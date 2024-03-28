Как мичман с крейсера «Варяг» уничтожил Тихоокеанский флот США

В начале декабря 1941 года японские самолёты и подлодки нанесли массированный удар по острову Оаху на Гавайях. Бомбардировка американской морской базы во многом оказалась удачной благодаря внезапности. Но ключевую роль в этой операции сыграл вице-адмирал японской армии Тюити Нагумо. Вчерашний мичман с крейсера «Варяг» стал настоящим «палачом Перл-Харбора».

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Талантливый вояка

Японец Тюити Нагумо в своё время оказался одним из лучших выпускников Военно-морской Императорской Академии. Только этот факт может охарактеризовать его как толкового и трудолюбивого моряка. Военную карьеру же он начал со службы на крейсере «Сойя» (так японцы назвали поднятый и восстановленный «Варяг»). Но оставаться долго мичманом Нагумо не планировал, а поэтому продолжал учиться. Молодой японец освоил флотское торпедное и артиллерийское дело, прилежно изучал миноносцы и торпедную стратегию.

К ноябрю 1939 года он был уже вице-адмиралом Японского Императорского флота. В период Второй мировой войны Нагумо оказался командующим основными подразделениями военно-морской авиации. Главное же сражение для амбициозного японца произошло 7 декабря 1941 года, когда 353 боевых самолёта под его командованием уничтожили Тихоокеанский флот США.

Успехи и поражения

Операция началась с отвлекающего манёвра. По приказу Нагумо был проведён обстрел эсминцев ВВС США возле острова Мидуэй. В это время к острову Оаху в режиме полного радиомолчания двинулась настоящая армада: 23 обычных и 5 малых подлодок, 5 крейсеров, 9 миноносцев и 6 эсминцев с несколькими сотнями самолётов на борту.

Утром 7 декабря японские бомбардировщики уничтожили три американских линкора, минный заградитель и три эсминца. Досталось и самолётам, которые не успели взлететь с аэродрома. Кроме того, США потеряли в ходе японской агрессии более двух тысяч человек убитыми (пострадали не только военные, но и гражданские лица). В тот же день Вашингтон официально объявил Токио войну.

Отомстить за Перл-Харбор американцам удалось лишь в 1944 году. Нагумо оборонял военную базу на острове Сайпан, что не помешало противнику уничтожить все единицы флота, находящиеся под командованием японца. В том сражении силы оказались неравны – американцы явно считались фаворитами.

Вице-адмирал, предвидя исход, не пожелал оказаться побеждённым, а поэтому решил наложить на себя руки. Ему было на тот момент 57 лет. А сражение за Сайпан, хоть и проигранное, стало поводом, чтобы посмертно произвести Нагумо в полные адмиралы.