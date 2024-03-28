Какие динозавры и крокодилы водились в Сибири

Исследование пород раннемелового возраста в Западной Сибири помогло ученым Томского государственного университета (ТГУ) реконструировать древний ландшафт, существовавший здесь более 120 миллионов лет назад. Источником жизни в тогдашнем засушливом климате была протекавшая здесь река, благодаря которой в Сибири появились оазисы, где обитали динозавры.

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Оазис среди пустыни

Объектом масштабного исследования стал Шестаковский Яр — на территории нынешней Кемеровской области и Красноярского края. Ученые изучили геологические породы и палеонтологические находки, что позволило им реконструировать русло древней реки и выяснить условия окружающей среды. За последние годы были обнаружены оазисы с богатым разнообразием фауны и найдены остатки более 30 видов динозавров, птиц, черепах и крокодилов. Что касается последних, то было обнаружено также два новых вида: киязух и тагарозух.

Источник жизни

«Сто с лишним миллионов лет назад климат был гораздо более сухим и жарким, — рассказал доцент кафедры палеонтологии и исторической геологии ТГУ Алексей Файнгерц. — На территории юго-востока Западной Сибири существовала полупустынная равнина с непродолжительным сезоном дождей, поэтому древняя река являлась настоящим источником жизни».

По всей видимости основные обитаемые места располагались вдоль нее.

Кладбище динозавров

Шестаковский Яр палеонтологи прозвали «кладбищем динозавров» — за большое количество обнаруженных здесь с конца прошлого века костей. Среди них было немало останков древних обитателей, которых обнаружили впервые. Кроме того, здесь были найдены прекрасно сохранившиеся целые скелеты динозавров, что является палеонтологической редкостью не только для России, но и для всего мира.