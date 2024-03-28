Лазарева суббота: история и традиции

За день до Вербного воскресенья православные верующие отмечают Лазареву субботу. В это время вспоминают одно из главных чудес, совершенных Иисусом — воскрешение Лазаря. Кем он был, почему в храмах вспоминают слезы Христа и освящают вербу, а также каким приметам верили наши предки, — в материале «Ленты.ру».

© Константин Михальчевский / РИА Новости

Дата Лазаревой субботы в 2024 году

В 2024 году Лазарева суббота выпадает на 27 апреля. Каждый год ее отмечают в разные числа — это зависит от даты Пасхи, которую православные верующие в текущем году празднуют 5 мая.

Значение Лазаревой субботы

Лазарева суббота — день, который предшествует Входу Господню в Иерусалим, или Вербному воскресенью, — занимает особое место среди множества православных торжеств.

Субботу шестой недели Великого поста отмечают в честь праведного Лазаря. Иисус воскресил его через четыре дня после того, как Лазарь скончался.

Этот день дает начало Страстной седмице — неделе перед Пасхой, которая посвящена последним дням земной жизни Иисуса. Это самое строгое время Великого поста, оно готовит христиан к празднику Воскресения Христова.

Лазарева суббота является символом надежды на вечную жизнь для всех верующих

История Лазаревой субботы

О событиях этого дня рассказывает Евангелие от Иоанна. По преданию, праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в Вифании, близ Иерусалима. Он и его семья были в хороших отношениях с Христом, который не раз пользовался их гостеприимством. Когда Лазарь скончался от тяжелой болезни, несмотря на крепкую дружбу, Иисус не поспешил к нему на помощь.

Несмотря на то что церковь отмечает этот праздник накануне Вербного воскресенья, сами события произошли гораздо раньше. Считается, что между воскрешением Лазаря и Входом Иисуса в Иерусалим прошло около двух месяцев

Наоборот, он даже задержался по дороге, намеренно оттягивая приход в Вифанию. Причиной этому послужило желание Господа доказать людям самое невероятное из чудес.

Воскрешения, которые не раз совершал Иисус, часто подвергались сомнению. Дело в том, что Господь приходил к умирающему незадолго до его ухода в иной мир, и многие говорили, что человек мог находиться без сознания или впасть в кому. Именно поэтому Иисуса много раз обвиняли в обмане. Однако в случае с Лазарем Господь выдержал время, сказав: «Болезнь эта не к смерти, но к славе Божией, чтобы прославлен был через нее Сын Божий».

К тому времени, как Иисус пришел к дому Лазаря, прошло уже четыре дня с момента его ухода из жизни. Когда Христос увидел плачущих родных Лазаря, он сам почувствовал скорбь и прослезился.

Почему Иисус прослезился перед воскрешением Лазаря? Настоятель храма новомучеников и исповедников Русской православной церкви, священник и блогер Константин Мальцев в беседе с «Лентой.ру» призвал обратить внимание на слезы Господа. «Это тоже очень важно. Во-первых, здесь мы видим человеческий момент сострадания, потому что во Христе сочеталось две природы — божественная и человеческая. И, как человек, он плачет о том, что его друг почил (скончался). Но имея власть в божественной природе, он может его воскресить. Также он плачет, потому что видит, что без Бога люди бессильны. И он совершает это чудо для того, чтобы показать, что с Богом человек способен на все», — отметил он.

Когда Иисуса привели к месту погребения Лазаря, он велел отодвинуть камень, который закрывал вход в пещеру с гробом. Тогда Марфа предупредила его, что за четыре дня тело уже начало тлеть и неприятно пахнуть. Но Иисус сказал: «Я — воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек».

Христос произнес: «Лазарь, выйди вон!», и тот ожил

Воскресший вышел к народу в том виде, в котором его похоронили. Новость о свершившемся быстро распространилась по городу. Люди признали чудесное воскрешение, потому что никто не сомневался в кончине Лазаря.

Весть о чуде быстро распространилась среди людей. И когда Иисус вошел в Иерусалим, народ встречал его как царя, который вернул человека к жизни. Это не понравилось высшим чинам церкви и народным старейшинам города. Они решили казнить Христа, потому что испугались его слов о Страшном суде и кончине прежнего мира, которые подрывали их власть над людьми.

Что случилось с Лазарем после воскрешения? Константин Мальцев отметил, что после воскрешения Лазарь прожил еще 30 лет на острове Кипр, где в сане епископа «трудился на спасение душ человеческих». Когда он скончался, его тело положили в мраморный ковчег с надписью «Лазарь Четверодневный, друг Христов». Мощи праведника обрели в конце IX века в кипрском городе Китон (сейчас Ларнака). Их перенесли в Константинополь (ныне Стамбул) и положили в храме во имя Праведного Лазаря. Считается, что они исцеляют многие болезни за счет своей чудотворной силы. А прямо над его гробницей в Китоне построили храм.

Как появился праздник

История празднования Лазаревой субботы берет начало еще в раннем христианстве. В Византии этот день отмечался как праздник надежды и воскрешения. Со временем его начали праздновать и в других странах.

«Обычай праздновать Лазареву субботу накануне Входа Господня в Иерусалим сложился примерно к V веку, вероятно, после слов святого Иоанна, который Президентской академии в Санкт-Петербурге Линда Рыжих.

Традиции Лазаревой субботы

Церковные традиции

В этот день церковные служители надевают белые праздничные одеяния, вместо привычных черных. В церквях вспоминают чудо воскрешения Лазаря, читают молитвы об усопших, символизирующие связь живых с ушедшими и веру в вечную духовную жизнь.

В церковных текстах «Преддверием Лазарева животворения» называется период, который начинается с Лазаревой субботы и идет до конца Вербного воскресенья. Два праздника соединяются общим тропарем, в котором есть слова: «Общее воскресение прежде Твоея страсти уверяя, из мертвых воздвигл еси Лазаря, Христе Боже».

Церковь еще раз напоминает, что воскрешение Лазаря было совершено ради уверения в возможности всеобщего воскресения мертвых Линда Рыжих, доцент кафедры менеджмента Президентской академии в Санкт-Петербурге

Также в этот день совершают литургию Иоанна Златоуста.

Народные традиции

Наши предки на Руси в этот день варили напитки из ржаной муки, пекли блины, готовили блюда из гороха и рыбный пирог — готовились к Вербному воскресенью.

Кроме того, по традиции в Лазареву субботу люди собирают веточки вербы, с которыми затем идут в храм. Там во время вечернего богослужения веточки окропляют святой водой.

Почему в храмах освящают веточки вербы? После воскрешения Лазаря люди бросали к ногам Христа, который вошел в Иерусалим на осле, пальмовые ветви, цветы и свою одежду. Пальмовые ветви с давних времен считаются символом спокойствия и мира. Однако пальмы в России растут только на юге, поэтому верующие заменили их вербой. Дерево вербы весной расцветает одним из первых. Его пушистые веточки являются символом пробуждения природы от долгого зимнего сна и напоминают о воскрешении всего живого.

Существуют и менее распространенные обычаи и верования, которые связывают с праздником воскрешения праведного Лазаря.

В некоторых регионах на Лазареву субботу Болгарии, в некоторых городах нашей страны этот хлеб благословляют в церкви и раздают нуждающимся в напоминание о том, как важно делиться с людьми и поддерживать друг друга.

Народные традиции и обычаи в других странах

На Кипре — родине святого Лазаря — издревле существовала традиция, когда дети с пальмовыми ветвями в руках обходили дома жителей города, сопровождая это праздничной песней. Шествие возглавлял один из мальчиков в образе Лазаря, наряд которого украшали цветами.

Воскрешение Лазаря воспроизводили и во время церковных богослужений в храмах: в представлении участвовали не только священнослужители, но и дети

А в Болгарии существовал старинный обычай — лазарование. Девочки шести-двенадцати лет, одетые в свадебные наряды, небольшими группами ходили по домам и пели песни. С собой они брали корзину для угощений. Считалось, что в дом, где пели «лазарки» — так называли девочек — в следующем году придет здоровье и плодородие.

Что можно и нельзя делать в Лазареву субботу

Что можно делать

По словам Линды Рыжих, Лазарева суббота — это единственный день во время Великого поста, когда, помимо традиционных постных блюд, разрешается есть рыбную икру.

А на праздник Входа Господня в Иерусалим — Вербное воскресенье — ограничений еще меньше. В пищу можно употреблять саму рыбу, масло растительного происхождения и небольшое количество красного вина.

Кроме того, вечером принято ходить в храм на службу. А сам день многие предпочитают провести в тишине и молитве.

Существует поверье, что в Лазареву субботу нужно быть особенно милосердным и прощать обиды, чтобы очистить свое сердце перед великими праздниками

Что нельзя делать

Так как Лазарева суббота отмечается во время Великого поста, устраивать большие празднества не стоит. Помимо этого, в этот день запрещено:

отмечать свадьбы и дни рождения; ходить по магазинам и делать крупные покупки; пить крепкие спиртные напитки; ругаться.

Народные приметы