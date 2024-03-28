Как гибель подводной лодки повлияла на полет американцев на Луну

В России хорошо помнят и скорбят о катастрофах, которые случались с её подводными лодками. Гибель «Комсомольца» и «Курска» до сих пор отзываются болью. Но такие трагедии случались не только в России. 10 апреля 1963 года затонула самая современная американская атомная подводная лодка «Трешер» — погибли все 129 человек - экипаж и гражданские лица.

© vk.com // Орудийный расчёт АПЛ «Трешер»

От технологических катастроф не застрахована ни одна даже самая развитая страна мира. Какой бы сверхсовременной ни была машина, все равно остается вероятность негативного стечения обстоятельств, которые невозможно предусмотреть. Да и человеческий фактор никто не отменял. Предполагается, что ровно это и случилось с американской подлодкой.

«Трешер» назван в честь сельдевой акулы, которую еще именуют «морской лисицей». Она создавалась, как сейчас бы сказали, на опережение – предполагалось, что именно подводные лодки будут играть значительную, если не главную роль в гипотетической мировой войне. Поэтому были применены новинки, которых не было нигде. Судно во многом было испытательным полигоном для них.

Но была и еще одна очень важная причина – подлодка должна была противодействовать советским субмаринам. Ее так и называли – охотник за русскими подводными лодками. Они заметно уступали американским по вооружению, но были более маневренными и могли ходить на большей глубине. И всякий раз легко ускользали от американцев, что вызывало у тех заметную досаду.

Поэтому «Трешер» изначально проектировали так, чтобы она могла достигать глубин, как минимум тех же, что и советские аналоги – не менее 300 метров. Изготовили ее на Портсмутской верфи в 1958 году, а впервые спустили на воду в 1960 году и с тех пор проходили испытания. Длина субмарины достигала 85 метров, а корпус был изготовлен из сверхпрочной стали, которая могла бы выдержать гигантское давление толщи воды.

Корабль оборудовали новейшей гидролокационной системой, которая имела рекордную дальность действия. Также рекордными были маневренность и ходовые характеристики. Был установлен силовой блок S5W, который позволял раз десять обогнуть земной шар по экватору и ни разу не всплыть. На вооружении стояли самые новые на тот момент ракеты «Саброк».

И вот с момента спуска на воду «Трешер» проходил испытания и выявилась целая куча недостатков – только в первый год их было обнаружено более тысячи. В основном недоделки и разного рода неисправности. Так что криворукие рабочие свойственны и американской промышленности, что бы они там ни говорили.

Однажды у нее отказал генератор, еще когда и реактор не запустили. По счастью, случилось это в надводном положении, пришлось тащить в доки. Еще как-то протаранил какой-то лихой буксир и проделал дырку в обшивке диаметром с метр.

Именно поэтому испытания и шли так долго – большую часть времени «Трешер» стоял в доке, где устраняли недоделки. Но к весне 1963 года вроде все было починено, оставалось провести последние испытания на предельной глубине. Они благополучно проходили уже и раньше, поэтому никто сюрпризов не ждал.

Испытания шли в Атлантике, в нескольких сотнях километров от берега, где глубина составляла около 2,5 км. Вышли утром 9 апреля, на борту был экипаж и 17 человек инженеров и специалистов – всего 129 человек. Командир корабля – Джон Харвей. Сопровождал подводную лодку спасательный катер «Скайлайкер», который фиксировал полученные данные и держал связь во время испытаний.

© vk.com // Американская подводная лодка «Трешер»

10 апреля в 7ч. 47 минут началось погружение. Каждые 30–50 метров субмарина останавливалась и экипаж проверял работу приборов и осматривал корпус. Все данные передавались на «Скайлайкер». В 8.09 была пройдена половина пути от предельной в 330 метров. Далее погружение замедляют и максимума «Трешер» достигает в 9.09.

Через минуту катер передает сигнал об изменении курса, но в ответ уже молчание. Еще через минуту повторный вызов и снова нет ответа. Капитан «Скайлакера» вырвал микрофон у гидроакустика и кричит: «У вас все в порядке? Ответьте ради бога!» Ответа не было.

Но в 9 часов 13 минут прозвучало: «Есть некоторые проблемы. Угол положительный… вертикаль… Пробую продуть… Буду информировать…» В 9.17 пришло последнее сообщение: «900… север…». Больше сообщений не было. Гидроакустик уверял, что слышал треск разламывающегося корпуса.

Капитан «Скайлакера» приказал посылать запросы каждую минуту, но в ответ было молчание. Еще полтора часа ждали всплытия подводной лодки, а когда его не случилось стали бросать гранаты, которые служат сигналом к немедленному выходу на поверхность. Никто не появился.

В 15.35 о случившемся доложили в Пентагон адмиралу Джорджу В. Андерсону, он проинформировал политиков, через некоторое время сообщили президенту Кеннеди. «Трешер» искал почти весь флот, который оказался в тот момент в Атлантике. Через несколько часов обнаружили масляное пятно и обломки пластика, который использовали на подлодке, часть его имела опознавательные знаки. Ничего не оставалось как признать «Трешер» погибшим.

© vk.com // Обломки АПЛ «Трешер» на морском дне

Летом 1963 года батискаф «Триест» обнаружил место крушения и подлодку на глубине в 2,5 км. Она глубоко зарылась в ил.

Специальная комиссия смогла лишь предположить наиболее вероятные причины гибели. Считается, что в одной точке сошлись два фактора. Первый – течь трубопровода системы забортной воды, из-за которой реакторный отсек мгновенно заполнился водой. Вероятно, сработала аварийная защита, которая обесточила судно.

Второй фактор – оледенение клапанов системы всплытия. Из-за этого экипаж не смог продуть цистерны сжатым воздухом, выдавить балластную воду и подняться на поверхность. Тогда становится понятным слова капитана Харвея: «Пытаемся продуть…» Это была старая проблема американских подводных лодок. Судно начало тонуть и на глубине 500 метров его буквально раздавило от давления. Полностью доклад начали рассекречивать лишь в 2018 году, делали это по частям, но ничего нового он не добавил.

Тут стоит сказать, что уже через несколько месяцев две советские атомные подводные лодки совершили кругосветку без всплытия, а места, где были американские станции слежения, проходили на глубине свыше 600 метров – «Трешер» раздавило на 500.

Из-за гибели «Трешера» всю программу создания атомных подводных лодок вначале заморозили, а затем она подверглась серьезному сокращению. Освободившиеся средства были направлены на реализацию лунной программы и позволили американцам совершить первый полет человека и высадку на спутник Земли. Ну а советские, а затем российские подводные лодки до сих пор так и остались во многом недосягаемыми для противника.