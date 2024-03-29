Как климат повлиял на миграцию людей древности

Международная группа учёных, совместно с российскими коллегами, исследовала влияние климата на предков людей, населявших Евразию после ледникового периода

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Перемены в климате и стихийные бедствия заставляли людей в древности изменять своё образ жизни. Это выяснили исследователи из различных стран, включая Томский государственный университет, который принимал участие в этом проекте. Они изучали генетический материал останков людей, живших в разные эпохи на территории Евразии после ледникового периода.

В ходе исследования было обнаружено, что изменения в природной среде влияли не только на способы выживания, но и на миграцию народов. В эпоху мезолита, в период потепления, часть территории Алтая была затоплена и превратилась в болота, что сделало её непригодной для проживания. Это заставило людей перемещаться, чтобы найти новые места для жизни и охоты.

Более 150 учёных из разных стран изучили геномы людей, проживавших на севере и западе Евразии в разные исторические эпохи. Исследование выявило глубокие генетические различия между охотниками-собирателями на востоке и западе Евразии. Они также отметили, что процесс перехода от охоты и сбора к сельскому хозяйству восточной части континента происходил с некоторой задержкой.