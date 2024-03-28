Ангельская нумерология: что означают одинаковые цифры на часах

Несостоятельность нумерологии как метода предсказаний уже более 10 лет назад доказывали и программист из Университета Тель-Авива Гилад Диамант, и британский математик и популяризатор науки Иэн Стюарт. Однако многие люди до сих пор верят, что числа могут влиять на их жизнь, и продолжают наделять цифры магией. Более того, появляются все новые учения — например, ангельская нумерология. В чем ее суть, как расшифровываются числа согласно этой гипотезе, каково отношение к ней у доказательных психологов, рассказывает «Лента.ру».

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Что такое нумерология

Нумерология — лженаука, эзотерическое учение, согласно которому с помощью чисел можно влиять на реальность, а также предсказывать будущее. Последователи этой системы убеждены, что специальные цифровые расчеты способны не только рассказать многое о человеке и его характере, но и помочь спланировать действия с учетом негативных прогнозов.

Зародилась нумерология много тысяч лет назад в Древнем Египте. Именно его жители впервые предположили, что числа связывают мир людей с миром богов.

Позже эти воззрения распространились и в Древней Греции. Там ученики философа и математика Пифагора пытались разработать техники нумерологических гаданий.

С приходом христианства определенные цифры не потеряли своей сакральности, им нашлось место и в священных текстах, также теория продолжила развитие в ритуалах и церемониях. Из христианских мыслителей адептами веры в числа можно назвать Августина Блаженного и Беду Достопочтенного.

«Этот метод позволяет лучше разобраться в себе и в окружающих. Найти ответы на вопросы: почему каждый человек индивидуален? По каким причинами действует именно так, а не иначе?» — рассказывает «Ленте.ру» квантовый нумеролог Лиана Кочетова.

Основной смысл нумерологии заключается в знании определенных значений цифр и в понимании взаимосвязей между ними и реальностью Лиана Кочетова квантовый нумеролог

Виды нумерологии

По словам эксперта, самыми популярными в настоящее время являются следующие виды нумерологии.

Ведическая. В ней цифры от 1 до 9 соотносят с планетами в солнечной системе.

Пифагорейская. Здесь рассматриваются те же цифры, однако при расчетах используются еще и различные геометрические элементы.

Квантовая. Ее суть заключается в так называемой оцифровке языка — каждой букве дается числовое обозначение. При этом расчеты чаще всего делаются исходя из даты рождения и имени человека. Таронумерология. В ее основе лежит работа с 22 энергиями, которые соотносятся с 22 старшими арканами карт Таро.

Ангельская нумерология — относительно недавнее изобретение, которое обрело особую популярность лишь в последние годы. Расскажем о ней поподробнее.

Что такое ангельская нумерология

Ангельская нумерология — эзотерическая система, согласно которой с помощью трактований значений чисел можно считывать послания высших сил. Причем в этом случае речь идет, как правило, только о повторяющихся цифрах, с которыми в повседневности сталкивается человек.

Адепты этого учения уверены: если на глаза попадается комбинация из одинаковых цифр — это не просто совпадение, это послание ангелов. И если отнестись к нему серьезно, постараться понять, какие именно действия необходимо предпринять, то жизнь изменится к лучшему.

Чаще всего в ангельской нумерологии интерпретируют одинаковые цифры на часах. Однако это не единственное, на чем советуют фокусироваться последователи этой концепции

Также «послания ангелов» можно заметить:

в номерах автомобилей и нумерации домов;

на чеках;

на транспортных и других билетах;

в официальных документах.

Словом, везде, где может присутствовать хоть какая-то цифровая комбинация.

При этом большее значение в ангельской нумерологии отводится факту, что эти повторяющиеся цифры должны привлечь внимание человека, броситься ему в глаза, заставить задаться вопросом: «Что же это может значить?» Именно в таком случае, согласно теории метода, число действительно можно считать посланием.

Зачем ангелы связываются с людьми? Нумерологи видят в этом их желание:

помочь сделать правильный выбор;

направить по жизни;

воззвать к совести;

предостеречь от опасности;

показать свою поддержку и утвердить человека в мысли, что он на правильном пути.

История ангельской нумерологии

Впервые о феномене повторяющихся чисел как о попытке высших сил связаться с людьми задумался английский математик, оккультист и алхимик Джон Ди. Произошло это еще в XVI веке. Ученый написал целый трактат о том, что цифры — это универсальный способ контакта с внетелесными существами.

В XXI веке идею алхимика Джона Ди возродила американская писательница Дорин Верче. Она же впервые и использовала термин «ангельская нумерология»

Как ни странно, Верче получила два высших образования. В 1988 году она стала магистром психологии, а почти через десять лет, в 1996 году, получила степень доктора философских наук.

Причем занималась она исследованием довольно серьезных тем. Например, изучала психологическую травму у людей, подвергшихся сексуальному насилию, а также проблему расстройств пищевого поведения. Кроме того, Дорин Верче работала директором женского отделения в психиатрической больнице Камберленд-Холл (США, штат Теннесси, город Нэшвилл).

Такая плотная вовлеченность в доказательную психологию и психотерапию не помешала женщине заинтересоваться и различными мистическими учениями. Более того, на своем сайте Верче заявляла, что с самого детства к ней периодически являются ангелы.

После того как в 1995 году ей снова удалось взаимодействовать с высшими силами, она с еще большим интересом погрузилась в изучение эзотерики, а со временем начала сама проводить тематические семинары.

Дорин Верче продвигала идею, что повторяющиеся цифры — это зашифрованные послания

Позже, когда ее теория окончательно оформилась, она изложила ее в книге «Ангельская нумерология. Как видеть и читать послания ангелов в числах». Там же Дорин Верче описала самостоятельно разработанную систему значений для каждой цифры и для их комбинаций.

Расшифровка цифр и чисел

Цифры от 0 до 9 создательница теории об ангельской нумерологии наделяет особым смыслом, она уверена, что они соответствуют неким «изначальным энергиям Вселенной». И вот как их можно интерпретировать:

0 — важно принять поддержку от близких;

1 — пришло время лидерства, мыслей о карьерном росте и мотивации других людей;

2 — цифра общения, гармоничной коммуникации с другими людьми;

3 — надо больше времени уделить своим творческим идеям и мечтам;

4 — главная задача ближайшего периода — трудиться и проявлять смелость;

5 — пора провести переоценку ценностей и предаться размышлениям о жизни;

6 — символ красоты, любви и наслаждения;

7 — двигаясь вперед, необходимо поберечься и собрать как можно больше информации о предстоящем деле;

8 — большее внимание стоит уделять финансовым вопросам;

9 — самое время задуматься о своем предназначении и решить, в чем именно можно оказаться полезным миру.

Что касается комбинаций цифр, то их значение, по Дорин Верче, следующее:

Число 111

Эта комбинация чисел говорит о том, что в вашей жизни пришла пора приступать к решительным действиям. Если вы долго откладывали реализацию желаемого на потом, самое время справиться с прокрастинацией и взяться хотя бы за составление плана.

Число 222

В ангельской нумерологии числу два приписывается значение баланса и гармонии. А комбинация 222 является также знаком того, что скоро в жизни человека появится помощник, который поможет принять правильное решение и развеет все сомнения.

Число 333

Если вы часто видите эту комбинацию, это может быть сигналом о том, что удача на вашей стороне. Скорее всего, появится возможность для самовыражения. Стоит не упустить ее и показать себя с лучшей стороны. Также число 333 говорит о том, что следует чаще выходить в люди, именно через них может прийти некое предложение, которое выведет вас на новый уровень.

Число 444

Эта комбинация может указывать на то, что вы находитесь не в самом позитивном расположении духа. Стоит побеспокоиться о своем ментальном здоровье и вспомнить, что любые кризисы — это шанс роста, возможность стать еще сильнее и мудрее.

Число 555

Предупреждает о том, что пришло время приключений и путешествий. Если эта комбинация часто попадается глаза, стоит задуматься о том, чтобы посетить сильное по энергетике место, где вы точно получите много пользы и инсайтов, которые пригодятся в будущем. Важно не упустить свой шанс!

Число 666

И хотя принято думать, что это число опасно и символизирует нечистую силу, в ангельской нумерологии это не так. Комбинация из трех шестерок просто предупреждает о том, что, возможно, стоит задуматься о том, правильный ли выбор был сделан. Быть может, пришло время отпустить прошлое и попробовать построить нечто совершенно новое.

Число 777

А вот это число, как раз наоборот, говорит о том, что стоит быть более аккуратными — особенно в общении с окружающими. Не следует распространяться о своих победах, вероятно, среди ваших приятелей появился тот, кто завидует и ведет себя с вами совсем не искренне.

Число 888

В нумерологии, и не только ангельский, восьмерка означает бесконечность. Комбинации с этой цифрой, как правило, довольно благоприятны. Они указывают на то, что вы находитесь на правильном пути, и плоды за ваши заслуги не заставят себя ждать.

Число 999

Часто символизирует прошлое. Самое время переосмыслить свой жизненный путь, подумать, в какие его моменты вы, предположительно, свернули не туда, и по возможности исправить свои ошибки.

Мнение доказательной психологии

Ангельская нумерология сейчас действительно набирает популярность, потому что значением повторяющихся цифр интересуются даже люди, совсем далекие от эзотерики и оккультизма. По мнению психолога и когнитивно-поведенческого терапевта Джамили Кашаповой, все дело в магическом мышлении.

Люди, верящие в знаки судьбы и магические цифры, посланные им ангелами, опираются на магическое мышление. Они убеждены, что на реальность можно влиять — с помощью магии, ритуалов, определенных слов или даже мыслей Джамиля Кашапова психолог и когнитивно-поведенческий терапевт

Согласно ее словам, в той или иной степени мы все подвержены магическому мышлению. Ярче всего оно проявляется у детей. В силу особенностей развития ребенок убежден, что он несет ответственность за все на свете. Поэтому любое хорошее или плохое событие он может приписывать своим собственным действиям — включая такие сложные и болезненные вещи, как развод родителей или домашнее насилие.