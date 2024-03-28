Бонд и Борн отдыхают: самые известные двойные агенты в истории разведки

Любите фильмы про шпионов? Погони, тайные встречи, кодовые шифры, загадки и расследования. А кто-то «живет» в таких фильмах на самом деле. В этой статье мы хотим вам рассказать о семи самых известных двойных агентах, существовавших в истории. И поверьте, Джеймс Бонд, Джейсон Борн, Кингсман и прочие рядом с ними просто «нервно курят в сторонке».

Легендарному советскому разведчику Киму Филби на протяжении нескольких десятилетий удавалось успешно служить в МИ-6 и даже стать начальником британской контрразведки. Филби был одним из членов знаменитой «кембриджской пятерки» — группы советских агентов в Великобритании, завербованных Арнольдом Дейчем в 30-е года. Кстати, на сегодняшний день известны имена только четырех участников шпионского ядра. Филби в свое время являлся их лидером.

С самой юности Ким придерживался коммунистических взглядов, поэтому, можно сказать, трудился за идею. Только за время войны он передал в Москву больше 900 ценнейших документов. Из-за его секретной деятельности от Филби отвернулась первая жена — активистка австрийской Компартии Литци Фридман. Женщина была уверена, что ее супруг предал Ленина и идею марксицизма.

Впрочем, через некоторое время двойной агент снова женился. На этот раз на сотруднице советского НИИ Руфине Пуховой (она стала его четвертой и последней женой). После разоблачения «кембриджской пятерки» его и еще двух участников группы тайно вывезли в Москву. Там он провел всю оставшуюся жизнь и умер 11 мая 1988 года. После кончины мужа вдова издала несколько мемуаров, в которых подробно описала совместные годы жизни, моменты из биографии Филби и его затаенные мысли.

Олег Пеньковский заработал прозвище «Герой», так как именно благодаря его заслугам удалось предотвратить начало ядерной войны. Мужчина служил полковником ГРУ Генерального штаба Вооруженных сил СССР и был одним из самых важных шпионов Запада. В свое время он передал в МИ-6 больше 5 тысяч документов с информацией о ядерных силах СССР и планах Хрущева. Так американцы точно узнали, какого типа ракетами располагает противник и в каком количестве.

В 1961 году Пеньковский впервые попал под подозрения советской власти. Уже в 1962 году его арестовали, предъявив обвинения в измене Родине. По официальным данным, в 1963 году двойного агента расстреляли, но есть также и сведения, что за тяжесть преступления Пеньковского заживо сожгли в крематории.

Существует и альтернативная версия касательно дальнейшей судьбы Олега Пеньковского. Ученый Питер Райт, работавший на МИ-5, уверен, что мужчина действовал в интересах СССР. По его мнению, историю с предательством и расстрелом выдумали, а Пеньковскому просто «подарили» новую личность, под которой он, возможно, живет до сих пор.

Душан Попов

Душан Попов считается прототипом всеми известного агента 007. Он был высоким, уверенным в себе, харизматичным, легко очаровывал девушек и также легко… врал. Многие даже называли его чемпионом по вранью, ведь он прекрасно говорил на немецком и сотрудничал с немецкими спецслужбами, при этом всем сердцем ненавидя Гитлера.

Работал Душан на МИ-6. В свое время, чтобы завоевать расположение британской разведки, ему пришлось выдать другого агента — немецкого офицера Иоганна Йебсена. После этого началось их тесное сотрудничество — всю информацию Душан передавал при помощи собственно разработанного секретного кода и невидимых чернил! Все как показывают в фильмах о шпионах!

Немецкая сторона относилась к Душану настолько доверительно, что, даже когда был раскрыт осведомитель Йебсен, продолжили с ним работать. В 1941 году агента отправили в США с приказом добыть информацию о ракетных комплексах, но тот сразу по прибытию связывается с директором ЦРУ и начинает работать «на два фронта».

Правда, сотрудничество Душана с США не продлилось слишком долго. Американцы не одобрили разгульный образ жизни, который вел мужчина. И когда он передал им сведения о готовящейся атаке на Перл-Харбор, их просто проигнорировали, а его — выставили за порог.

Хумам Аль-Балави

Хумама Аль-Балави также называли «Зигзаг», потому что мужчина был не двойным, а сразу тройным агентом. Американцы вышли на него, когда он изучал медицину в Стамбуле. Аль-Балави никогда не скрывал своих экстремистских взглядов, поэтому в ЦРУ решили, что он идеально подойдет на роль двойного агента.

Мужчину направили в Афганистан, где он должен был сотрудничать с «Аль-Каидой» и передавать ЦРУ все ценные сведения. Со временем Аль-Балави полностью заручился доверием американской стороны, и пообещал ей передать информацию об одном из лидеров террористов Аймане Завахири, назначив агентам встречу на базе Чемпен.

Как позже выяснилось, туда Аль-Балави пришел не один — вместе с собой он прихватил несколько килограммов взрывчатки. Мужчина подорвал себя, но при этом убил еще 7 агентов ЦРУ и двух офицеров.

Артур Оуэнс

Артур Оуэнс стал первым двойным агентом в период Второй мировой войны. За это время он успел примерить множество разных имен и псевдонимов: немцы знали его как «Джонни» и «Бирмена» (Beerman), англичане — называли «Снег». По происхождению Артур Оуэнс был валлийцем и с раннего возраста придерживался антибританских взглядов. Свое сотрудничество с властями Германии мужчина начал еще до войны.

Немцы платили ему, чтобы он поставлял информацию о британском вооружении, расположении их складов и планах аэродромов. Благодаря большому количеству передаваемой информации уже скоро Оуэнсу удалось сколотить приличное состояние. Сведения Артур добывал, притворяясь продавцом электрооборудования.

Но после того, как началась война, Оуэнс решил перейти на новый уровень. Он связался с МИ-6 и заключил с ними контракт. Теперь он сбывал в Германию ложную информацию о британских военных, а в Британию, в свою очередь, передавал сведения о немецких шпионах. Когда война закончилась, Артур отправился на покой, получив щедрое вознаграждение за неразглашение государственной тайны.

Олдрич Эймс

Олдрич Эймс был одним из самых выдающихся советских шпионов и одновременно с этим работал начальником контрразведывательного управления ЦРУ. В американскую разведку его устроил отец, который и сам служил в этой организации. А вот к началу сотрудничества с КГБ агента подтолкнула обычная меркантильность. В тот период Эймс как раз переживал бракоразводный процесс и оплачивал огромные долги своей любовницы.

Тогда он решил, что может заработать, передавая секретную информацию ЦРУ в КГБ, и был совершенно прав. За первый пакет документов он запросил 50 тысяч долларов, в будущем гонорар Эймса исчислялся миллионами. К примеру, однажды он написал донос на своего «коллегу» Сергея Федоренко и стал обладателем 4 млн долларов.

Но потратить все свое нажитое добро мужчина не успел. Он купил шикарный дом неподалеку от Вашингтона, автомобиль «Ягуар», множество картин и старинных статуэток, акции на сумму 165 тыс долларов, две квартиры и ферму на имя жены. А в 1994 году его приговорили к пожизненному заключению с конфискацией имущества.

По сегодняшний день Олдрич Эймс отбывает свое наказание в тюрьме строгого режима в Пенсильвании. Когда информация о нем была предана широкой огласке, отношения между США и СССР сильно охладели, хотя Борис Ельцин продолжал настаивать, что не был в курсе тайной деятельности Эймса.

Хуан Гарсия Пужоль

Хуан Гарсия Пужоль — великий мошенник, шпион и авантюрист, который пришел к своему «успеху» совершенно случайно. Во времена Гражданской войны в Испании мужчина работал простым продавцом и захотел улучшить свою жизнь, устроившись в британскую или американскую разведку. Однако информация, которую предлагал Пужоль, не заинтересовала спецлужбы Британии и США, тогда, отчаявшись, начинающий шпион обратился в Германию.

Немецкая сторона приняла его предложение и приказала ему организовать в Британии агентурную сеть. Вышло так, что Пужоль, не знающий английского языка, вместо Лондона приехал в Лиссабон… Но мужчина не растерялся — он вооружился различными картами, телефонными книгами, путеводителями и начал передавать своему начальству вымышленную информацию якобы из Англии.

Когда немцы потратили крупную сумму денег на то, чтобы вычислить его обман, им заинтересовалась британская разведка. Так Пужоль начал работать на Британию, продолжая развивать вымышленную агентурную сеть, якобы состоящую из 27 сотрудников. На него «работали» голландская стюардесса, валлиец, американский солдат, офисный клерк и многие другие. Только представьте, какая богатая у человека фантазия!

Во вранье Пужоля верили все! Мужчина даже умудрился получить две награды со стороны Британии и Германии! В 1945 году он инсценировал свою смерть и «отправился на покой» в Венесуэлу. Там он открыл небольшой книжный магазинчик и прожил еще около 40 лет.