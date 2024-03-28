Стало известно, как Карл III убедил Кейт Миддлтон публично рассказать, что у нее рак

22 марта принцесса выступила с официальным заявлением, в котором сообщила, что у неё обнаружили онкологическое заболевание. Рак у Кейт Миддлтон выявили практически одновременно с тем, как страшный диагноз получил король Карл III. Оказалось, что именно поддержка свёкра сподвигла принцессу рассказать о своём заболевании миру.

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Решение Кейт принимала самостоятельно, однако именно реакция общественности на новость о раке у короля сподвигла её на то, чтобы выступить с заявлением. Честно говоря, король оказался застигнут врасплох, когда увидел ту поддержку, которую ему оказали люди по всему миру, — сообщил журналистам источник.

Известно, что король несколько раз посещал невестку, пока она лежала в больнице. Также общались они и накануне обращения Кейт к народу. Кроме того, за 13 лет брака с принцем Уильямом Кейт Миддлтон сильно сблизилась с его отцом. Так, например, их объединяет любовь к садоводству и искусству. Последние несколько недель Карл и Кейт общались особенно близко. Король и принцесса поддерживают и приободряют друг друга в этой тяжёлой борьбе за жизнь и здоровье.