«Кратер Луны»: какой космический объект мог погубить древнюю цивилизацию Индии

Ученые подтвердили, что огромный кратер шириной 1,8 км в районе Кач в Гуджарате является остатком одного из крупнейших за последний 10 тыс. лет падений астероида. Его называют кратер Луны, он образовался, когда массивный объект столкнулся с нашей планетой. Долгое время его считали виновным в гибели загадочной древней Хараппской цивилизации. Подробности исследования, проведенного индийскими учеными, опубликованы в журнале Planetary and Space Science.

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Анализ камней и грязи вокруг кратера показывает, что метеорит, скорее всего, был из железа или смеси железа и камня. Исследователи также обнаружили несколько слоев старых растений под обломками, образовавшимися в результате удара.

Используя метод радиоуглеродного датирования, ученые выяснили, что эти растения жили около 6905 лет назад. Был проведен также люминесцентный анализ слоя почвы, который показал, когда породы в последний раз видели солнечный свет. Он дал другую дату образования кратера — примерно 4050 лет назад.

Территория кратера усыпана расплавоподобными породами, имеющими высокий удельный вес и проявляющими широкий диапазон магнитных свойств. Она содержит такие минералы, как вюстит, киршштейнит, ульвешпинель, герцинит и фаялит. Ученые также обнаружили некоторые элементы, которые часто встречаются в космических породах: родий, палладий, осмий, иридий и платину.

Кратер Луны расположен на низменных равнинах Банни тектонически активного бассейна Катч и большую часть годапогружен под воду. Однако сразу несколько засушливых лет подряд обнажили структуру и позволили провести исследования.

Хараппская цивилизация существовала в Индии в бронзовом веке. Для своего времени она была очень высокоразвитой, в городах, например, был водопровод, монументальные постройки, люди пользовались услугами стоматологов, искусство достигло больших высот. Цивилизация существовала примерно с 5500 по 1700 гг. до н.э. Потом города были окончательно заброшены. О причинах гибели цивилизации есть много версий — от нашествия завоевателей и изменения климата до обстрела инопланетянами. Одна из них — падение большого метеорита. Считалось, что кратер Луны как раз был оставлен именно этим космическим объектом. Новое исследование подтвердило, что озеро, по всей вероятности, действительно метеоритное, а вот с датой падения вышли разночтения. Хотя вторая, полученная после люминесцентного анализа, вроде бы, совпадает со временем заката Хараппы. Авторы статьи отмечают, что продолжат исследования кратера.

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