Как Ягудин и Плющенко зарыли топор войны

Две легенды российского фигурного катания отметились взаимными реверансами впервые за долгие годы.

Похоже, в мире отечественной фигурки зреет небольшая сенсация. После многолетних взаимных уколов и пикировок два олимпийских чемпиона, у которых в сумме три золота, похоже, устали от вражды и неприязни и впервые обменялись пусть и слегка ироничными, но уважительными отзывами друг о друге.

Да, речь идёт об Алексее Ягудине и Евгении Плющенко. Первый второй год подряд выигрывает турнир шоу-программ, что не осталось незамеченным Плющенко. Но вместо очередного многозначительного молчания или какого-либо колкого замечания по этому поводу Евгений неожиданно выдал следующее:

«Это действительно пример для подражания, пример для не только для фигуристов, но вообще для людей. Я только рад и счастлив, что такие большие спортсмены, как Ягудин, продолжают творить. Он продолжает кататься, продолжает прыгать, продолжает участвовать в шоу. Это здорово», — заявил он в интервью ТАСС.

Спустя некоторое время Ягудин отвесил ответный комплимент, правда, тоже не без доли сарказма:

«Женя, спасибо большое - наконец-то что-то приятное. Я всегда восхищался тем, что он сделал в спорте. Выдающаяся личность. Мне приятно, что наконец-то он это оценил», — приводит его слова «Чемпионат».

Любовью тут, конечно, не пахнет, но есть ощущение, что двое немолодых и, по сути, одинаково заслуженных мужчин уже просто устали от желчи в адрес друг друга. С одной стороны, их противостояние на грани фола, что на льду, что позже, за его пределами, подогревало интерес публики к фигурному катанию. Каждый из них обладает огромной армией фанатов. Конечно, до масштабов Алины Загитовой и Евгении Медведевой далеко, зато история намного богаче. Сначала «ангелу» Плющенко противопоставлялся плохиш Ягудин, от которого затем в обратную сторону полетел бумеранг имени Яны Рудковской, которая сделала Плющенко звездой медиа не всегда благодаря спортивным поводам.

С другой, ну сколько можно, правда? Плющенко прав, когда говорит, что каждый идёт своей дорогой. Для того чтобы критиковать действия человека в какой-то области, нужно самому быть в ней профессионалом. И пока дело касалось выступлений на льду, мы имели два реально экспертных мнения. Но после ухода Плющенко в шоу-бизнес и открытия им своей академии Ягудин уже не вправе злословить по этому поводу, потому что у него нет супруги-продюсера и своей школы фигурного катания.

Как и наоборот – Плющенко не работал на телевидении и не знает изнанку этой кухни. Этими путями оба идут уже давно, и разошлись они достаточно далеко друг от друга. Что им делить? Уже нечего, всё давно поделено. А вот совместное выступление или шоу сейчас может запустить новый виток популярности и народной любви. Было бы здорово.