День в истории 28 марта

Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 28 марта 2024 года.

28 марта пройдет торжественное мероприятие в честь 156-летия со дня рождения великого русского писателя Максима Горького, который жил в Казани. Сегодня отмечаются Международный день нутрициолога и День возрождения балкарского народа. Восемь лет назад Татарстанская митрополия выпустила первый в истории полноценный перевод Библии на татарский язык, 11 лет назад на заседании Госсовета Татарстана состоялось первое исполнение Государственного гимна республики со словами, 440 лет назад умер русский царь Иван IV Грозный. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре "Реального времени".

Повестка

Торжественное мероприятие в честь 156-летия со дня рождения великого русского писателя, выдающегося мыслителя ХХ века Максима Горького.

1868 — русский писатель Максим Горький (скончался 18 июня 1936 года). Известные произведения — "Старуха Изергиль", "Песня о Буревестнике", "Мещане", "На дне", "Дачники", "Варвары", "Мать", "Васса Железнова", "Дело Артамоновых", "Жизнь Клима Самгина", "Сказки об Италии". Жил в Казани, где в 1887 году предпринял попытку самоубийства. В столице Татарстана в честь писателя названы улица, отель и парк в центре города. Также есть музей.1925 — советский и российский актер театра и кино, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский (скончался 3 августа 1994 года). Снимался в таких знаковых картинах, как "Гамлет", "Девять дней одного года", "Берегись автомобиля".

1933 — советский и российский кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта. Снял первый советский фильм-катастрофу "Экипаж", а также "Таежный роман", "Сказка странствий".1964 — главный режиссер Казанского Татарского государственного театра юного зрителя им. Г. Кариева Ренат Аюпов.1986 — американская певица Леди Гага. Обладательница премий "Оскар", "Грэмми" и "золотой глобус". Занимает четвертое место в списке 100 величайших женщин в музыке.2004 — российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2022 года в одиночном катании, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова.

1584 — великий князь московский и всея Руси с 1533 года, первый русский царь в 1547—1584 годах Иван IV Грозный (родился 25 августа 1530 года). Провел ряд реформ военной службы, судебной системы, государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне, объявил опричнину. Также известен походами на Казань, которая в итоге была взята. 1881 — русский композитор Модест Мусоргский (родился 21 марта 1839 года), автор опер "Борис Годунов" и "Хованщина", цикла фортепианных миниатюр "Картинки с выставки", которые известны далеко за пределами России. 1943 — русский композитор Сергей Рахманинов (родился 1 апреля 1873 года). Написал несколько фортепианных концертов и рапсодий.

1969 — 34-й президент США в 1953—1960 годах Дуайт Эйзенхауэр (родился 14 октября 1890 года). Один из крупнейших полководцев Второй мировой войны.1985 — русский и французский художник Марк Шагал (родился 6 июля 1887 года). Известные картины — "Серый дом", "Над городом", "Белое распятие".2018 — советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, автор и исполнитель песен, народный артист России Олег Анофриев (родился 20 июля 1930 года).

Праздники: день нутрициолога

Международный день нутрициолога. Отмечается с 2023 года в связи с запуском на широкую аудиторию IT-платформы для нутрициологов Nutrify — Израильского представительства Nutrient Planner, которая становится все более популярной, и праздник призван разъяснить ее особенности и задачи.

День возрождения балкарского народа. Учрежден в 1994 году и посвящен возвращению балкарского народа из Средней Азии в Кабардино-Балкарскую АССР после 13-летней депортации.

События в истории: основали Большой театр, Константинополь переименовали в Стамбул, КНДР провела имитацию ядерного взрыва

1462 — на престол Великого Московского княжества взошел Иван III. Он объединил значительную часть русских земель вокруг Москвы и превратил ее в центр единого Русского государства, при нем был создан нынешний герб России — двуглавый орел.1658 — голландский корабль "Амерсфоорт" доставил на Капский полуостров первую большую партию африканских рабов, которая насчитывала 174 человека. С этого начался процесс распространения рабства на Африканском континенте.1776 — в Москве был основан Большой театр.

1797 — в США запатентовали первую стиральную машину, представляющую собой деревянный ящик с подвижной рамой. Это сделал Натаниэль Бриггс.1891 — в Великобритании состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике. 1930 — города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия, Стамбул и Анкара.1946 — Совет народных комиссаров Татарской АССР был переименован в Совет министров. 1991 — в день открытия III внеочередного Съезда народных депутатов РСФСР по приказу Михаила Горбачёва в Москву были введены войска, дабы "оградить" консервативных депутатов от "морального террора" демонстрантов. Несмотря на это состоялась массовая демонстрация в поддержку Бориса Ельцина Ельцина.2013 — на заседании Госсовета Татарстана состоялось первое исполнение Государственного гимна республики со словами.

2016 — Татарстанская митрополия выпустила новый перевод Библии. Это первый в истории полноценный перевод священного текста на татарский язык. Работа над проектом велась более 23 лет.2023 — КНДР провела имитацию ядерного взрыва с применением тактических баллистических ракет класса "земля — земля". Запуск был осуществлен из окрестностей Пхеньяна в восточном направлении. Имитация ядерного взрыва была осуществлена на высоте 500 м. Также КНДР провела еще одни испытания, но уже системы "стратегического подводного вооружения".