил рак и чувствует себя относительно неплохо.
Форест Фенн издал автобиографическую книгу The Thrill of The Chase («Азарт от погони»), ставшую бестселлером. Успех ее был основан не только на интересных историях из жизни автора. Фенн включил в книгу стихотворение, в котором зашифровал важную информацию. Шифр объяснял, как отыскать в Скалистых горах клад, спрятанный автором.
Миллионер описал сокровище как сундук, заполненный ценными артефактами, драгоценностями и произведениями искусства. Он даже опубликовал его фото. Стоимость клада Фенн оценил приблизительно — от 1 до 5 млн долларов. Стихотворение из 24 строк содержало 9 подсказок. Среди них были фразы: «где останавливается теплая вода», «внизу в каньоне», «в доме Брауна» и другие.
Чуть позже старый коллекционер добавил еще немного информации. Он сообщил, что клад спрятан где-то между Санта-Фе и канадской границей, на высоте около 1 500 метров над уровнем моря, а также в месте, где растут сосны. Да, Фенн уточнил, что сундук находится в нерукотворном месте, к которому он без труда добрался своим ходом в 79 лет.
Новая «золотая лихорадка»
Клад Фореста Фенна вызвал настоящий ажиотаж среди любителей легкого заработка. За 10 лет на его поиски отправились около 350 тыс. человек. В интернете появились тематические форумы, участники которых обсуждали подсказки миллионера и строили предположения о месте, где спрятаны сокровища.
Клад искали в Колорадо, Нью-Мексико и даже в Монтане и Вайоминге. Многие в погоне за богатством бросали работу, а были и те, кто потратил на поиски все свои сбережения. Одна женщина обанкротилась, прочесывая Йеллоустоунский национальный парк. Она буквально обезумела и искала сундук с сокровищами даже в мусорных баках за ресторанами. В итоге она орендовала фургон с подъемником для инвалидных колясок. С его помощью отчаянная искательница кладов поднимала дренажные решетки на дорогах. В итоге ее задержала полиция.
Точно известно, что пятеро кладоискателей погибли. Одним из них стал Рэнди Билье, отправившийся на поиски с собакой в январе 2016 года. Через неделю туристы нашли его собаку. Поиски самого Рэнди не увенчались успехом. Останки этого бедняги нашли случайно через полгода у реки Рио-Гранде. А в 2017 году в Йеллоустоунском парке упал со склона и свернул шею другой искатель клада — Джефф Мерфи.
Вмешательство полиции
Вскоре у злополучной Рио-Гранде нашли тело еще одного искателя. Пастор Перси Волесс из городка Гранд Джанкшен в штате Колорадо отправился в горы в одиночку и погиб при невыясненных обстоятельствах. После нескольких трагедий полиция штата Нью-Мексико обратилась к Фенну. Правоохранители попросили его остановить это безумие. Но тот ответил, что поиски клада — личное дело каждого и что он не хочет лишать людей надежды.
Также Форест Фенн заявил, что сундук находится в абсолютно безопасном месте. Чтобы им завладеть вовсе не нужно рисковать жизнью.
«Сундук не спрятан под водой или вблизи реки Рио-Гранде. Чтобы его найти, совсем не обязательно двигать большие камни, а также подниматься или спускаться по крутому склону. Пожалуйста, помните, что мне было почти 80 лет, когда я спрятал сокровище».
После этого заявления погибли еще два человека. В 2017 году британский режиссер Томас Лич снял документальный фильм о сокровищах Фенна и его искателях. В нем автор не только рассказывает о людях, рискующих жизнью ради тайника с сокровищами, но и пытается исследовать факторы, побуждающие людей отправляться на поиски неизвестно чего.
Был ли клад?
6 июня 2020 года клад Фореста Фенна неожиданно нашли. Об этом торжественно сообщил сам хозяин сокровищ. Он так и не раскрыл секрет тайника, ограничившись лишь общими фразами. По его словам, сундук ждал счастливца в «в лесистой местности Скалистых гор». Именно на том месте, где он его оставил 10 лет назад. Не назвал он и имя человека, сорвавшего крупный куш.
Фенн не предоставил ни единого доказательства того, что сундук найден или, что он вообще когда-либо существовал. Все это наталкивало на мысль, что никакого клада никогда не было.
Жена погибшего Рэнди Билье в интервью прессе сказала:
«Фенну просто было нужно внимание и таким образом он его получил. А потом ему нужно было еще больше внимания, поэтому он сказал, что клад удалось найти, и не предоставил никаких доказательств этого».
Мнения охотников за сокровищами разделились. Нашлось немало тех, кто продолжал верить в существование клада. Появились даже охотники побороться за него в суде. С этим связано немало забавных историй. Чикагский адвокат по недвижимости Барбара Андерсен заявила, что первой расшифровала стих-подсказку. Но не успела воспользоваться ей, так как кто-то взломал ее компьютер и похитил информацию. Женщина была уверена, что клад нашел негодяй, похитивший ее файлы, и хотела отсудить у него сокровища.
Еще один чудак по имени Дэвид Гансон подал иск на самого Фореста Фенна. Он уверял, что хозяин клада специально мешал ему эффективно проводить поиски, запутывая и давая ложные подсказки. Дело Гансона закрыли, но он продолжает время от времени делать попытки его возобновить.
А сам Форест Фенн умер 7 сентября 2020 года, вскоре после «обнаружения клада». Секрет своего сокровища он унес в могилу.