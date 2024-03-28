Смертельное пари: как пилоты Ту-134 убили 70 человек

Катастрофа самолёта Ту-134, произошедшая 20 октября 1986 года, не имеет аналогов в отечественной истории и, скорее всего, в мировой практике. Настолько чудовищной и глупой была гибель 70 пассажиров, среди которых было 14 детей. А виной всему банальная скука, безответственность капитана воздушного судна Александра Клюева и пренебрежение правилами безопасности полётов.

Рейс № 6502 из Свердловска в Грозный был будничным. Взлёт прошёл без эксцессов, так же как и последующий час полёта до места промежуточной посадки – аэропорта Куйбышева (ныне Самара). И здесь командир корабля решил продемонстрировать членам экипажа своё мастерство, поспорив, что сумеет выполнить посадку вслепую – по приборам.

Не менее странным кажется поведение второго пилота, штурмана и инженера, которые согласились на подобную авантюру. Перед заходом на посадку Клюев закрыл обзорные окна со своей стороны шторками и приступил к снижению. Но, как оказалось, ориентироваться только по показаниям приборов не так просто, поэтому к земле самолёт подходил на слишком большой вертикальной и горизонтальной скоростях, к тому же с «тангажем» – попросту «клюнув носом».

Больше всего в этой истории удивляет уровень безответственности со стороны всех членов экипажа. Второй пилот явно видел, что сближение с землёй носит аварийный характер, но предпринимать ничего не стал. На высоте 35 м командир корабля понял, что снижение идёт не по плану, и попросил помощника открыть окна, но было уже слишком поздно.

Ту-134 с силой ударился о взлётную полосу с нагрузкой в 4G. Конструкция самолёта не выдержала. Первыми «сложились» шасси, а затем на два куска распался и корпус самолёта. По инерции «стотридцатьчетвёрка» ещё проскользила по аэродрому около 300 м и загорелась из-за вытекшего из баков горючего. Аварийно-спасательная служба аэродрома оказалась на месте практически сразу же, но спасти удалось немногих. Из-за того, что во время крушения самолёт перевернулся, пассажиры оказались пристёгнутыми в креслах и висящими вниз головой. 58 человек погибло, отравившись продуктами горения, так и не сумев отстегнуться и выбраться из-под обломков пылающего самолёта. Ещё 11 человек по той же причине скончались позже в больнице. Среди них был и второй пилот, который, осознав свою ошибку, бросился спасать пассажиров из салона.

Александр Клюев и другие члены экипажа отделались лёгкими травмами. Все они были отстранены от пилотирования, а командир экипажа (теперь уже бывший) получил 15 лет тюремного срока. После пересмотра дела наказание было уменьшено до 6 лет, которые виновный отбыл полностью, выйдя на свободу уже в совсем другой стране.