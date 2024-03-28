Анна Щербакова: как неудачу превратить в олимпийский триумф

За ярким выступлением на Олимпиаде скрывается непростая история, которую пришлось пережить Ане Щербаковой в борьбе за высокий титул.

28 марта российской фигуристке Анне Щербаковой исполняется 20 лет. За свою карьеру воспитанница Этери Тутберидзе успела одержать победу на чемпионате мира и Европы и даже на самом значимом для неё и для любого другого спортсмена турнире – на Олимпийских играх в Пекине в 2022 году. Однако мало кто знает, что за этим успехом стояли многочисленные неудачи.

«Пусть обвешается медалями»

Предолимпийский сезон для чемпионки мира и трёхкратной чемпионки России Анны Щербаковой начался с поражения в Будапеште. Тогда она проиграла первый старт за почти два года, уступив соотечественнице Майе Хромых. Невысокие оценки, которые она получила на том турнире, объяснялись последствиями коронавирусной инфекцией, травмой пальца и шеи. В произвольной на том же соревновании спортсменка хотела исполнить четверной флип, однако не докрутила его и упала.

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На чемпионате России Анна вновь упала с этого же прыжка и неудачно сделала каскад лутц-риттбергер, по итогу заняв третье место. Однако, несмотря на это, она получила право выступать на Играх. И именно выбор в пользу Щербаковой, а не в пользу 25-летней Елизаветы Туктамышевой, которая не отобралась на третью Олимпиаду подряд, журналисты и спортсмены назвали «абсолютным абсурдом».

Так, олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявляла, что Анна выступила слабо на чемпионате России. Кроме того, она считает, что тогда произвольную должна была выиграть Туктамышева, а не Щербакова, так как была лучше по элементам. Некоторые спортсмены, включая Евгения Плющенко, предлагали даже устроить «контрольный прокат» для Туктамышевой и Щербаковой, чтобы узнать, кто из них достоин выступать на Олимпиаде.

Критиковали Щербакову и в соцсетях: «Натягивали Аню на третье место как только могли. Пусть обвешается медалями и сверкает, как новогодняя елка».

«Мучение на льду с лотереей на прыжках»

И вот Анну ожидал последний предолимпийский старт – чемпионат Европы. Именно на этом турнире спортсмены сборной должны были показать свой мастерский уровень: от Валиевой ждали тех же нереальных баллов, которые она получила на чемпионате России, и не меньше; от Трусовой – повтора «исторического проката», с которым фигуристка выступила в сентябре 2021 года, исполнив пять четверных в произвольной.

Однако если у них было право на ошибку, то у Щербаковой – нет: она отправилась на турнир не за новым рекордом, а за подтверждением всех прошлых заслуг. Было понятно, что этот старт очень важен для Анны, так как он ещё и определял настрой спортсмена на Олимпиаду: и речь здесь не только о том, что о её месте в сборной думают другие, но и о том, как свои возможности оценивает сама фигуристка.

В итоге в короткой Анна упала с первого же прыжка и осталась без каскада, поэтому она получила рекордно низкие для себя оценки и заняла промежуточное четвёртое место. В связи с этим на Щербакову обрушилась волна хейта: журналисты писали статьи с заголовками о «провале» спортсменки, а многие рассуждали, достойна ли она ехать на Олимпиаду. Короткую фигуристки пользователи соцсетей назвали «мучением на льду с лотереей на прыжках».

Сама Анна признавалась, что два дня «отдыха» между короткой и произвольной программами были худшими в её жизни, так как она чувствовала, что всё завалила и ни с чем не справилась, поэтому была не уверена в себе. Однако всё-таки фигуристка смогла собраться с мыслями и приземлила в прокате не только четверной флип, но и все остальные заявленные прыжки. После выступления она ещё какое-то время оставалась на льду: плакала, посылала болельщикам воздушные поцелуи и повторяла: «Спасибо».

«Личность планетарного масштаба»

Фигуристка, в очередной раз доказав, что является бойцом, обновила личный рекорд в произвольной программе, набрав 168,37 балла. Это позволило ей подняться с четвёртого места на второе. Анна совершила на этом чемпионате настоящий подвиг и отстояла право участвовать в Олимпийских играх.

«Сложный вопрос насчёт того, лучший ли Анна ученик у Тутберидзе, но она точно одна из успешнейших. Щербакова, безусловно, обладает огромным талантом, что, в принципе, она не один раз нам всем доказывала», – передаёт слова Максима Транькова корреспондент «Советского спорта» Никита Плохих.

Далее Щербакову ожидал ещё больший триумф – несмотря на все трудности, фигуристка не допустила ни одной ошибки в обеих программах на Олимпиаде и гарантировала себе золото. Конечно, нашлись скептики, посчитавшие, что золото должно было достаться Трусовой, совершившей исторический прорыв со своими ультра-си, однако победителей, как известно, не судят.

У Анны огромное количество очень талантливых программы, выступлений. Ну и, конечно, в нашей памяти навсегда останется её выступление на Олимпиаде в Пекине, – добавила двукратная чемпионка мира Елена Леонова в эксклюзивном разговоре с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Анна навсегда вошла в историю российского и мирового спорта в качестве олимпийской чемпионки. Особенно отрадно, что о завершении карьеры фигуристка пока не думает. Наоборот, у Щербаковой есть силы и желание работать, меняться, становиться лучше.

«Аня Щербакова точно одна из лучших фигуристок-учениц Этери Тутберидзе, но насчёт наилучшей надо спросить саму Этери Георгиевну. Анна просто потрясающая спортсменка и фигуристка, это главное. Она принесла России олимпийское золото, навсегда останется в истории. Личность планетарного масштаба», – отметила бронзовый призёр чемпионата России Катерина Гербольдт в разговоре с корреспондентом «Советского спорта» Никитой Плохих.

Спортивные обозреватели любят выяснять, чем уникальна каждая фигуристка в России. Например, Валиеву обычно хвалят за филигранное ощущение музыки и катание, а Трусову – за смелость, с которой она идёт на сложнейшие прыжки. Многие считали, что феномен Щербаковой заключается в стабильности, однако в предолимпийский сезон эту характеристику «отменили». Сейчас же кажется, что «необыкновенность» Анны – в её бойцовском характере и устойчивой психике, что иногда является намного важнее элементов ультра-си.