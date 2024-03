Сокровище миллионера Фенна: поиски загадочного клада стоили многих жизней

Истории о спрятанных сокровищах столетиями будоражат умы людей. Шанс найти клад относительно невысок, особенно если он спрятан в незапамятные времена и достоверно неизвестно, существовал ли он на самом деле. Тем не менее желающих разбогатеть таким сомнительным способом всегда хватало. Что говорить о кладе, который спрятан не так давно и есть даже инструкция по его поиску. Сокровище американского миллионера Фореста Фенна, спрятанное в 2010 году, искали тысячи людей. После того как клад все же нашли, осталось немало вопросов.

Кто такой Форест Фенн

Форест Фенн — бывший военный летчик, начавший свою карьеру в 1950-х и отдавший небу более двух десятков лет. В 1972 году он ушел в отставку и обосновался с семьей в городе Санта-Фе в штате Нью-Мексико. Там Фенн занялся прибыльным и интересным делом — торговлей предметами искусства. Он открыл художественную галерею Fenn Galleries Ltd., через которую продавал картины, скульптуры и индейские артефакты.

Военный пенсионер не был слишком щепетильным и не гнушался продавать подделки. Отчаянный Форест иногда сильно рисковал, предлагая солидным клиентам фальшивки Моне, Дега и Модильяни. А серьезные покупатели у него были. Среди гостей его галереи замечали Стивена Спилберга, Джессику Лэнг, Стива Мартина и даже Джеки Кеннеди. Бизнес приносил Фенну до 6 млн долларов в год.

В 1988 году у Фореста Фенна диагностировали рак почек. Болезнь прогрессировала медленно, и врачи обещали, что он проживет еще примерно 10 лет. Коллекционер решил не терять времени даром, и последние годы пожить в свое удовольствие. Он продал галерею и купил себе участок земли недалеко от Санта-Фе — в Сан-Лазаро.

Стих с подсказками

Там Фенн занялся археологическими раскопками и попутно начал писать книги о культуре и искусстве индейцев. До 2010 года он исчез из поля зрения и о пенсионере забыли. Зная о диагнозе Фореста, многие были уверены, что его уже нет в живых. Но в 2010 году чудной миллионер объявился. Оказалось, что он победил рак и чувствует себя относительно неплохо.

© Тот самый стих с секретом

Форест Фенн издал автобиографическую книгу The Thrill of The Chase («Азарт от погони»), ставшую бестселлером. Успех ее был основан не только на интересных историях из жизни автора. Фенн включил в книгу стихотворение, в котором зашифровал важную информацию. Шифр объяснял, как отыскать в Скалистых горах клад, спрятанный автором.

Миллионер описал сокровище как сундук, заполненный ценными артефактами, драгоценностями и произведениями искусства. Он даже опубликовал его фото. Стоимость клада Фенн оценил приблизительно — от 1 до 5 млн долларов. Стихотворение из 24 строк содержало 9 подсказок. Среди них были фразы: «где останавливается теплая вода», «внизу в каньоне», «в доме Брауна» и другие.

© Скалы в штате Нью-Мексико

Чуть позже старый коллекционер добавил еще немного информации. Он сообщил, что клад спрятан где-то между Санта-Фе и канадской границей, на высоте около 1 500 метров над уровнем моря, а также в месте, где растут сосны. Да, Фенн уточнил, что сундук находится в нерукотворном месте, к которому он без труда добрался своим ходом в 79 лет.

Новая «золотая лихорадка»

Клад Фореста Фенна вызвал настоящий ажиотаж среди любителей легкого заработка. За 10 лет на его поиски отправились около 350 тыс. человек. В интернете появились тематические форумы, участники которых обсуждали подсказки миллионера и строили предположения о месте, где спрятаны сокровища.

Клад искали в Колорадо, Нью-Мексико и даже в Монтане и Вайоминге. Многие в погоне за богатством бросали работу, а были и те, кто потратил на поиски все свои сбережения. Одна женщина обанкротилась, прочесывая Йеллоустоунский национальный парк. Она буквально обезумела и искала сундук с сокровищами даже в мусорных баках за ресторанами. В итоге она орендовала фургон с подъемником для инвалидных колясок. С его помощью отчаянная искательница кладов поднимала дренажные решетки на дорогах. В итоге ее задержала полиция.

Точно известно, что пятеро кладоискателей погибли. Одним из них стал Рэнди Билье, отправившийся на поиски с собакой в январе 2016 года. Через неделю туристы нашли его собаку. Поиски самого Рэнди не увенчались успехом. Останки этого бедняги нашли случайно через полгода у реки Рио-Гранде. А в 2017 году в Йеллоустоунском парке упал со склона и свернул шею другой искатель клада — Джефф Мерфи.

Вмешательство полиции

Вскоре у злополучной Рио-Гранде нашли тело еще одного искателя. Пастор Перси Волесс из городка Гранд Джанкшен в штате Колорадо отправился в горы в одиночку и погиб при невыясненных обстоятельствах. После нескольких трагедий полиция штата Нью-Мексико обратилась к Фенну. Правоохранители попросили его остановить это безумие. Но тот ответил, что поиски клада — личное дело каждого и что он не хочет лишать людей надежды.

© Река Рио-Гранде

Также Форест Фенн заявил, что сундук находится в абсолютно безопасном месте. Чтобы им завладеть вовсе не нужно рисковать жизнью.

«Сундук не спрятан под водой или вблизи реки Рио-Гранде. Чтобы его найти, совсем не обязательно двигать большие камни, а также подниматься или спускаться по крутому склону. Пожалуйста, помните, что мне было почти 80 лет, когда я спрятал сокровище».

После этого заявления погибли еще два человека. В 2017 году британский режиссер Томас Лич снял документальный фильм о сокровищах Фенна и его искателях. В нем автор не только рассказывает о людях, рискующих жизнью ради тайника с сокровищами, но и пытается исследовать факторы, побуждающие людей отправляться на поиски неизвестно чего.

Был ли клад?

6 июня 2020 года клад Фореста Фенна неожиданно нашли. Об этом торжественно сообщил сам хозяин сокровищ. Он так и не раскрыл секрет тайника, ограничившись лишь общими фразами. По его словам, сундук ждал счастливца в «в лесистой местности Скалистых гор». Именно на том месте, где он его оставил 10 лет назад. Не назвал он и имя человека, сорвавшего крупный куш.

© Фото злополучного сундука Фореста Фенна

Фенн не предоставил ни единого доказательства того, что сундук найден или, что он вообще когда-либо существовал. Все это наталкивало на мысль, что никакого клада никогда не было.

Жена погибшего Рэнди Билье в интервью прессе сказала:

«Фенну просто было нужно внимание и таким образом он его получил. А потом ему нужно было еще больше внимания, поэтому он сказал, что клад удалось найти, и не предоставил никаких доказательств этого».

Мнения охотников за сокровищами разделились. Нашлось немало тех, кто продолжал верить в существование клада. Появились даже охотники побороться за него в суде. С этим связано немало забавных историй. Чикагский адвокат по недвижимости Барбара Андерсен заявила, что первой расшифровала стих-подсказку. Но не успела воспользоваться ей, так как кто-то взломал ее компьютер и похитил информацию. Женщина была уверена, что клад нашел негодяй, похитивший ее файлы, и хотела отсудить у него сокровища.

Еще один чудак по имени Дэвид Гансон подал иск на самого Фореста Фенна. Он уверял, что хозяин клада специально мешал ему эффективно проводить поиски, запутывая и давая ложные подсказки. Дело Гансона закрыли, но он продолжает время от времени делать попытки его возобновить.

А сам Форест Фенн умер 7 сентября 2020 года, вскоре после «обнаружения клада». Секрет своего сокровища он унес в могилу.