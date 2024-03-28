28 марта: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Весь мир 28 марта отмечает праздник, посвященный фортепиано. В России поздравляют дежурные части МВД. Православные христиане отмечают Александров день, а у католиков продолжается Страстная неделя — на 28 марта выпадает Чистый четверг. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 28 марта, какие приметы и традиции связаны с этим днем, а также кто из знаменитостей родился 28 числа.

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Праздники в России

День службы дежурных частей МВД

Неофициальный праздник в честь сотрудников дежурных частей МВД МВД отмечают 7 октября, в День образования штабных подразделений МВД России.

Праздники в мире

Международный день фортепиано

Праздник приходится на 88-й день года — по числу клавиш фортепиано. 2024 год високосный, поэтому День фортепиано выпадает на 28 марта. В честь этого дня по всему миру устраивают фортепианные концерты и онлайн-мероприятия, а ресурсы вроде Spotify и SoundCloud готовят тематические плейлисты.

Праздник придумал немецкий музыкант и композитор Нильс Фрам в 2015 году. Он объяснил это просто: «Нам не повредит устроить праздник в честь фортепиано и всех, кто с ним связан: исполнителей, композиторов, производителей, настройщиков и, что важнее всего, слушателей».

Вceмиpный дeнь иcтopикa

Праздник отмечают все, кто посвятил жизнь истории, — ученые, преподаватели и популяризаторы науки. В честь праздника по всему миру принято поздравлять специалистов-историков и проводить тематические мероприятия, посвященные видным деятелям науки или отдельным страницам истории конкретного региона.

Какие еще праздники отмечают в мире 28 марта

Международный день нутрициолога

Дeнь уважения кошек

День рождения стиральной машины

Дeнь короля и национального героя Скандинавии Ρaгнapa Лoдбpoкa (отмечают в скандинавских странах)

Какой церковный праздник сегодня

Александров день

Народно-православный праздник также известен как «Лесное ухоженье». В этот день почитают трех святых мучеников: праведника Александра Сидского и двух Александров, пострадавших за веру в Кесарии Палестинской.

Чистый четверг у католиков

На 28 марта 2024 года у католиков выпадает четверг Страстной недели, когда верующие вспоминают последние дни земной жизни Иисуса Христа. Считается, что именно в четверг состоялась Тайная вечеря, после которой Христос молился в Гефсиманском саду. А в ночь с четверга на пятницу, согласно писанию, Иуда продал Христа за 30 сребреников.

Православные же в 2024 году отметят Чистый четверг 2 мая. Этот день также называют Великим или Страстным четвергом.

Какие еще церковные праздники отмечают 28 марта

День памяти мученика Никандра Египтянина

День памяти мученика Агапия и с ним семи мучеников

День памяти Исихия Палестинского

Приметы на 28 марта

Считается, что в Александров день нельзя надевать черные вещи, ссориться, отказываться помогать ближним, брать и возвращать долги;

Громко чирикают воробьи — к хорошей и ясной погоде;

Яркое солнце на закате 28 марта предвещает дожди;

Заметить в небе журавлей и жаворонков — к теплу, а зябликов — к морозам.

Кто родился 28 марта

В 2024 году американской певице исполняется 38 лет. Настоящее имя — Стефани Джерманотта, псевдоним Леди Гага она взяла в честь песни Queen «Radio Ga Ga». В начале карьеры Леди Гага запоминалась эпатажными и провокационными образами — например, в 2010 году пришла на церемонию MTV в платье из мяса.

Помимо музыки, Леди Гага — актриса. Полноценную актерскую карьеру она начала с роли в сериале «Американская история ужасов», затем сыграла в фильмах «Звезда родилась» и «Дом Gucci». Следующая картина с ее участием — «Джокер: Безумие на двоих» — выйдет в 2024 году.

Настоящее имя прославленного советского писателя — Алексей Пешков. Родился 28 марта 1868 года в Нижнем Новгороде. С 11 лет был вынужден зарабатывать. В будущем воспоминания о тяготах бедной жизни отразились в его творчестве — своим псевдонимом Максим Горький подчеркивал, что все его произведения отражают горечь жизни.

Горького пять раз номинировали на Нобелевскую премию по литературе, еще при жизни он был признан «главным советским писателем». Самые известные произведения Горького — роман «Мать», пьеса «На дне», рассказы «Старуха Изергиль» и «Макар Чудра».

Кто еще родился 28 марта