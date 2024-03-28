Капсула времени: на Земле обнаружили частицу недавно открытой сверхновой звезды

Большая часть материалов, из которых состоят попадающие на Землю метеориты, — частицы, встречающиеся внутри Солнечной системы. Однако и Солнце, и окружающие его космические объекты появились намного позднее, чем Вселенная и даже Млечный путь, а значит, при формировании объектов, которые иногда достигают Земли в качестве метеоритов, могли быть задействованы и более древние материалы — в том числе фрагменты других звезд.

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Проанализировав состав одного из метеоритов, ученые неожиданно обнаружили мельчайшие частицы, которые, судя по составу, были выброшены в космос при взрыве сверхновой особого, лишь недавно открытого земными учеными, типа. Об этом сообщает Университет Кертина (Австралия).

«Эти частицы подобны небесным капсулам времени, предоставляющим возможность запечатлеть жизнь их родительской звезды. Материалы, созданные в нашей Солнечной системе, имеют предсказуемые соотношения изотопов — вариантов элементов с разным количеством нейтронов. Частица, которую мы проанализировали, имеет соотношение изотопов магния, отличное от всего, что есть в нашей Солнечной системе», — поясняет суть открытия доктор Николь Невилл, которая сейчас работает в США и сотрудничает с NASA.

Для выявления нетипичных для Солнечной системы фрагментов ученые использовали атомно-зондовую томографию. Этот метод позволяет рассмотреть состав частицы на уровне атомов и получить доступ к скрытой внутри них информации.

Например, удалось выяснить, что соотношение изотопов магния в исследуемом образце достигало «зашкаливающего» значения — 3025. Такого не фиксировали никогда, так как для частиц, которые вошли в состав метеоритов внутри Солнечной системы, показатель составляет не более 1200. Основываясь на небывало высоком значении, исследователи идентифицировали частицу как чужеродную.

«Такое исключительно высокое соотношение изотопов можно объяснить только отношением к недавно открытому типу объектов — сверхновой, сжигающей водород», — подчеркивает Невилл.

Ученые предполагают, что частица образовалась раньше, чем Солнечная система, а потом попала в облако космической пыли, из которой формировались объекты вокруг Солнца.