Какие смертельные болезни прошлых столетий не может объяснить современная медицина

Современная медицина умеет пересаживать органы и запускать остановившееся сердце. Но она, увы, не всесильна и иногда не может объяснить некоторые болезни, мучившие людей столетия назад. Происхождение некоторых из них объясняют различными гипотезами и остается надеяться, что все они остались в далеком прошлом.

Смеющаяся смерть куру

Еще в середине 20 столетия в некоторых племенах каннибалов Новой Гвинеи встречалась странная и неизлечимая болезнь, которую называли куру. Заболевший сначала испытывал трудности с движением — он был скован и неуклюж. Затем на лице больного появлялась улыбка, которая оставалась с ним уже до последних минут жизни.

На завершающей стадии человек начинал дергать головой, у него начинались судороги и параличи. Симптомы могли развиваться как несколько недель, так и несколько месяцев, но итог был один — смерть. Европейские врачи, делавшие вскрытие умерших от куру, писали, что мозг больного напоминает губку. Сейчас болезнь куру не встречается — она исчезла вместе с обычаем есть поверженных врагов. Ученые считают, что она напрямую связана с каннибализмом и относится к прионным заболеваниям.

Фосфонекроз челюсти

Симптомами этой болезни было разрушение или, наоборот, аномальное увеличение костей нижней челюсти. Иногда нижняя часть лица несчастных покрывалась наростами, которые иногда светились в темноте. В 19 столетии этот недуг нередко встречался в больших городах Европы и США и его считали неизлечимым.

Доктора не могли найти лекарство от этого заболевания, а оперативное вмешательство лишь ненадолго облегчало состояние больного. Так было до тех пор, пока кто-то не обратил внимание, что фосфонекрозом челюсти болеют только люди, занятые на производстве спичек и боеприпасов. Им на производстве приходилось контактировать с белым фосфором, который и вызывал ужасный недуг.

Афинская чума

Единственная эпидемия этой болезни произошла до нашей эры в Афинах. Начиналась она внезапно, с резкого повышения температуры. Вскоре у заболевшего начиналась кровавая рвота и понос, а у некоторых кровь шла даже из глаз. Выздоровевших от афинской чумы не было — смертность была сто процентов. Подробное описание этой напасти оставил нам греческий историк Фукидид, из-за чего эпидемию эту иногда называют фукидидовой чумой.

Эпидемия, охватившая Афины, даже отпугнула решительных спартанцев, войска которых подошли к городу и начали готовить осаду. Сегодня сложно сказать, какой возбудитель вызвал болезнь, но ученые считают, что симптомы этой чумы очень похожи на те, что отмечают у больных вирусом Эбола в Африке.

Стеклянная иллюзия

Это очень странное состояние описывают разные источники Средневековья. Хворь выражалась тем, что человек внезапно решал, что он стеклянный и поэтому панически боялся разбиться на осколки. Болезненное состояние приходило приступами — человек мог сидеть в трактире с друзьями, пить пиво и шутить, потом внезапно начинал кричать, чтобы к нему не прикасались.

Болели стеклянной иллюзией как бедные, так и богатые. Были среди них даже короли — самым известным «стеклянным» пациентом стал в 15 веке король Франции Карл VI. У этого монарха боязнь рассыпаться на осколки чередовалась с приступами безумной воинственности. Однажды, во время дальней поездки, Карл во время приступа зарубил мечом несколько приближенных, защищаясь от мнимого нападения.

Английская потливая горячка

Вспышки этой болезни появлялись в Европе 14-15 столетия, чаще всего в Англии. Начиналась болезнь с сильного жара и обильного потоотделения, после чего человек стремительно терял силы и через несколько часов умирал или, гораздо реже, полностью излечивался. Считалось, что при горячке человек умирает во сне и больным всячески мешали уснуть.

Описаний этих эпидемий в трудах средневековых историков и врачей немало, но для определения причины одних симптомов недостаточно. Современные эпидемиологи склонны считать, что английская потливая горячка имела инфекционное происхождение и была связана, как и многие другие опасные болезни того времени, с жуткой антисанитарией.

Болезнь «зеленых женщин»

Симптомами этого заболевания была слабость, увеличение суставов и их болезненность, головокружение, тошнота и главное — зеленый оттенок кожи. Страдали от этой напасти в основном юные девицы, поэтому лекари 18-19 столетий обвиняли во всем недостаток секса.

Болезнь «зеленых женщин» или хлоротическая анемия, даже получила еще одно название — «болезнь девствениц». Из-за чего она возникала, никто не знает до сих пор, но ученые наших дней предполагают, что во всем виноват дефицит железа в организмах юных леди.

Взрывающиеся зубы

Случаи, когда у людей взрывались зубы, описаны несколькими независимыми источниками из разных стран, поэтому сомневаться в правдивости этих историй сложно. Начиналось все как обычная ноющая зубная боль, затем она становилась невыносимой, а потом больной зуб неожиданно с треском разлетался во рту.

Взрывы бывали настолько сильными, что сбивали несчастных с ног. Раскрыть загадку взрывающихся зубов не удалось, так как такие случаи в наши дни не происходят. Но у ученых есть версия, согласно которой взрыв в ротовой полости происходил из-за контакта пломб из свинца, олова или серебра с водородом.

Эпидемия отеля «Националь»

Болезнь поражала в 1850-х годах постояльцев отеля «Националь» в Вашингтоне, США. Во время проживания в номерах, а иногда уже после отъезда, у человека распухал язык, воспалялся кишечник, начиналась изнуряющая диарея. Эти симптомы могли исчезать на недели и даже месяцы, но потом снова возвращались. Иногда люди страдали годами, после чего болезнь проходила сама по себе.

То, что происходило с гостями отеля было необъяснимо с точки зрения медицины 19 века, поэтому все начали винить в проблеме проклятие. Но позднее выяснилось, что темные силы тут не виноваты, а эпидемию вызывает инфекция, таящаяся в водопроводе. Оказалось, что в отеле лопнула канализационная труба и ее содержимое просачивалось в питьевую воду.