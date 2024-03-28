Крах блистательной карьеры: как «Особенный» Моуринью стал заурядным тренером

В последние годы статус Жозе Моуринью постепенно меняется с «Особенный» на «заурядный». На это есть множество причин, но самая главная – ярлык величия. Проблема тренера в том, что он стал заложником статуса. И если в «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Челси» это работало, ведь он находился с такими же великими игроками, то в «Роме» система дала сбой. Из величия вытекло то, что он абсолютно не приемлет собственную неправоту. Это и послужило причиной ряда конфликтов везде, где был португалец. Самоощущение в футбольном обществе позволяло Моуринью думать, что в этом мире есть два мнения: его и неправильное.

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А во время работы в мадридском «Реале» тренер заведомо настраивал подопечных на оправдания после матча. По указаниям от Моуринью игрокам нужно было обвинять судей во всех смертных грехах после игр. Неудивительно, что это и стало одной из главных причин для увольнения тренера уже в «Роме». По информации La Repubblica, руководители римлян были разочарованы не только результатами, но и поведением Жозе. Им не нравилось, что тренер постоянно спорил, обвинял судей и не брал ответственность на себя.

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Переломным моментом стал финал Лиги Европы, после которого тренер оскорбил главного арбитра встречи, осквернив тем самым имя клуба. Примечательно, что после ухода Моуринью дела в «Роме» пошли только в гору. Под руководством неопытного Даниэле Де Росси в Серии А команда потерпела лишь одно поражение в девяти играх, а в Лиге Европы дошла до четвертьфинала.

«Сколько у меня предложений? Ноль, ноль»

На особенного тренера совершенно нет спроса среди топовых команд. Всё настолько плачевно, что бывший наставник «Реала» готов вернуться тренировать в Португалию: «Сколько у меня предложений? Ноль, ноль. Я без клуба, свободен. Но я хочу работать. Летом хочу вернуться к работе. Могу ли вернуться в Португалию? Почему нет? Никогда не говори никогда, особенно в футболе. Футбол – это моя жизнь. Я могу тренировать где угодно, у меня нет проблем с этим».

Судя по всему, он сам начал понимать, что особенность была 10 лет назад, а сейчас надо ещё раз доказывать состоятельность. Вспоминается, как давным-давно тренер говорил, что ему не нравится в Лиге Европы, а недавно радовался победе там так, будто снова выиграл Лигу чемпионов.

Шанс на спасение

Вместе с приходом огромного самомнения португальский специалист забыл о своей главной фишке на заре карьеры – подготовке. Во времена работы в «Порту», «Челси» и «Интере» он детально готовился к каждому сопернику, расписывая каждую деталь в игре до мелочей. Но уже в «Реале» от былой тактической подготовки не осталось и следа. Он перестал готовиться к каждой отдельно взятой команде, играя в один и тот же футбол от соперника к сопернику.

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В биографии тренера рассказывалось, что он очень хотел не проиграть «Барселоне». Настолько этого хотел, что пробовал ставить «автобус» в матчах с куда менее грозными соперниками. Конечно, эта тактика была весьма дикой. Криштиану Роналду, который был настроен забивать в каждом матче по три мяча, не понимал, почему его команда играет от обороны с жалкой «Мальоркой» или «Алавесом». Представьте, чтобы сейчас Юрген Клопп или Пеп Гвардиола готовились к очному противостоянию путём проб (и ошибок) одной и той же тактики на протяжении 10 матчей.

По сути, статус Моуринью привёл к тому, что он живёт в собственном мире, немного далёком от реальности, и это мешает двигаться дальше. Действительно великим и особенным Жозе был 10 лет назад, но не сейчас. В раздевалке это создаёт большую проблему, ведь сам португалец представляет себя более значимой фигурой, чем считают игроки. Шанс на спасение карьеры у Моуринью есть, но для этого он должен быть самим собой. Ровно таким, каким был в «Порту», «Интере» и «Челси». То есть образ должен совпадать с действиями.